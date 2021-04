Trabajos

Máster en Dirección de Empresas de Moda desde octubre en Madrid

Si te apasiona la moda y quieres dedicarte de forma profesional a la gestión de negocios de este área, puedes formarte y conseguirlo con el Máster en Dirección de Empresas de Moda en Madrid.

Esta novedosa formación de postgrado tiene como finalidad formar a los profesionales del sector y a los técnicos en diseño de moda en cuestiones de toma de decisiones y gestión cotidiana de este tipo de empresas. Se trata de un curso de la Cámara Oficial de Comercio e Industria y Servicios de Madrid que lleva formando a perfiles profesionales de la gestión de la moda desde 2008.

Duración del curso

El máster tiene una duración total de 600 horas de clases lectivas en las que se proporciona a los alumnos la parte teórica del curso para que en el último tramo del máster, desarrollen, elaboren y presenten el Proyecto fin de Máster.

El curso en 2021 comienza el 11 de octubre y los alumnos finalizarán su graduación el 30 de junio de 2022. Las clases son de lunes de jueves de 19:00 de la tarde a 22:00 de la noche.

El máster se divide en 4 bloques de contenidos:

La industria de la moda Dirección de empresas de moda Emprendimiento de empresas de moda Proyecto de fin de máster

Cuánto cuesta

El máster tiene un coste de 7.500 euros, de los cuáles 1.900 son para la matrícula. La cantidad restante se divide en 8 cuotas de 700 euros que se abonan entre noviembre y junio.

Inscripción

Para poder inscribirse en el máster todos los solicitantes deben hacerlo a través de la aplicación telemática de autopreinscripción. Deben presentar la solicitud de inscripción junto con 3 fotografías tamaño carnet, fotocopia del DNI o pasaporte, la acreditación del título universitario y el currículum. Es obligatorio adjuntar una declaración responsable de la veracidad de los datos aportados El curso tiene un limite máximo de 20 plazas por cada convocatoria.

Formación

Los alumnos de este máster de la Escuela de Comercio de la Cámara de Madrid desarrollarán sus conocimientos específicos en materia de confección, pero también aprenderán de escaparatismo y su importancia, sabrán cómo dirigir una tienda, aplicar en este tipo de establecimientos una política de recursos humanos, controlar un departamento de comunicación y, además, adquirirán conocimientos económicos, financieros, de producción y comerciales cruciales para la gestión de este tipo de compañías.

En concreto, las principales líneas de aprendizaje del máster son:

Planes de reconversión en el sector de la confección.

Búsqueda y gestión de los contratos de arrendamiento de los locales comerciales.

Desarrollo del olfato sobre lo que demandan y quieren los clientes.

Gestión de cuestiones puntuales que requieren un seguimiento preciso y desarrollo de planes de acción como por ejemplo las falsificaciones.

Objetivos del curso

Los objetivos del máster son:

Formar a técnicos con un nivel alto de cualificación que puedan hacer frente a las necesidades del mercado de la moda a nivel empresarial. Se formará a los alumnos no sólo en gestión y coordinación de empresas, sino también en moda. Los alumnos del máster aprenderán a hacer estudios de mercado de la moda y a hacer un análisis exhaustivo de ese mercado. Adquirirán conocimientos sobre las técnicas, herramientas y habilidades necesarias para dirigir o crear una empresa de moda.

Titulación

Los alumnos que superen el máster recibirán el título expedido de forma conjunta por la Cámara de Comercio y la Universidad Rey Juan Carlos.

Teléfono de información

Todas las personas que tengan dudas sobre el máster o la convocatoria pueden llamar a los teléfonos de información 91 538 38 38 o 91 538 38 42. O enviar un correo electrónico a mastermoda@camaramadrid.es.

