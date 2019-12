Las mentiras en el currículum, algo más que habitual

Trabajos

Cuando se trata de buscar trabajo, los candidatos ponen todo de su parte para llamar la atención de las empresas. La crisis no sólo ha provocado un aumento de candidatos, sino que ha hecho que éstos utilicen nuevas fórmulas para alzarse con un puesto. Aunque no es lo más habitual, las exageraciones son también parte del día a día de las empresas de selección. De hecho, según una encuesta realizada por Randstad a 884 personas, el 21% de los trabajadores reconoce haber «maquillado» alguna vez su currículum, si bien es recomendable ser honesto.

Idiomas

La gente tiende a exagerar su conocimiento de otro idioma y el «inglés medio» es ya sobreentendido como un nivel bajo por el seleccionador. Sin embargo, no sirve de nada mentir ya que cada vez es más habitual realizar una pequeña prueba de nivel durante la entrevista y aquí el trabajador dará una impresión negativa si ha mentido. Un buen consejo es incluir los títulos o formación que se tengan sobre un idioma para acreditar el nivel.

Fechas

Cuando un candidato ha pasado por periodos de desempleo es posible que mienta para alargar los periodos entre un puesto y otro, pero es más que posible que el reclutador lo detecte al indagar sobre cada puesto. Lo mejor es ser honesto y explicar cuáles fueron las razones del fin del contrato en cada uno de los casos.

Edad

Aunque no es la mentira más habitual, sí que hay personas que deciden quitarse años u obviar su fecha de nacimiento en el currículum, en especial las mujeres de edad avanzada. Éstas piensan que una persona de mayor edad tiene más dificultades para acceder a un puesto de trabajo, pero la realidad es que hay empresas que prefieren a gente experimentada y con responsabilidades familiares ya que su nivel de absentismo es menor y su adaptación al puesto es total.

Cursos especializados

En ocasiones los candidatos incluyen formación técnica o especializada que no han cursado, pensando que esto les puede empujar a un puesto. Esto se detecta tan pronto como el seleccionador pregunta sobre el conocimiento adquirido o cuándo se ha puesto en práctica la formación adquirida.

Responsabilidades adquiridas

Otro punto que también Randstad ha detectado como una de las mentiras más habituales es el hecho de que muchos candidatos exageran las tareas o funciones que han desarrollado en un determinado puesto. No obstante, en la entrevista de preselección el técnico profundizará en los objetivos y retos cumplidos en cada puesto, por lo que es sencillo «desenmascarar» al candidato.

Salario

Aunque no suele incluirse directamente en el currículum, sí que es habitual que los candidatos exageren su salario en las entrevistas que se suceden en un proceso de selección. Sin embargo, nadie mejor que los profesionales de la selección para saber el «precio de mercado» de un profesional en función de su experiencia, formación, etc.

Y es que a la hora de elaborar un currículum no sirve de nada mentir o exagerar la formación o la experiencia adquirida, ya que en la entrevista un seleccionador enseguida se dará cuenta de que el candidato ha mentido. Como consejo general lo más importante es ser honesto y sincero, ya que la exageración o la mentira pueden provocar la respuesta contraria en la selección y que el candidato no sea elegido. Ser uno mismo y no responder lo que creemos que quiere escuchar el seleccionador es también un punto clave.

Para Randstad la honestidad de los empleados representa uno de los intangibles más valiosos en el lugar de trabajo. Cuando los miembros de una empresa eligen ser honestos, la moral y la productividad de todo el equipo mejora. De hecho, decir la verdad es probablemente una de las herramientas que por sí solas es más rentable de cara a superar con éxito un proceso de selección.

