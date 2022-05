Vivienda

¿Quieres abrir una cuenta a tus hijos? Las cuentas bancarias infantiles son ideales para crear un colchón económico a los peques de la casa desde que nacen y para que, con los años, aprendan a gestionar sus propias finanzas personales.

Algunas son cuentas corrientes y otras son de ahorro, que ofrecen cierta rentabilidad del dinero depositado. Cada una tiene sus particularidades y características. Por ello, para elegir la que mejor se ajuste a tus necesidades, aquí puedes consultar una selección de las 12 mejores cuentas bancarias para niños que ofrecen los bancos.



Cuenta Mini del Banco Santander

La cuenta Mini del Banco Santander está dirigida a niños y jóvenes de entre 0 y 17 años. No tiene comisiones de mantenimiento ni de administración y tiene una tarjeta prepago asociada que puede pedirse en cualquier momento. No es obligatoria, por lo que si no quieres sacarla, solamente no tienes que pedirla o rechazarla si te la ofrecen. La cuenta admite domiciliaciones bancarias, aunque no descubiertos en la cuenta.

Cuenta Sin comisiones para niños de BBVA

La Cuenta Sin Comisiones para niños de BBVA no tiene cargas de mantenimiento, emisión o administración y es exclusiva solo para nuevos clientes. Ofrece control total sobre los movimientos bancarios, puesto que permite a los padres supervisar todo desde la aplicación. No es necesario domiciliar recibos o ingresos para abrir la cuenta ni tener saldo mínimo. A partir de los 14 años, es posible solicitar la tarjeta Aqua Débito para sacar dinero en los cajeros. Las transferencias dentro del Espacio Económico Europeo son gratuitas.

Cuenta Mini de Bankinter

La Cuenta Mini de Bankinter no tiene comisiones de mantenimiento ni una cantidad mínima de ingresos al mes. Es una cuenta totalmente operativa, que permite realizar todas las gestiones habituales de las cuentas corrientes y no es necesario domiciliar ningún recibo para abrirla. Está dirigida para niños de entre 0 y 17 años. Tiene una tarjeta de débito asociada que no es obligatoria, pero que los padres pueden pedir si lo desean. Y las transferencias nacionales y dentro de la Unión Europea son gratuitas.

ImaginKids de CaixaBank

ImaginKids de CaixaBank es la cuenta para niños y niñas de hasta 11 años. No tiene costes de apertura ni de mantenimiento y no es necesario ser cliente de la entidad para abrir la cuenta. Como particularidad, cuenta con una aplicación ideada para que los niños aprendan a la gestión de las finanzas de manera divertida.

Cuenta Open Young de OpenBank

La cuenta de ahorro Open Young de OpenBank no tiene comisiones de mantenimiento y los traspasos son gratuitos, al igual que la cancelación y apertura de la cuenta. Es un producto que ofrece rentabilidad desde el primer euro y hasta el millón al 0,15 % TIN anual y 0,15 % TAE. Además, cada mes recibes en tu cuenta los intereses generados. No tiene límite de ingresos y el dinero siempre está disponible. Puedes retirar la totalidad o una parte, así como los intereses en cualquier momento.

Cuenta Netclub de Abanca

La Cuenta Netclub de Abanca es una cuenta de ahorro diseñada para enseñar a los niños la importancia del control de las finanzas. A medida que ahorren, van a acumular puntos que pueden canjear por libros, películas o juguetes. Es una cuenta diseñada para niños de entre 0 y 15 años y no tiene comisiones ni intereses.

Cuenta Super Bat de Laboral Kutxa

La Cuenta Super Bat de Laboral Kutxa es un producto exclusivo para clientes que ya tengan contratada una cuenta Super Bat vigente. Está dirigida a niños de entre 0 y 16 años y ofrece puntos canjeables por el ahorro acumulado. El catálogo de productos por los que canjear los puntos está disponible en la página web de la cuenta que te hemos enlazado. En cuanto a las aportaciones de ingresos, pueden modificarse en cualquier momento o realizar algún ingreso extraordinario.

Libreta Infantil Tesoro de Unicaja Banco

La Libreta Infantil Tesoro es una cuenta bancaria dirigida a niños de entre 0 y 13 años que no tiene gastos ni comisiones de mantenimiento. No es necesario contar con un importe mínimo de apertura y puedes definir la cantidad de aportaciones periódicas que puedes hacer cada mes. Además, desde la entidad ofrecen disponibilidad total del dinero que ingreses en cualquier momento.

Cuenta Sabadell Primera

La cuenta Sabadell Primera es una cuenta de ahorro sin comisiones. Las transferencias en euros tanto en territorio nacional como en el Espacio Económico Europeo son gratis y la cuenta tiene asociada una tarjeta de débito gratuita. Esta tarjeta puede solicitarse una vez el menor alcance 14 años y no tiene comisiones de emisión ni mantenimiento.

Cuenta Junior de Revolut

La Cuenta Revolut Junior están pensadas específicamente para niños y conectadas a las cuentas Revolut de sus padres. Tiene una tarjeta de débito asociada que los padres pueden pedir si lo desean. A diferencia del resto de cuentas que se incluyen en esta guía, es necesario que el menor tenga, como mínimo, 6 años para abrirla. Puede usarla hasta los 17 años.

Cuenta Junior MyInvestor

La Cuenta Junior de MyInvestor es una cuenta específica de ahorro sin comisiones ni condiciones. Tiene una remuneración al 1 % TIN / TAE durante el primer año y una promoción de hasta 10 euros al mes durante los 12 primeros meses. A partir del primer año y hasta 15.000 euros, la remuneración es al 0,10 %.

Mi propia Cuenta de Mediolanum

Mi propia Cuenta es una cuenta de ahorro del Banco Mediolanum que no tiene comisiones de administración ni mantenimiento. El tipo de interés nominal es de 1 % hasta los primeros 100.000 euros y del 0,10 % para cantidades superiores. Las transferencias nacionales y dentro del Espacio Económico Europeo son gratuitas.

