Aprender Inglés Learntalk o cómo aprender inglés con cursos online

¿Buscas clases de inglés online y las necesitas sin la rigidez de los horarios de una academia? Si quieres aprender inglés bajo esta premisa desde tu casa con tu propio ordenador o desde tu sofá con una tablet o un teléfono móvil, y no estamos hablando de un inglés básico, sino de un inglés avanzado con profesores particulares para ti que atiendan tus preguntas y necesidades cuando tú quieras, Learntalk es tu plataforma online para aprender con conversaciones en inglés gracias a profesores nativos. Además, ahora te explicamos cómo puedes tener una prueba de clases gratis para que decidas si te gusta el método y así aprender inglés con cursos online muy baratos, desde apenas 0,41 euros al día, y tener tantas clases como quieras o necesites.

Cursos de inglés

Casacochecurro.com La plataforma Learntalk te ofrece profesores online con los que puedes dar clases de inglés o tener conversaciones con ellos sobre los temas que elijas.

Prueba de nivel de inglés

¿Y cómo sé que nivel tengo? Pues muy sencillo, haciendo una prueba de nivel inicial para saber los contenidos que necesitas aprender. Además, la plataforma también ofrece la opción de que un experto contacte contigo para valorar y asesorarte sobre tu nivel de inglés.

Primera clase gratis

Una vez hecho esto, ya no tienes más que empezar a usar la plataforma. Si te registras ahora, dispondrás de una lección gratis para que valores este servicio de enseñanza de inglés online.

Los cursos online son toda una revolución en la formación de los estudiantes y con esta plataforma tienes la oportunidad perfecta de aprender ingles con clases particulares sin necesidad de comprar libros y conversaciones con nativos que están disponibles 24 horas al día los 7 días de la semana. Ya puedes dar clases incluso los sábados y los domingos o los días festivos si trabajas o no tienes mucho tiempo libre entre semana.

Metodología de clases

Learntalk cuenta con una característica especial de cara a los estudiantes que quieren aprender inglés online. La técnica empleada conjuga las clases tradicionales con el entorno online y, de este modo, los alumnos son los que más hablan puesto que los profesores incitan con preguntas continuamente para animar a los estudiantes a expresarse en una conversación natural y empleando los conceptos impartidos. Así el alumno progresa y pasa de aprender a aprehender, a dominar el idioma.

Pruebas de nivel de inglés

Con cada clase, individual o grupal, los alumnos van avanzando en la comprensión y dominio de los conceptos impartidos de modo que poco a poco la evolución es notoria. Para comprobar que el progreso es adecuado, también se pueden programar pruebas de nivel habladas.

Profesores y exámenes oficiales de inglés

Los profesores de inglés son todos nativos y están formados por Learntalk y el British Council, entidad homologada para ofrecer cursos y exámenes oficiales de inglés. Algunos de los exámenes para los que te preparan son el First Certificate in English (FCE), el Advanced o CAE (también de Cambridge, como el First) o el prestigioso IELTS (International English Language Testing), el examen de inglés más común en todo el mundo.

