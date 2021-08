Ocio - Tecnología

Cómo crear una cuenta en Gmail

Si no tienes cuenta de correo electrónico y necesitas hacerte una para el trabajo, como herramienta de estudio o para configurar tu móvil nuevo y descargarte las aplicaciones que más te gusten, te explicamos cómo crear una cuenta en Gmail. En esta guía vas a descubrir el amplio catálogo de funciones que te ofrece este servicio de Google y los pasos a seguir para recuperar tu cuenta si no te acuerdas de la contraseña que pusiste.

Requisitos previos para hacerte una cuenta

Aunque el término generalizado que usamos para referirnos a este proceso es crear una cuenta en Gmail, no es del todo correcto. En Gmail podemos registrarnos, pero sólo si previamente tenemos una cuenta de Google. Es decir, que lo que explicamos en esta guía es cómo hacer una cuenta de Google para utilizar el servicio de correo de Gmail.

Antes de empezar debes saber que para abrirte una cuenta de Gmail en España debes tener, al menos, 14 años. Esto es así porque tener una cuenta de Google te permite hacer uso de muchos más productos y servicios, no sólo del correo. Y es que con tu nueva dirección de correo podrás personalizar tu experiencia con Google y utilizar YouTube, acceder al chat Hangouts del buscador, realizar videollamadas en grupo, usar Google Chrome vinculado a tu cuenta o conectar tu vivienda con los dispositivos inteligentes de Google, entre otros.

Pasos para crear una cuenta en Gmail

El primer paso que tienes que dar para crear una cuenta de Google y registrarte en Gmail es acceder a este enlace e introducir tu nombre completo y apellidos. Y lo más importante, tienes que añadir una dirección de correo que va a ser tu usuario. Lo más recomendable es que utilices tu nombre o apellidos para la dirección.

En este paso tendrás que probar suerte, porque puede que ya exista una cuenta registrada con tu nombre o con el usuario que quieres poner. Por ello, tendrás que probar diferentes variaciones o seleccionar alguna de las sugerencias que te ofrezca Google para la dirección.

Después de la dirección, llega la segunda parte más complicada del registro, la contraseña. Si no sabes qué poner, aquí te dejamos una serie de consejos y recomendaciones para crear una contraseña segura. Tras introducir la nueva dirección de correo y tu contraseña, tienes que darle al botón ‘Siguiente‘, tal y como puedes ver en la imagen, a través del que se abre una nueva pestaña para continuar con el proceso.

En esta nueva página puedes introducir tu número de teléfono para utilizarlo como verificación y medida de seguridad. Aunque es opcional. Es decir, que sí es posible crear una cuenta de Gmail sin teléfono, puesto que no es una medida obligatoria, sino opcional para recuperar la contraseña, tal y como veremos en apartados posteriores.

Y lo mismo sucede con la posibilidad de añadir una dirección de correo de recuperación. Es otra medida para recuperar la cuenta en caso de olvidar la contraseña y es totalmente opcional. Puedes introducir la cuenta de tus padres, hijos o pareja.

Independientemente de las dos vías de verificación de cuenta, en esta página tienes que indicar tu fecha de nacimiento y el sexo, aunque si lo prefieres, puedes no decirlo. Gmail te ofrece la posibilidad de seleccionar la opción ‘Prefiero no decirlo‘ u ‘Otro’.

Después puedes elegir la forma en la que quieres configurar ajustes de personalización. Puedes optar por la vía rápida, en un paso, o hacer el registro completo a través de la configuración de la cuenta en cinco pasos. En este caso elegimos la segunda opción, tal y como muestra la imagen.

El primer punto a configurar es sobre el almacenamiento de tu actividad. Google pregunta si quieres guardar todo el registro hasta que lo elimines de forma manual, si prefieres guardar sólo lo que hayas realizado en los últimos 18 meses o no guardar ningún tipo de actividad. Debes seleccionar uno y darle a ‘Continuar’.

Después, tienes que realizar lo mismo con el almacenamiento de los datos del historial de YouTube. La pregunta es la misma. Tienes que decidir si quieres guardar el historial de forma permanente, el de los últimos 18 meses o que no quede registro.

El tercer paso tiene que ver con los anuncios de Google. En este caso tienes que elegir si quieres que la empresa te muestre anuncios personalizados o genéricos. Los personalizados se toman en función a la actividad que realices y te permite bloquear anunciantes o temas que no te interesen. Y los anuncios genéricos toman como referencia aspectos generales, sin ningún tipo de personalización.

Google te permite configurar los recordatorios de privacidad. La empresa te pregunta si quieres recibir recordatorios ocasionales de la compañía para que revises la privacidad de tu cuenta.

En el último paso de la personalización y configuración de la cuenta, tienes que leer y aceptar la política sobre las cookies. Tan sólo tienes que darle a ‘Aceptar’.

Para finalizar el proceso de creación de la cuenta con éxito, tienes que aceptar la Política de privacidad. Una vez hecho esto, tendrás acceso a tu página principal y podrás empezar a utilizar todos los servicios del buscador.

¿Cómo puedo iniciar la sesión en Gmail?

Para iniciar sesión en Gmail, tienes que acceder a la web principal del correo e introducir tu dirección y contraseña. Y listo, ya puedes empezar a comunicarte con Gmail y a enviar tus primeros correos.

Además, puedes personalizar aún más la cuenta estableciendo una foto de perfil, descargándote la app y configurando tu bandeja de entrada, tal y como puedes ver en la imagen.

¿Cómo crear una segunda cuenta en Gmail?

El proceso para crear una segunda cuenta en Gmail es el mismo que hemos explicado en el apartado anterior. Tienes que acceder al enlace para crear una cuenta nueva e introducir todos los datos. Google permite que un mismo usuario tenga varias cuentas, siempre y cuando el nombre de la dirección de correo electrónico y la contraseña sean distintas.

Además, una de las ventajas de crearte una segunda cuenta es que puedes añadir la primera como medida de seguridad para verificar tu cuenta en caso de perder la contraseña.

¿Y qué ocurre si olvido la contraseña?

Si no recuerdas la contraseña y no puedes entrar al correo, tienes que ir a la página para iniciar sesión en Gmail y seleccionar el botón ‘¿Has olvidado tu contraseña?‘.

En este momento, la aplicación puede ofrecerte tres posibilidades:

Si no has introducido ningún método alternativo de recuperación de la cuenta en el proceso de crearla, te pedirá que escribas la última contraseña que recuerdas haber usado para acceder.

Si has añadido el teléfono como medida de seguridad, te enviarán directamente una notificación al móvil que tengas asociado a esta cuenta. La imagen que debe aparecer en la pantalla de inicio de Gmail es la que te mostramos a continuación.

Si eres el propietario y la recibes, tienes que abrir la notificación en tu móvil. Al abrirla verás que Gmail te pregunta si estás intentando recuperar tu cuenta. Si es así, tienes que darle al botón ‘Sí’.

A continuación, puedes volver a la página de Gmail y escribir una contraseña nueva. Por último, seleccionar el botón ‘Guardar contraseña’.

Una tercera vía es que te envíen el código de verificación al correo electrónico de recuperación que hayas introducido en el proceso de crearte la cuenta.

En este momento recibirás un correo electrónico con un código numérico de verificación. Una vez introduzcas este número en la página de inicio de sesión de Gmail, podrás cambiar tu contraseña.

Funciones de la cuenta de Gmail

Algunas de las funciones que ofrece Gmail a sus usuarios son:

La posibilidad de tener la sesión abierta de tu cuenta en diferentes dispositivos, en el móvil, en el ordenador de casa o en el del trabajo, entre otros.

Puedes categorizar y marcar los mensajes para posponerlos y leerlos después, archivarlos, silenciarlos, marcarlos como spam o hasta seleccionar algunos como importantes para que no se te olviden leerlos y tenerlos en una sección distinta.

para posponerlos y leerlos después, archivarlos, silenciarlos, marcarlos como spam o hasta seleccionar algunos como importantes para que no se te olviden leerlos y tenerlos en una sección distinta. La cuenta de Gmail te permite fijar recordatorios de correos concretos para que te llegue un aviso automático de que tienes mensajes pendientes que responder.

Hacer videollamadas con hasta 100 personas gracias a la aplicación integrada Google Meet.

gracias a la aplicación integrada Google Meet. Y además, tal y como detallan en su web, Gmail bloquea el 99,9% de los mensajes peligrosos antes de que los reciba el usuario. Y en caso de dudar sobre si es un caso de suplantación de identidad, te enviarán una alerta.

