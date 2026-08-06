Los expertos piden no poner gafas a los perros ni obligarlos a mirar el eclipse del 12 de agosto

NOTICIA de Síguenos de Javi Navarro

El eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto será uno de los acontecimientos astronómicos más importantes que vivirá España en décadas. Sin embargo, mientras millones de personas preparan sus gafas homologadas y buscan el mejor lugar para contemplarlo, los expertos de la Real Sociedad Canina de España (RSCE) lanzan una advertencia para quienes piensan acudir acompañados de sus mascotas: los perros no necesitan mirar el eclipse y obligarlos a hacerlo o colocarles gafas especiales puede generarles estrés e incomodidad.

La organización recuerda que el eclipse no supone, por sí mismo, un peligro para los perros. El verdadero riesgo aparece cuando las personas intentan que participen en la experiencia como si percibieran el fenómeno igual que nosotros o los exponen a situaciones de nerviosismo provocadas por las aglomeraciones, el ruido o los cambios de rutina.

Si tienes previsto observar el eclipse, puedes consultar antes todo lo que debes saber sobre el eclipse total del 12 de agosto, incluidos los mejores lugares para verlo y los horarios previstos en España.

La RSCE: los perros no necesitan mirar el eclipse ni usar gafas especiales

La Comisión Científica de la RSCE explica que los perros, por naturaleza, no suelen mirar directamente al Sol. Por ello, el principal problema no es el eclipse, sino determinadas conductas humanas que pueden resultar incómodas para el animal.

Entre ellas destacan sujetarle la cabeza para que mire al cielo, intentar hacer fotografías durante el fenómeno o colocarle gafas homologadas para eclipses.

Según la organización, estos accesorios están diseñados exclusivamente para personas y no para animales. Además de resultar molestos, el perro puede intentar quitárselos, romperlos o incluso ingerir alguna de sus piezas.

José Miguel Doval, presidente de la Real Sociedad Canina de España, resume la situación con claridad:

«El eclipse no representa en sí mismo una amenaza para los perros. El verdadero riesgo procede de determinadas conductas humanas y del entorno multitudinario y de agitación que puede generarse alrededor de este fenómeno».

Lo que realmente puede alterar a muchos perros durante el eclipse

Los especialistas de la RSCE explican que la mayoría de los animales reaccionará mucho más al ambiente que al propio eclipse.

La oscuridad repentina puede llamar su atención, pero lo que realmente puede generar inquietud son:

Las concentraciones de personas.

El aumento del ruido.

La excitación del entorno.

Los cambios de rutina.

Los desplazamientos a lugares desconocidos.

Estas circunstancias pueden afectar especialmente a perros que ya presentan ansiedad, miedo al ruido o una mayor sensibilidad frente a situaciones poco habituales.

Cómo saber si tu perro está sufriendo estrés

La RSCE recomienda vigilar el comportamiento del animal durante toda la jornada.

Algunas señales que pueden indicar que necesita abandonar el lugar o permanecer en un entorno más tranquilo son:

Jadeo excesivo.

Temblores.

Gemidos.

Inquietud constante.

Intentar esconderse.

En estos casos, lo más recomendable es alejar al perro del bullicio y permitir que permanezca en un espacio donde se sienta seguro.

Las recomendaciones de la RSCE para disfrutar del eclipse con seguridad

Para quienes decidan acudir con su perro a observar el eclipse, la organización ofrece una serie de consejos prácticos:

No ponerle gafas para eclipses.

No dirigir su mirada hacia el Sol.

Mantener sus rutinas habituales.

Evitar lugares con grandes aglomeraciones.

Llevar siempre al perro sujeto con correa e identificado.

Observar posibles señales de estrés.

Garantizar agua fresca y zonas de sombra.

José Miguel Doval insiste en que el mejor modo de proteger al animal consiste en respetar su comportamiento natural:

«No debemos obligarlos a participar en la experiencia como si la vivieran igual que nosotros ni atribuirles necesidades que no tienen. Mantener sus rutinas, evitar situaciones de estrés y respetar su comportamiento natural es la mejor forma de protegerlos».

El calor seguirá siendo el principal riesgo para los perros ese día

Aunque el eclipse atraerá toda la atención, la RSCE recuerda que el mayor peligro seguirá siendo el calor propio del mes de agosto, así como saber actuar ante un golpe de calor en un perro.

Por ello, aconseja disponer siempre de agua fresca, evitar paseos durante las horas centrales del día y buscar zonas con sombra, especialmente si se acude a espacios abiertos para observar el fenómeno.

En este sentido, muchos de los lugares recomendados para contemplar el eclipse coinciden con áreas naturales donde también será posible disfrutar, por la noche, de la lluvia de estrellas de las Perseidas. Si estás planificando la jornada, puedes consultar también los mejores lugares de España para ver las Perseidas sin contaminación lumínica.

Una recomendación basada en el bienestar animal

La Real Sociedad Canina de España —única entidad española reconocida por la Fédération Cynologique Internationale y con más de un siglo de trayectoria— recuerda que el eclipse no supone un problema para los perros cuando pueden comportarse con normalidad.

El mensaje de los expertos es claro: disfrutar del espectáculo astronómico no debe implicar convertir a las mascotas en protagonistas de fotografías o situaciones para las que no están preparadas. Respetar sus necesidades y evitar exponerlas a estrés innecesario es la mejor forma de que tanto las personas como los animales vivan la jornada con total tranquilidad.