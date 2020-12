Trabajos

Los 17 profesionales que más buscan las empresas

2020 ha supuesto un punto de inflexión para las empresas. La necesidad de la digitalización y la presencia en la web de diferentes comercios para captar más clientes ha aumentado la demanda de nuevos perfiles profesionales de cara a 2021. Se trata de todos los relacionados con la digitalización, Inteligencia Artificial, marketing digital y programación informática.

Perfiles más demandados por las empresas

Desde Casacochecurro.com hemos hablado con los expertos de la consultoras Adecco, Inesdi, IMF Institución Académica y de la Fundación VASS para elaborar una lista con los 17 puestos de empleo que más van a demandar las empresas en 2021.

El informe ‘Top profesiones digitales 2020‘ de Inesdi incide en el auge de perfiles relacionados con el marketing digital, mientras que la división de Externalización de Procesos del Grupo Adecco, considera que todos los puestos que van a demandarse más son los relacionados con Inteligencia Artificial y tecnología conversacional. Por otra parte, los estudios de IMF Institución Académica y el informe de ‘Empleabilidad y talento digital‘ de la Fundación VASS apuestan por la ciberseguridad y los perfiles de programación.

Marketing digital

Para conseguir que la digitalización de una empresa sea todo un éxito necesitas la presencia de profesionales de este área que consigan a través de diferentes campañas el reconocimiento y presencia en la web de tu negocio. Los principales puestos relacionados con el marketing digital son los siguientes.

1 – Digital Marketing Manager

Las campañas de marketing se han posicionado como una herramienta imprescindible a la hora de elaborar estrategias de negocio que establezcan una conexión entre las empresas y los clientes. Estos perfiles son los encargados de diseñar las campañas de marketing. Estos perfiles deben tener formación especializada tanto en su área digital como en los productos y sector de la empresa para la que trabaja.

2 – Chief Digital Officer (COD)

Suponen un escalón superior respecto a los Digital Marketing Manager. En concreto, son los encargados del proceso de conversión total de las empresas hacia el mundo digital. La principal función de estos trabajadores es conseguir relanzar un negocio creando nuevas oportunidades de negocio así como la oferta de nuevos servicios de contenido digital.

Inteligencia artificial

El término inteligencia artificial lleva presente en nuestra vida mucho tiempo, sin embargo, no todas las empresas consiguen explotar este recurso. Los puestos que más van a demandar las empresas en el área de la Inteligencia Artificial son los siguientes:

3 – Especialista en Inteligencia Artificial

Los especialistas en Inteligencia Artificial son uno de los perfiles de trabajo que van a estar más demandados en los próximos años. Son los encargados de apostar por la innovación digital de las diferentes áreas de una empresa. El objetivo de estos profesionales es el de aprender del comportamiento de los consumidores y ofrecerles comunicaciones personalizadas en función de sus gustos y preferencias.

4 – Científico de datos o Senior Data Scientist

Los científicos de datos son los encargados de gestionar los procesos de minería compuestos por grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados. Este perfil es una mezcla de formación en las áreas de programación, habilidades estadísticas, algoritmos y aprendizaje automático.

5 – Senior Data Engineer

Son los perfiles encargados de suministrar datos a modelos de aprendizaje. Los Senior Data Engineer tienen conocimientos en Tecnologías de la Información y la Comunicación y la capacidad de convertir e interpretar datos en conclusiones óptimas e ideas para transmitir al resto del equipo.

6 – Integrador de modelos

Los integradores de modelos se encargan de la ejecución de los algoritmos para aplicarlos de forma adecuada a cada proceso de la empresa. También tiene la responsabilidad de revisarlos de forma continua para mejorar el sistema empresarial.

Tecnología conversacional (Chatbots)

La tecnología conversacional es el resultado del trabajo conjunto de la inteligencia artificial y el reconocimiento de voz. El objetivo es conseguir crear conversaciones similares a las humanas a través de la programación de bots.

7 – Diseñador de interfaces conversacionales o CX Designer

Son los perfiles formados para saber crear chatbots. Un chatbot trata de una conversación de un sistema informático con un usuario. Sus funciones son las de definir la personalidad, el nombre, tono e identidad visual del sistema. Necesita conocimientos de lenguaje de programación.

8 – Desarrollador de interfaces conversacionales o Chatbot developer

Es el desarrollador del sistema informático encargado de programar la inteligencia del chatbot.

9 – Entrenador del chatbot o especialista en procesamiento del lenguaje natural o chatbot trainer

Consiste en dotar al sistema informático de una base de conocimiento y un motor de entendimiento del lenguaje natural. Esta parte es vital para que pueda responder de forma correcta a la pregunta de los usuarios. En este caso necesitará conocimientos de lingüística o periodismo.

10 – Experto en negocios en tecnología conversacional o Inteligencia Artificial

Persona que conoce a la perfección todas las necesidades y elementos necesarios para llevar a cabo procesos de chatbot o Inteligencia Artificial.

Programación y desarrolladores

Son los encargados de programar y diseñar tanto softwares como aplicaciones web. Son los que describen y mantienen el código de los sitios webs.

11 – Especialista en Ciberseguridad

Es una de las formaciones en pleno auge puesto que muchos negocios que no tenían presencia digital ha entrado en el mundo de Internet, peor ha descuidado el área de la ciberseguridad. Son los encargados de aportar seguridad a ese sitio web para evitar los posibles virus o hackeos que puedan sufrir las páginas vulnerables. El objetivo es que el usuario se sienta seguro entrando a tu sitio web.

12 – Desarrolladores Big Data

Son los encargados del procesamiento de los datos de las empresas y los convierten en información útil. Este perfil profesional necesita conocimientos en Informática y telecomunicaciones.

13 – Lingüistas computacionales

Se trata de un área intermedia entre el campo de los lingüistas y los informáticos. Consiste en aplicar los conocimientos y modelos lingüísticos al área computacional.

14 – Ingeniería de datos

Es una carrera universitaria propia. Se trata de una formación dirigida al tratamiento y gestión de todos los datos.

15 – Machine learning

La capacidad de programar una máquina o software a través de los algoritmos. Necesita formación en informática con estudios especializados en el área de la Inteligencia Artificial. El principal objetivo es crear una serie de softwares que puedan aprender por sí solos.

16 – Desarrolladores de software y apps

Estos perfiles son los encargados de crear todo el proceso desde la base, de cualquier software o aplicación.

17 – Consultor cloud

Si hablamos de almacenamiento en la nube a nivel empresarial, hablamos de los Consultor Cloud. Son los perfiles encargados de ofrecer a las empresas un buen servicio en la nube que permita el almacenamiento de todos los datos que necesiten.

A nivel empresarial es una herramienta destinada a facilitar el acceso de cualquier empleado a todos los datos almacenados en la nube de la empresa. Además, este profesional debe asegurar el correcto funcionamiento de la web.

