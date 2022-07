Las 15 recetas de aperitivos más fáciles para preparar en la freidora de aire

Sabías Que...

Champiñones y espárragos con jamón, huevos escoceses, gambas con coco o palitos de mozzarella. Estas son solo algunas de las ideas de aperitivos que puedes preparar en una freidora sin aceite y convertirte en un anfitrión de 10. Aunque si todavía no la has probado porque no sabes por cuál decidirte, aquí te dejamos una guía completa sobre qué freidora de aire comprar.

Todas las indicaciones y pasos que se incluyen en esta guía son para preparar las recetas en el modelo de freidora de aire Cosori. Puede que si tienes otra distinta, las indicaciones o modos de calentamiento varíen.

Espárragos envueltos en jamón

Un aperitivo tan sano como rico. Para preparar tres raciones de espárragos envueltos en jamón solo necesitas invertir cinco minutos en la preparación y otros 10 en cocinarlos.

Ingredientes

12 espárragos

Aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

12 lonchas de jamón

Pasos

Selecciona Preheat, ajusta la temperatura a 150 °C y presiona Inicio/Pausa. Retira la parte dura de los espárragos. Rocía los espárragos con aceite de oliva. Condimenta con sal y pimienta. Envuelve cada espárrago con una loncha de jamón, cubriendo el espárrago casi al completo, y colócalo en la freidora de aire precalentada. Selecciona Verduras, establece el tiempo a 10 minutos y presiona Inicio/Pausa.

Totopos caseros

Preparar un par o tres raciones de totopos caseros en la freidora de aire es muy sencillo. Y rápido, puesto que solo necesitas un par de minutos para prepararlo y otros 8 para cocinarlos.

Ingredientes

3 tortillas de maíz (15 cm), cortadas en 8 piezas cada una

20 mililitros de aceite de oliva

2 gramos de sal

Guacamole

Pasos

Corta las tortillas a la mitad y luego cada mitad en cuartos, haciendo 8 piezas por tortilla. Selecciona Preheat, ajusta la temperatura a 150 °C y presiona Inicio/Pausa. Rocía las tortillas con aceite de oliva y sal hasta que estén bien cubiertas. Coloca las tortillas en la freidora de aire precalentada y cocina durante 8 minutos a 150 °C. Agita la cesta a la mitad de la cocción. Sirve con Guacamole.

Bocaditos de salchicha

Los bocaditos de salchicha son otro de los aperitivos que puedes preparar muy rápido y para mucha gente. En tan solo cinco minutos de preparación y 10 de cocinado puedes obtener un total de 4 raciones.

Ingredientes

½ hoja de hojaldre

16 salchichas de cóctel

15 mililitros de leche

Pasos

Selecciona Preheat en la freidora de aire Cosori y presiona Inicio/Pausa. Corta la masa de hojaldre en tiras de 6 x 4 centímetros. Coloca cada salchicha al final de la masa de hojaldre y enróllalas sellando la masa con algo de agua. Unta con leche la parte superior de las salchichas envueltas, con el extremo hacia abajo, y colócalas en la freidora de aire precalentada. Cocina a 205 °C durante 10 minutos o hasta que estén doradas.

Champiñones rellenos de jamón

Los champiñones rellenos de jamón son una receta muy sencilla que apenas necesita preparación. Solo tienes que invertir 5 minutos en prepararlo y dejar que se hagan durante 23 minutos. Con las cantidades que detallamos a continuación puedes obtener 3 raciones.

Ingredientes

6 champiñones grandes

45 mililitros de aceite de oliva

¼ cebolla grande cortada en brunoise

1 diente de ajo picado

100 gramos de jamón

15 gramos de pan rallado

60 gramos de queso mozzarella rallado

20 gramos de queso parmesano rallado

4 gramos de perejil picado

Sal y pimienta al gusto

Pasos

Separa los tallos de las tapas de los champiñones. Pica los tallos y déjalos aparte. Retira el interior de las tapas de los champiñones para crear un espacio donde colocar el relleno. Calienta una sartén a fuego medio. Añade 20 mililitros de aceite de oliva, los tallos de los champiñones picados y la cebolla picada. Cocina durante 5 minutos. Añade el ajo y cocina durante 1 minuto más. Añade el jamón y cocina durante 3 minutos más. Mezcla el relleno con el pan rallado, la mitad de la mozzarella, el parmesano y el perejil. Sazona al gusto con sal y pimienta. Rellena los champiñones hasta que estén bien llenos y cúbrelos con el queso mozzarella restante. Rocía el resto del aceite sobre los champiñones. Selecciona Preheat, ajusta la temperatura a 160 °C y presiona Inicio/Pausa. Coloca los champiñones rellenos en la freidora de aire precalentada. Cocina los champiñones a 160 °C durante 12 minutos hasta que el queso se dore y burbujee.

Dedos de mozzarella “fritos”

¿Amante del queso? Estos palitos de mozzarella te sorprenderán. Con solo 10 minutos de preparación y otros 8 de cocinado, puedes sacar hasta 3 raciones de palitos para tus invitados.

Ingredientes

6 piezas de queso mozzarella

15 gramos de harina

3 gramos de maicena

3 gramos de sal

1 gramo de pimienta negra

2 huevos batidos

15 mililitros de leche

50 gramos de pan rallado

2 gramos de perejil seco

Aceite en aerosol antiadherente

Salsa de tomate o Salsa Ranch para servir

Pasos

Corta el queso en tres partes, haciendo 18 piezas. Mezcla la harina, la maicena, la sal y la pimienta en un cuenco. Bate los huevos y la leche en otro cuenco aparte. Combina el pan rallado y el perejil seco en un tazón adicional. Cubre cada pieza de queso con harina, luego sumérgelas en huevo y pásalas por pan rallado. Vuelve a sumergir en huevo y en pan rallado. Selecciona Preheat, ajusta la temperatura a 175 °C y presiona Inicio/Pausa. Mete los dedos de mozzarella en el congelador mientras que la freidora de aire se precalienta. Saca los dedos de mozzarella y colócalos en la freidora de aire precalentada y rocíalos con spray de cocina. Selecciona Comida Congeladas, establece el tiempo a 8 minutos y presiona Inicio/Pausa. Asegúrate de agitar la cesta a la mitad de la cocción (la función Recordatorio de Agitado te avisará si lo activas). Sirve con salsa de tomate o salsa ranch.

Berenjenas fritas

Preparar unas berenjenas fritas en la airfryer es muy rápido y fácil. 10 minutos para preparar las elaboraciones y 15 de cocina. Y plato listo para servir. Con las cantidades que explicamos aquí puedes obtener 4 raciones de berenjenas fritas.

Ingredientes

1 berenjena grande

60 gramos de harina

2 huevos batidos

25 gramos de pan rallado

2 gramos de pimentón

1 gramo de cayena

Sal y pimienta al gusto

Aceite en aerosol antiadherente

Pasos

Corta las berenjenas en bastones. Combina en un cuenco el pan rallado con las especias, la sal y la pimienta. Pasa las berenjenas por harina, huevo y pan rallado, en ese orden. Selecciona Preheat, ajusta la temperatura a 180 °C y presiona Inicio/Pausa. Coloca las berenjenas en una bandeja y rocíalas con aceite en aerosol Añade las berenjenas a la freidora de aire precalentada y cocina a 180 °C durante 20 minutos, girándolas a la mitad de la cocción y rociándolas nuevamente con aceite si es necesario. Luego, sírvelas con tu salsa favorita (recomendamos miel o salmorejo)

Gambas con coco

En menos de 20 minutos puedes disfrutar de este aperitivo tan curioso en casa. El tiempo de preparación es de 8 minutos y el de cocinado otros 8. Con estas cantidades, puedes sacar 3 raciones de este aperitivo.

Ingredientes

30 gramos de harina

5 gramos de sal

1 gramo de pimienta negra

1 gramo de ajo en polvo

2 gramos de pimentón

2 huevos grandes batidos

15 mililitros de leche

30 gramos de pan rallado

40 gramos de coco rallado

230 gramos de gambas grandes, peladas (se dejan las colas)

Aceite en aerosol antiadherente

Pasos

Mezcla la harina y la mitad de los aderezos en un cuenco. Bate los huevos junto con la leche en un cuenco separado. Combina el pan rallado, el coco y la otra mitad de los aderezos y especias en otro cuenco. Cubre cada gamba con harina, luego sumérgela en huevo y pásala por el pan y el coco. Sumérgelo nuevamente en huevo y en el pan rallado. Déjalo aparte. Selecciona Preheat, ajusta la temperatura a 175 °C y presiona Inicio/Pausa. Añade las gambas en la freidora, de forma uniforme, y rocíalas con aceite en aerosol antiadherente. Selecciona Comida Congelada, ajusta el tiempo a 8 minutos y presiona Inicio/Pausa. Asegúrate de girar las gambas a la mitad de la cocción (la función Recordatorio de Agitado te avisará cuando).

Huevo escocés

10 minutos de preparación y 15 de cocina. Esto es lo que tardas en preparar 4 raciones de huevos escoceses en una freidora de aire.

Ingredientes

280 gramos de carne picada de cerdo

2 gramos de ajo en polvo

1 gramo de cebolla en polvo

1 gramo de salvia seca

2 gramos de sal

1 gramo de pimienta negra

4 huevos mollet (6 minutos)

60 gramos de harina

1 huevo batido

40 gramos de pan rallado

Aceite en aerosol antiadherente

Pasos

Mezcla la carne de cerdo, el ajo en polvo, la cebolla en polvo, la salvia, la sal y la pimienta. Crea cuatro bolas con la mezcla. Envuelve cada huevo mollet con la carne picada hasta que estén completamente cubiertos. Pasa cada huevo envuelto por harina. Después, sumérgelos en huevo batido y pásalos por pan rallado. Vuelve a sumergirlos en huevo batido y pásalos una vez más por pan rallado. Selecciona Preheat, ajusta la temperatura a 175 °C y presiona Inicio/Pausa. Rocía los huevos generosamente con aceite en aerosol. Coloca los huevos escoceses en la freidora de aire precalentada. Selecciona Comidas Congeladas, ajusta el tiempo a 15 minutos y presiona Inicio/Pausa. Asegúrate de girar los huevos a la mitad de la cocción (la función Recordatorio de Agitado te avisará).

Sawarma de Cordero

Preparar 2 raciones de Shawarma de cordero en una freidora sin aceite solo va a llevarte 20 minutos, de los cuales 12 son de preparación y elaboración previa. Los otros ocho de cocinado.

Ingredientes

350 gramos de cordero

2 gramos de comino

2 gramos de pimentón

3 gramos de ajo en polvo

2 gramos de cebolla en polvo

1 gramo de canela

1 gramos de cúrcuma

1 gramo de semillas de hinojo

1 gramo de semilla de cilantro molido

3 gramos de sal

Pasos

Combina todos los ingredientes en un tazón y mézclalos bien. Ensarta 70 gramos de carne en las brochetas exclusivas del modelo Chef Edition de Cosori y mételas en la nevera durante 10 minutos. Selecciona Preheat en la freidora de aire Cosori y presiona Inicio/Pausa. Coloca las brochetas en la freidora de aire precalentada, selecciona Filete, ajusta a 8 minutos y presiona Inicio/Pausa. Sirve con aderezo de yogur de limón o solo

Pinchos de ternera estilo coreano

Con un tiempo de preparación de 1 hora y 6 minutos de cocinado, puedes conseguir hasta 4 raciones de esta receta.

Ingredientes

20 gramos de salsa ssamjang

20 gramos de salsa gochujang

15 mililitros de salsa de soja

15 mililitros de aceite de sésamo

15 mililitros de miel

5 mililitros de vinagre de vino de arroz

450 gramos de carne de ternera cortada en trozos de 4 cm

Pasos

Mezcla el ssamjang, el gochujang, la salsa de soja, el aceite de sésamo, la miel y el vinagre en un tazón. Corta la carne de ternera en trozos de 4 cm, mézclala con el adobo y déjala marinar durante una hora. Selecciona Preheat en la freidora de aire Cosori y presiona Inicio/Pausa. Coloca la carne las brochetas exclusivas del modelo Chef Edition de Cosori e introduce los pinchos en la freidora de aire precalentada. Selecciona Filete y presiona Inicio/Pausa.

Pinchos de cerdo teriyaki

Para hacer entre dos y cuatro raciones de pinchos de cerdo teriyaki necesitas 35 minutos de preparación y otros 8 de cocción.

Ingredientes

8 gramos de maicena

120 mililitros de agua

60 mililitros de salsa de soja

55 gramos de azúcar moreno

1 diente de ajo picado

2 gramos de jengibre rallado

Pimienta negra al gusto

450 gramos de chuleta de lomo de cerdo, cortada en cubos de 4 cm

Aceite en aerosol antiadherente

Sal y pimienta al gusto

Pasos

Mezcla la maicena con el agua. Combina la mezcla de maicena y agua con la salsa de soja, el azúcar moreno, el ajo y el jengibre en una olla pequeña. Cocina la salsa a fuego alto hasta que hierva y se espese, durante aproximadamente 5 minutos. Sazona la salsa al gusto con pimienta negra y deja que se enfríe. Coloca el cerdo en las brochetas exclusivas del modelo Chef Edition de Cosori. Marina la carne de cerdo ensartada en una parte de la salsa teriyaki, durante 30 minutos. Selecciona Preheat en la freidora de aire Cosori y presiona Inicio/Pausa. Coloca la carne de cerdo ensartado en la freidora de aire precalentada y rocíala con aerosol de cocina. Selecciona Filete, ajusta a 8 minutos y presiona Inicio/Pausa. Cubre con salsa teriyaki los pinchos cada 2 minutos durante la cocción. Sazona al gusto con sal y pimienta y sirve.

Sándwich de queso fundido

Para preparar dos raciones de esta receta solo necesitas 5 minutos de preparación previa y otros 8 de cocinado.

Ingredientes

45 gramos de mantequilla derretida

4 rebanadas de pan blanco

60 gramos de queso cheddar

Pasos

Selecciona Preheat, en la freidora de aire Cosori, ajusta la temperatura a 160 °C y presiona Inicio/Pausa. Unta la mantequilla en cada lado de las rebanadas de pan. Divide el queso de manera pareja sobre 2 rebanadas de pan y monta los sándwiches con las rebanadas restantes, para hacer 2 sándwiches. Coloca los sándwiches en la freidora de aire precalentada. Selecciona Pan y presiona Inicio/Pausa. Corta diagonalmente y sirve.

Pan de ajo

5 minutos de preparación y otros ocho en la freidora es todo el tiempo que necesitas para preparar cuatro raciones de esta receta de pan de ajo.

Ingredientes

1 baguette francesa

4 dientes de ajo picados

45 gramos de mantequilla a temperatura ambiente

15 mililitros de aceite de oliva

10 gramos de queso parmesano rallado

8 gramos de perejil recién picado

Pasos

Corta la baguette en rebanadas de 3 cm de ancho. Selecciona Preheat en la freidora de aire Cosori, ajústala a 160 °C y presiona Inicio/Pausa. Mezcla el ajo, la mantequilla y el aceite de oliva hasta formar una pasta. Extiende la pasta uniformemente en el pan y espolvorea con queso Parmesano. Coloca el pan en la freidora de aire precalentada. Selecciona Pan y presiona Inicio/Pausa. Adorna con perejil recién picado cuando termines de cocinar

Muffins de maíz con queso

Si quieres probar a hacer seis muffins de maíz con queso, solo tienes que dedicar un tiempo medio de preparación de ocho minutos y otros 15 de cocinado en la freidora.

Ingredientes

60 gramos de harina

80 gramos de harina de maíz

40 gramos de azúcar blanca

6 gramos de sal

7 gramos de polvo para hornear

120 mililitros de leche

45 gramos de mantequilla derretida

1 huevo

170 gramos de maíz

3 cebolletas picadas

120 gramos de queso cheddar rallado

Aceite en aerosol antiadherente

Pasos

Combina harina, harina de maíz, azúcar, sal y polvo para hornear en un tazón y mezcla todo. Bate la leche, la mantequilla y el huevo hasta que estén bien unidos. Mezcla los ingredientes secos con los ingredientes húmedos. Agrega el maíz, las cebolletas y el queso cheddar. Selecciona Preheat en la freidora de aire Cosori, ajústala a 160 °C y presiona Inicio/Pausa. Engrasa los moldes para muffins con aceite en aerosol y coloca la mezcla en los moldes hasta que estén llenos en una proporción de ¾. Añade los muffins a la freidora de aire precalentada. Selecciona Pan, ajusta el tiempo a 15 minutos y presiona Inicio/Pausa. Sirve los muffins con mantequilla.

Galletas de suero de leche con cheddar

10 minutos de preparación y 12 de cocinado en la freidora sin aceite. Este es el tiempo que se tarda en preparar cuatro unidades de esta receta.

Ingredientes

5 gramos de polvo para hornear

5 gramos de sal

4 gramos de azúcar

1 gramo de bicarbonato de sodio

210 gramos de harina

115 gramos de mantequilla sin sal, refrigerada y cortada en trozos de 6 mm

60 gramos de queso cheddar rallado

110 gramos de suero de leche refrigerado

Mantequilla derretida para aplicar en la superficie

Pasos

Mezcla el polvo de hornear, la sal, el azúcar, el bicarbonato de sodio y la harina. Tritura la mantequilla fría, utilizando una batidora o un procesador de alimentos, hasta que quede como migas gruesas. Mezcla el queso cheddar y el suero de leche hasta que se forme una masa. La masa debe estar seca. Forma la masa en forma de cuadrado grueso de 13 mm. Selecciona Preheat, ajusta la temperatura a 175 °C y presiona Inicio/Pausa. Forma los panecillos redondos utilizando un cortador de galletas. Coloca papel para hornear en la cesta dentro de la freidora de aire precalentada. Unta las galletas con la mantequilla derretida y colócalas sobre el papel para hornear. Cocina las galletas a 175 °C durante 12 minutos.

