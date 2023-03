Sabías Que...

Los 6 consejos para dormir mejor a pesar de los móviles

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Eres incapaz de conciliar el sueño y no sabes a qué se debe? Es probable que sea porque tengas malos hábitos con el móvil antes de acostarte y ni siquiera te des cuenta. Para que comiences a cambiar esta dinámica y empieces a dormir mejor, te contamos 6 aspectos fundamentales para que tus horas de descanso sean totalmente satisfactorias y también para que aprendas a cómo usar los dispositivos tecnológicos de manera correcta y que no perjudiquen tu sueño.

Si a la hora de dormir tienes un problema recurrente, aquí te contamos cómo combatir el insomnio.

Importancia de descansar bien

No solo es importante dormir de 7 a 9 horas al día, sino también que esas horas sean de calidad. Esto es crucial para empezar la jornada con energía y buen humor. Además, si te tomas en serio las horas de descanso, a la larga notarás efectos beneficiosos para tu cuerpo como, por ejemplo, reducir la posibilidad de caer enfermo.

Consejos para descansar bien

Usa el modo ‘No molestar’

La mayoría de los móviles inteligentes tienen una opción llamada ‘No molestar’. De esta manera, el móvil no sonará cuando recibas notificaciones o llamadas ni tampoco se encenderá la pantalla para evitar tentaciones de usar el móvil antes de dormir. Este ajuste se puede programar para que se aplique a la hora de irte a dormir y que deje de funcionar a la hora en la que te despiertas.

Evita las pantallas antes de acostarte

Si eres de los que antes de acostarse está enganchado al móvil viendo las redes sociales, debes saber que este puede ser el principal problema de que no duermas del todo bien. Los expertos en salud aconsejan no visualizar ninguna pantalla en los minutos previos a acostarte. La luz brillante que emiten las pantallas de móviles, ordenadores o televisiones estimulan unas hormonas que son las encargadas de mantenernos despiertos.

En vez de estar hasta tarde revisando el correo electrónico, cambia el hábito y despiértate antes para aprovechar la mañana y ser productivo. Si te cuesta desconectar de los aparatos electrónicos antes de dormir, prueba a desconectar tus dispositivos de internet o silenciar las notificaciones.

No posponer la alarma del despertador

A veces es tentador pulsar el botón de posponer la alarma y así aprovechar unos minutos más para estar en la cama. Sin embargo, lo único que consigues con esto es engañar a tu cerebro para que se piense que estás durmiendo más. Hacer esto supone interrumpir los ciclos naturales del sueño, por lo que tu cerebro estará constantemente en alerta y te sentirás más cansado durante el día por no haber tenido un sueño profundo.

En relación con el despertador, también es importante tener un tono adecuado. Para tener un despertar agradable usa un tono que no sea muy agresivo. Por ejemplo, te recomendamos que utilices una alarma que simule el amanecer con el piar de los pájaros o las olas del mar.

Otros consejos

Ten una rutina, también en fines de semana

Los fines de semana se suele aprovechar para despertar más tarde y estar unas horas más en la cama. Sin embargo, si nuestro cuerpo está acostumbrado a despertarse a las 8 de la mañana entre semana, también lo hará los sábados y los domingos, aunque no queramos madrugar. Esto se ve influenciado por los ritmos circadianos que tiene nuestro cuerpo.

Nuestra recomendación es que establezcas una rutina adaptada a tu estilo de vida. Márcate unos horarios fijos para irte a dormir y para despertarte.

No te obsesiones con el sueño

Si llevas tiempo que no descansas bien y estás constantemente mirando los datos de aplicaciones que monitorizan el sueño, debes saber que puede ser contraproducente y llevarte a la obsesión. Los médicos llaman a este fenómeno ortosomnia. En vez de frustrarte con la falta de sueño, acepta que no todas las noches podrás dormir igual de bien. Esto se puede deber a que tengas estrés acumulado y no consigas despejar tu mente.

Ten claro que no podrás cambiar de la noche a la mañana la calidad de tu descanso, sino que te llevará un tiempo adquirir una buena rutina del sueño.

Cuidado con la cafeína y el alcohol

Si tienes la costumbre de tomar vino o cerveza en la cena, es posible que tu sueño se vea afectado. Aunque el alcohol produzca un efecto relajante y lleve a la somnolencia, la fase REM del sueño se verá interrumpida. Esta fase es la más importante del sueño, en la que se produce una gran actividad cerebral y la mayoría de los músculos descansan.

De igual manera, la cafeína ayuda a mantener el cuerpo despierto, por lo que no es recomendable tomar café después de la cena.

Si ya cumples todos estos consejos y tampoco eres capaz de tener un buen descanso por las noches, aquí puedes consultar cómo dormir rápido.

Aparatos para monitorear el sueño

Fitbit

Fitbit es un reloj o pulsómetro que es capaz de rastrear tu actividad física gracias a sus sensores y su app. Con este dispositivo podrás ver los pasos que realizas al día, hacer un seguimiento del sueño, comprobar la frecuencia cardíaca, tener un rastreo por GPS, almacenar música y recibir notificaciones de llamadas y mensajes de texto.

Google Pixel Watch

Es el reloj inteligente de Google y va más allá que una pulsera Fitbit. Con este dispositivo, puedes estar al tanto de tu actividad física, saber las calorías quemadas, rastrear la frecuencia cardíaca, monitorizar el sueño. Además, también podrás hacer pagos con tarjeta desde el propio reloj, usar Google Maps, responder llamadas y mensajes, etc.

Google Nest Hub

Es un centro de control del hogar desde el que podrás reproducir Netflix, YouTube, escuchar música en Spotify, controlar el resto de dispositivos inteligentes de tu casa, tener acceso a un calendario, ejecutar la función de despertador, recibir información sobre el sueño, realizar consultas al asistente de voz de Google, utilizarlo como cuadro con imágenes, etc.

