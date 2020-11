Sabías Que...

Salud

¿Los cigarrillos electrónicos son malos?

El consumo de cigarrillos electrónicos genera controversia por los efectos nocivos que puedan tener en la salud.

El último informe elaborado por el Ministerio de Sanidad a través de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial zanja la polémica: Advierte de los riesgos perjudiciales para la salud del consumo de este tipo de cigarrillos.

Informe sobre cigarrillos electrónicos

Este informe se ha elaborado tomando como referencia el elaborado previamente por el Comité Científico de Salud, Medio Ambiente y Riesgos Emergencias de la Comisión Europea (SCHEER) sobre los cigarrillos electrónicos que puedes consultar en este enlace.

También se han tenido en cuenta para la elaboración de este informe otros estudios y publicaciones de sociedades científicas, del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, de la OMS y otras autoridades sanitarias.

>> Si quieres consultar el informe completo del Ministerio de Sanidad, pincha en este enlace.

Resultados

El estudio argumenta que se “recoge la evidencia científica y se destacan los efectos sobre la salud a corto y largo plazo” de estos cigarrillos electrónicos.

En el informe se incluye la preocupación de los organismos por el aumento del consumo de los cigarrillos electrónicos sobre todo entre los sectores jóvenes de la población.

Efectos nocivos de los cigarros electrónicos

Sobre los efectos dañinos para la salud tanto a largo como a corto plazo el informe añade que el “aerosol del cigarrillo electrónico contiene sustancias carcinogénicas, que constituye un riesgo a largo plazo por su consumo e incluso por estar expuesto”.

Por otra parte, destacan que “también se advierten efectos sobre la salud a corto plazo, como la enfermedad descrita como EVALI (Lesiones pulmonares asociadas al vapeo) en Estados Unidos”.

En resumen el informe advierte que cada día aparecen más advertencias de la toxicidad a corto y largo plazo de estos dispositivos.

En la siguiente infografía elaborada por el Ministerio de Sanidad se desglosan los diferentes efectos de estos cigarrillos en la salud.

Según la información que se aprecia en la imagen, estos dispositivos no son inocuos para las personas que los consumen pero tampoco para los que se encuentran a su alrededor.

Se informa de que no está demostrado que sean menos nocivos para la salud que el tabaco o que ayude a dejar de fumar.

Por último se incide en el impacto negativo en la población joven.

Además de los posibles efectos, concluyen que “no existe evidencia sólida de que estos aparatos sirvan para dejar de fumar“. Por el contrario lo consideran una puerta de entrada de la adicción a la nicotina.

>> Beneficios de dejar de fumar

Normativa

La normativa se basa en tres reglas:

No pueden consumirlo los menores

Está prohibido su uso en determinados espacios

Está prohibida su promoción, publicidad y patrocinio.

¿Los cigarrillos electrónicos son malos? was last modified: by

Si quieres leer más noticias como ¿Los cigarrillos electrónicos son malos?, te recomendamos que entres en la categoría de Salud.

AUTOR Jessica Pascual es periodista con estudios de postgrado y apasionada del entorno digital. "Me gusta aprender cosas nuevas todos los días. Dando mis primeros pasos en el mundo del SEO".







MÁS NOTICIAS INTERESANTES