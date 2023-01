Trabajos

Los 7 datos que no debes incluir en tu currículum

NOTICIA de Jessica Pascual

¿Quieres hacer un currículum que llame la atención de los reclutadores? La carta de presentación para una empresa debe contener una serie de datos e información básica a la par que debe resultar atractiva para que los seleccionadores le dediquen unos segundos de más. ¿Pero, qué hay acerca de lo que no hay que incluir?

En la redacción de un currículum no todo vale y hay una serie de datos e información que es mejor evitar para que el documento quede perfecto y de una buena impresión de la candidatura a las empresas. A continuación puedes consultar una lista de los principales datos que no debes incluir en el CV y que, en el caso de que detectes alguno en tu modelo, te recomendamos que prescindas de él para tener más posibilidades de conseguir el puesto de trabajo deseado.

Información de relleno

Los reclutadores dedican escasos segundos al primer vistazo de un currículum de todos los candidatos que optan a un puesto de trabajo. Esto significa que el documento no puede abrumar con párrafos extensos o con un CV de muchas hojas. Por el contrario, hay que prescindir de toda la información de relleno. Por ejemplo, evitar incluir experiencias que no aporten nada de valor a la candidatura.

Los primeros trabajos para ganar un dinerillo no siempre tienen relación con la formación de cada profesional e incluir en un CV de un programador que ha dado clases de tenis a niños no aporta nada. Solo abruma la lectura y convierte el documento en una candidatura poco atractiva. Lo mismo con la formación complementaria. Lo ideal es incluir todos los cursos y formaciones que estén relacionadas con el puesto de trabajo específico al que se presenta la candidatura, para enriquecer el documento. Pero evitar todo aquello que no vaya a tener ningún efecto positivo en ese puesto de trabajo.

Muchos emoticonos

Los avances en tecnología permiten crear documentos mucho más novedosos, como hacer un videocurrículum o páginas gratis para hacer CV que permiten añadir gráficos, tablas, emoticonos y diseños personalizados con formatos novedosos y llamativos. Pero para hacer el mejor documento hay que encontrar un término medio para que el formato no sea muy pomposo ni estrafalario. Queda bien poner un par de emoticonos para dar pie a determinada información, como para el teléfono o el correo electrónico, pero no es recomendable incluir muchos más para que el documento no pierda seriedad. Lo mismo ocurre con los colores o formas que pueden incluirse en el diseño. Deben ser neutros, con algún toque llamativo para captar la atención, pero sin abrumar.

Dirección de correo

La dirección de correo electrónico que se incluye en el currículum debe ser profesional e intuitiva, con el nombre o parte de él y los apellidos o las iniciales de estos. En el caso de tener una dirección antigua, de hace muchos años y poco profesional, lo ideal será que te hagas una nueva cuenta de Gmail para quedar bien y no estropear la candidatura por un pequeño dato como este.

Ojo con las redes sociales

Incluir las redes sociales en el currículum no siempre es un acierto. Es fundamental tener en cuenta que el personal de selección de la empresa debe conocer el perfil profesional de los candidatos, no el personal. Por esta razón, sí es recomendable incluir el enlace a LinkedIn si tienes una cuenta profesional, pero prescindir de otras como Instagram o Twitter donde salen a relucir las opiniones más personales e imágenes de la vida diaria que no aportan nada a la candidatura.

Mentiras o información falsa

Evitar información falsa es algo que debe ir por descontado. Mentir en el currículum no lleva a ninguna parte y, por este motivo, hay que prescindir de incluir este tipo de información para ganar puntos porque acabará teniendo consecuencias mucho más negativas que quedarte sin el puesto de trabajo.

Dirección completa del domicilio

En la actualidad no es necesario incluir la información completa acerca del domicilio habitual. Por el contrario, basta con de tallar un radio de acción en el que puedes trabajar y que se encuentre a una distancia considerable del trabajo al que optas.

Demasiados datos personales

Incluir datos personales como el nombre, apellidos o datos de contacto está bien. Pero no es necesario incluir otros datos relacionados como las creencias religiosas o el estado civil o inclinación política. Esta es una información que no aporta nada al puesto de trabajo y que hay que evitar para dejar hueco a los datos más importantes.

