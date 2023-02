Trabajos

Las 4 grandes mentiras que deberías evitar en el currículum

NOTICIA de de Jessica Pascual

Mentir en un currículum es pan para hoy y hambre para mañana. Motivo por el que, a pesar de ser una práctica habitual, no es nada recomendable incluir falsedades en la carta de presentación de las empresas. Ni mentiras piadosas, ni auténticas falacias. Porque a la larga, la compañía acabará dándose cuenta de ello y tu reputación quedará marcada por este hecho.

Como consecuencia, a la dificultad de por sí que existe a la hora de encontrar un trabajo, se suma que las compañías no te tendrán entre las primeras opciones porque desconfiarán de cada uno de los datos del documento. De forma específica, a continuación puedes consultar cuáles son las mentiras que no deberías incluir nunca en el currículum porque son las más habituales y las más fáciles de pillar.

Los 4 apartados sobre los que nunca hay que mentir en un currículum

Hay cuatro grandes pilares que ofrecen información básica en el currículum de una persona y que son los más importantes para los reclutadores de personal. Estos son la formación profesional y experiencia laboral, así como las habilidades y capacidades personales y el conocimiento de idiomas. Todos ellos son aspectos que van a verse reflejados en el día a día de los trabajadores al incorporarse en una plantilla y, por ello, nunca hay que mentir sobre ello. Porque son las mentiras más fáciles de destapar.

1. Habilidades y capacidades

Inventarse habilidades profesionales o engrosarlas no es empezar con buen pie una relación laboral. Presumir de ciertas aptitudes en el trabajo puede volverse en contra si un día tienes que enfrentarte con una situación concreta y acabas descubriéndote a ti mismo. Por ello, para evitar futuros problemas en el trabajo, lo ideal es mostrarte tal y como eres y que, en el caso de que te contraten, puedas demostrar tu valía en la práctica y no sobre el papel.

2. Dominio del inglés o francés

Es un clásico, las mentiras sobre el nivel o conocimiento de un idioma. Pero es la información más fácil de descubrir y, además de pillarte, provoca una sensación bastante incómoda y vergonzosa. De hecho, no hay que mentir en el currículum por dos grandes razones: La primera, porque si en el desempeño del trabajo necesitas conocer un idioma y no tienes esa formación, los problemas del día a día van a ser inmensos al no poder realizar las funciones exigidas. Por otro, porque la verdad va a acabar saliendo a la luz y vas a quedar retratado en esa compañía.

3. Formación que no posees

En este caso sucede lo mismo que con los idiomas. Presumir de formación o conocimientos que no posees puede abrirte las puertas de un trabajo, pero también puede acabar volviéndose en tu contra. Porque cuando menos lo esperes, es posible que tengas que demostrar esa capacidad frente a tus superiores o a tus compañeros y, ese día, te preferirías no haber mentido en el currículum.

4. Experiencia profesional falsa

Incluir datos y experiencia profesional falsa es otra de las grandes mentiras que hay que evitar a toda costa en el currículum por una sencilla razón. El mundo, en el aspecto profesional, puede ser en ocasiones muy pequeño. Si mientes sobre haber formado parte de una empresa y, por casualidad, algún compañero nuevo tuyo tiene contactos en esa misma compañía, las horas de la mentira están contadas. Además, la experiencia laboral ofrece una formación profesional y un enriquecimiento del perfil que suele notarse en los empleados. Y, en el caso de no tenerla, los jefes probablemente lo notarán.

