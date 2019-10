Lingotes de oro: el nuevo regalo navideño

Vivienda

El oro es atemporal, imperecedero y se revaloriza. Crecen los pedidos para las próximas fiestas de lingotes de oro de inversión exentos de IVA, un presente que, además de poseer un indiscutible atractivo y valor por sí solo, supone una excelente inversión a largo plazo.





Cinco datos que conocer de un lingote de oro

«Incluir oro físico en una cartera de inversión es una actividad cada vez más frecuente. Hacerlo con total seguridad y con la garantía de un precio justo exige adquirir las piezas del metal precioso en una empresa acreditada», explica Tomás Epeldegui, director en España de Degussa, empresa especializada en el comercio de oro físico de inversión.

Para hacerlo con seguridad, hay que conocer los distintivos básicos de un lingote de oro y las cinco marcas que debe contener una barra de metal precioso de inversión:

Fabricante

Es el nombre del fabricante o emisor. Se coloca en la parte superior junto con el logotipo de la empresa.

Metal

El tipo de metal debe indicar si se trata de oro. Suele estar grabada la palabra en inglés ‘gold’ o ‘fine gold’. A veces, si el fabricante es suizo o alemán, aparece el término ‘feingold’.

Pureza

En los lingotes de oro físico de inversión deben aparecer números de 995 en adelante, que es la pureza mínima exigida por ley. «Los lingotes de Degussa contienen los números 999,9, porque superan con creces la pureza requerida por la normativa europea», apunta Epeldegui.

Peso

La legislación europea considera oro físico de inversión a los lingotes de dos gramos o más. En Degussa se pueden encontrar piezas desde un gramo (esta debe pagar IVA, al no entrar en la categoría de oro físico de inversión) hasta un kilo. Entre estos dos tamaños, ofrece lingotes de 2,5 gramos, 5 gramos, 10 gramos, 20 gramos, 1 onza (31,1035 gramos), 50 gramos, 100 gramos, 250 gramos y 500 gramos.

Sello del certificador

Este sello acredita el Good Delivery, es decir, que quien los ha fabricado cumple los estrictos requisitos de calidad establecidos por la LMBA (London Bullion Market Association), que es la asociación de profesionales del mercado que operan con oro y plata más importante del mundo.

Número de serie. Es más habitual que lo lleven los lingotes de mayor peso, pero algunos fabricantes los incluyen también en los pequeños. En el caso de Degussa, lo incorporan los lingotes de fundición, que son los que pesan 100 gramos o más. Los de menos de 100 gramos se suelen presentar acuñados, aunque algunos se pueden adquirir en ambas versiones.

El director de Degussa en España recomienda a los inversores que prevean empezar a adquirir oro que «se fijen siempre en estas marcas que llevan los lingotes para irse familiarizando con ellas y así evitar que les den gato por liebre al comprar oro«.

También anima a los compradores a consultar las cotizaciones de referencia internacional del oro, que prácticamente cotiza 24 horas al día de lunes a viernes, antes de realizar sus adquisiciones.

El oro se suele comercializar en forma de lingotes y también como monedas o joyas.

Oro Direct es otra empresa que apuesta por regalar en Navidad lingotes de oro y ofrece lingotes de oro de entre 2 gramos hasta 1 kg. de peso, monedas como la Filarmónica de Viena, y otros metales preciosos.

«Ya hemos recibido peticiones de clientes que han adelantado sus compras de Navidad y nos han solicitado lingotes y monedas de oro para regalar», comenta Marta Domínguez, responsable de comunicación de Oro Direct, «en muchos casos se trata de clientes satisfechos con la rentabilidad que han obtenido con anteriores compras y que desean hacer un regalo especial y útil a familiares o amigos muy cercanos. Los clientes nos comentan que prefieren regalar un lingote de oro a gastar el dinero en objetos que dentro de un año ya han pasado de moda y nadie recuerda».

A la búsqueda de pepitas de oro en Bolsalia

El congreso de inversores Bolsalia 2010, que se está celebrando hasta mañan sábado en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid contará con un concurso muy especial: buscar pepitas de oro entre la arena. La empresa Oro Direct, pionera en la venta de lingotes de oro de inversión en España, ha preparado varias actividades de este tipo para llamar la atención entre los inversores, a los que mostrarán las ventajas de invertir en este metal precioso, como por ejemplo ser una actividad exenta de IVA y con gran revalorización.

Los responsables de Oro Direct explicarán a los interesados las ventajas que tiene la inversión en monedas y lingotes de metales preciosos. Según comentan, 1.000 euros invertidos en oro en enero del 2000 podrían venderse hoy por 4.000, convirtiéndose hoy día este metal en una inversión más rentable que los fondos de inversión y la deuda pública de los últimos 10 años. Además, la compra de oro como inversión es una actividad exenta de IVA.

Precio del oro

El precio medio de la onza de oro (equivalente a 31,10 grs. del preciado metal) del primer día hábil de enero del año 2000 fue 282 dólares, esa misma onza se vendía el 31 de diciembre de 2009 por 1.104 dólares, casi cuatro veces su precio de hace 10 años.

Son muchos los expertos que auguran que el oro continuará subiendo con fuerza en el corto y medio plazo debido a las actuales previsiones inflacionistas y al acopio del preciado metal que están llevando a cabo tanto inversores privados como muchos bancos centrales. Además, existe una demanda creciente de este metal sobre todo desde las economías emergentes de China e India, ambos dos gigantes demográficos. Para algunos expertos el precio del oro puede llegar a alcanzar los 2.400 dólares, precio que, ajustada la inflación, ya alcanzó en 1980 cuando estuvo en sus máximos nominales.

Durante el 2009 el precio medio del oro ha sido de 974 dólares y en la actualidad tiene un valor superior a los 1.000 dólares. Además de un valor seguro en el que refugiarse en tiempos de crisis el oro ha demostrado ser una inversión con altísima rentabilidad y por ello la demanda de este metal precioso como inversión no deja de crecer.

Buscadores de pepitas de oro

Entre los participantes del concurso organizado por Oro Direct, los ganadores de cada jornada serán obsequiado con un lingote de 20 grs. de oro.

Además, durante Bolsalia se mostrará un lingote de oro de 12,5 kilos, valorado en 360.000 euros (formato similar al usado por los bancos centrales) y otro de plata de 30 kilos de peso valorado en más de 15.000 euros.

«La inversión en lingotes de oro en España ha dejado de estar al alcance de solo unos pocos. Hoy en día, la compra de monedas y lingotes de oro certificados está al alcance de cualquiera ya que existen productos de todos los precios y se trata de una opción sencilla y segura», afirma Marta Domínguez, Directora de Operaciones de la empresa Oro Direct, que ha popularizado en España la compra de oro de inversión y que ofrece lingotes de oro desde 2 gramos de peso por sólo 74 euros.

