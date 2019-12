Sabías Que...

Embarazo y Bebés Las mujeres que toman durante años la píldora luego tardan más en quedarse embarazadas

La disminución de la reserva ovárica, y con ella las menores probabilidades de quedarse embarazada, es una de las consecuencias de tomar la píldora durante muchos años seguidos. Es la principal conclusión extraída de un estudio, en fase preeliminar, que analiza la capacidad reproductiva de la mujer a partir de dos indicadores: los folículos primarios y la denominada hormona antimülleriana.

El objetivo de este estudio se centra, precisamente, en la predicción de las probabilidades de embarazo a partir de la influencia de determinados factores biológicos y del propio estilo de vida de la mujer. Las investigaciones realizadas hasta ahora sobre los efectos de la píldora anticonceptiva mostraban que, al dejar de tomarla, los ciclos menstruales recuperan la normalidad, aumentando la probabilidad de embarazo en los siguientes 6 meses. En una investigación realizada en 2009, con la participación de 60.000 mujeres, más del 21% se quedó embarazada tras el primer ciclo y más del 79% dentro del primer año tras dejar de tomar la píldora.

Muchos años tomando la píldora anticonceptiva

No obstante, la preocupación de los expertos iba a más allá, en concreto, sobre los efectos sobre la reproducción cuando la píldora se ha tomado durante muchos años seguidos. En este aspecto precisamente se centra el estudio presentado en la reunión de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Fertilidad, celebrada en Munich, y en el que se constata el efecto cuantificado de la píldora sobre los dos marcadores antes mencionados, los niveles de folículos primarios y la hormona antimülleriana (entre un 16 y un 19% menos en las mujeres que tomaban la píldora), considerados dos de los marcadores más fiables para predecir las probabilidades de embarazo en una mujer (reserva ovárica).

Los autores de este estudio están convencidos de que dichos efectos son reversibles, una vez que se deja de tomar la píldora, cuya supresión hormonal impide que la mujer pueda reconocer las señales de su cuerpo de manera adecuada. En el estudio también se constató un descenso del volumen ovárico, entre un 29 y un 52%, siendo especialmente significativos en el grupo de edad entre los 19 y los 30. Para alcanzar estos resultados, los cuales están pendientes de publicación, se ha contado con la participación de 833 mujeres, con edades entre los 19 y los 46 años. Todas ellas habían estado tomando la píldora.

¿Cómo han sido recibidos estos resultados entre los expertos en fertilidad?

En opinión del Instituto Valenciano de Infertilidad, son datos a tener en cuenta a la hora de evaluar la reserva ovárica de la mujer, precisando que cuando se analizan los folículos primarios y la hormona antimülleriana lo que se busca es conocer la respuesta de la mujer a una estimulación para un tratamiento de inseminación o fecundación in vitro. Es decir, un marcador para medir la respuesta a la medicación. No obstante, y aunque su efecto pueda ser reversible, no hay que subestimar los datos extraídos de la investigación sobre todo si la mayoría de las mujeres que se someten a un tratamiento de fertilidad han estado tomando la píldora.

¿Qué nos indica la reserva ovárica?

La reserva ovárica se puede definir como la capacidad que tiene el ovario para la producción de folículos y de ovocitos aptos para ser fecundados. Gracias a los niveles de folículos primarios y de la hormona antimülleriana (conocida con las siglas AMH) se puede evaluar con mayor precisión la reserva ovárica. Un análisis de sangre mide los niveles de hormona, mientras que para analizar los folículos se realiza una ecografía vaginal. Ambos parámetros se van modificando a medida que nos hacemos mayores, siendo además dos indicadores reconocidos de envejecimiento ovárico.

Consejos para quedarse embarazada de forma natural

¿Estás pensando en ser mamá? Si tu reloj biológico y tu instinto maternal se han puesto de acuerdo, te será de ayuda conocer cuáles son los consejos básicos para quedarte embarazada de manera natural. Una vez que has tomado la decisión, es fundamental consultar con tu médico, además de tener en cuenta los días de mayor fertilidad (fase de ovulación del ciclo menstrual, la fase de más probabilidades de fecundación). Vamos a ver, a continuación, cuáles están considerados como los 5 métodos naturales más utilizados para quedarse embarazada.

Cómo quedarse embarazada

1. Utilizar bicarbonato

Sí, has leído bien, utilizar bicarbonato está considerado como una ayuda extra para favorecer el embarazo. El bicarbonato contrarresta la acidez del flujo vaginal, facilitando de esta manera el camino a los espermatozoides para alcanzar el óvulo a fecundar. 2. Colocar los pies hacia arriba después de las relaciones íntimas de pareja

A este sencillo gesto se le atribuye la capacidad de favorecer el desplazamiento de los espermatozoides hacia el conducto vaginal de una manera efectiva. 3. Vigilar la alimentación

Aunque es algo que deberíamos hacer siempre, tanto antes como durante del embarazo hay que cuidar especialmente la alimentación. Seguir una dieta sana (dieta mediterránea, con mayor presencia de frutas y verduras) e introducir alimentos que mejoran la fertilidad (por ejemplo, nueces, aceite de germen de trigo, aceite de Omega 3 y aceite de onagra. 4. Tomar algo caliente antes de mantener relaciones íntimas

Un remedio que procede de la cultura oriental, y que consiste en tomar algo caliente (por ejemplo, una infusión relajante), antes de iniciar el acto. 5. Calcular los días fértiles Conocer el ciclo menstrual, y calcular los días de la fase de ovulación, es sin duda uno de los métodos en los que más se puede confiar si has decidido quedarte embarazada. Para su cálculo se pueden recurrir a varias técnicas, entre ellas, la medición de la temperatura vaginal o el uso de pruebas de fertilidad seguras y eficaces de venta en farmacias.

Antes de quedarte embarazada

Tal y como hemos señalado antes, conviene consultar con el médico, sobre todo para corroborar que nuestro estado de salud es óptima. Un sencillo análisis de sangre, por ejemplo, puede ayudarnos a detectar si tenemos alguna carencia de vitaminas o de otro tipo de nutrientes, o cualquier otra patología leve, pero que puede interferir en el proceso natural de quedarse embarazada.

Recuerda que, a partir de este momento, tienes que empezar a cuidarte aún más. Si, por el motivo que sea, el embarazo se retrasa, conviene consultar al ginecólogo por si hubiera algún problema de fertilidad, como ser celiaca, o hacerse alguno de los tratamientos que señalamos a continuación de reproducción asistida.

Dieta mediterránea para quedarse embarazada

La dieta mediterránea podría aumentar las posibilidades de lograr un embarazo. Un estudio elaborado en la Universidad de Navarra con 2.000 mujeres de 20 a 45 años demuestra sus beneficios en casos con dificultades para concebir. En España la infertilidad es un problema que afecta al 10% de las parejas, según señalan los expertos.

Según un estudio elaborado por el departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública y el Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, la dieta mediterránea podría beneficiar a las personas que estén buscando un embarazo. El trabajo, coordinado por el Dr. Jokin de Irala, catedrático de Medicina Preventiva, se ha realizado con una muestra de 2.000 mujeres de entre 20 y 45 años, en quienes se observó que aquellas que más se adherían a un patrón de dieta mediterránea tenían menos dificultades para lograr un embarazo.

Las voluntarias seguían dos patrones de dieta fundamentales: un patrón más occidentalizado y un patrón mediterráneo. «El primero se caracterizó por un alto consumo de carnes rojas, comida rápida, lácteos enteros, repostería industrial, patatas, huevos, cereales refinados, salsas, comidas procesadas y refrescos azucarados«, explica una de las investigadoras del proyecto, la Dra. Estefanía Toledo. «Por el contrario, el patrón de dieta mediterráneo incluía un alto consumo de aceite de oliva, verduras, pescados, frutas y carne de ave en lugar de carnes rojas, así como mayor consumo de lácteos bajos en grasa«, subraya.

En función de estos dos modelos, y tras realizar el seguimiento de las voluntarias durante una media de seis años y medio, los especialistas identificaron que las mujeres con mayor adhesión al patrón mediterráneo habían presentado una probabilidad un 44% menor de consultar al médico por tener dificultades para quedarse embarazadas.

Problemas de fertilidad en el 10% de las parejas

«Entre sus causas, que pueden ser tanto masculinas como femeninas, destacan los trastornos ovulatorios, la endometriosis, alteraciones en las trompas, en el cuerpo uterino o cérvix, trastornos en el esperma e incluso factores psicológicos», señala la Dra. Estefanía Toledo.

Asimismo, puede afectar a la fertilidad el estilo de vida, el consumo de tabaco, alcohol o cafeína, la actividad física, etc. Por ello los especialistas aconsejan acudir al médico cuando la pareja tarde más de 12 meses en lograr el embarazo.

Este trabajo, publicado en la revista Fertility and Sterility, se enmarca dentro del proyecto Seguimiento Universidad de Navarra (SUN), dirigido por el catedrático de Medicina Preventiva Miguel Ángel Martínez-gonzález, que cuenta con una cohorte de más de 21.000 graduados universitarios procedentes de toda España. Sus estudios comenzaron en 1999 y cuentan con la financiación del Instituto de Salud Carlos III.

