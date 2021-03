Migrañas y falta de sueño, relacionados

Sabías Que...

NOTICIA de de Javi Navarro

Un equipo de investigación liderado por expertos de la Universidad de California (EE.UU.) ha identificado una mutación genética, conocida como caseína quinasa I delta (CKIdelta), que se asocia con una forma típica de la migraña. Además, el estudio, publicado en la última edición de la revista Science Translational Medicine, revela que la misma mutación se relaciona con los trastornos del sueño, lo que podría ayudar en el tratamiento de estos intensos dolores de cabeza.

Migrañas y sueño

“La migraña está muy relacionada con el sueño”, explica Andrew Charles, investigador de la universidad americana y autor principal del artículo. “Por lo tanto, alteraciones en las rutas que regulan el sueño pueden predisponer a las migrañas”, añade. Para llegar a esta conclusión, los científicos estudiaron a una sola familia con antecedentes de este tipo de dolor de cabeza y observaron que muchos de sus miembros también sufrían el síndrome de adelanto de fase del sueño.

Dormir por la tarde

Este trastorno perturba los patrones normales del sueño causando que los pacientes caigan habitualmente dormidos en la tarde (de 18:00 a 20:00 horas) y se despierten antes del amanecer. Asimismo, los autores buscaron en su base de datos de pacientes y encontraron otra familia en la que las migrañas se asociaban con el mutante de la caseína quinasa.

Luego, los investigadores probaron en ratones si las mutaciones en la caseína quinasa podrían causar migrañas cuando se expresaban en los animales, y encontraron que los roedores con mutaciones caseína quinasa mostraron patrones de actividad cerebral similares a las observadas en los pacientes con migraña.

Según Charles, “no creemos que estos animales puedan tener migraña, pero estudiar estos genes humanos en roedores ayuda a entender su mecanismo”.

Ratones sensibles a la luz

En concreto, los animales aumentaron las ondas de actividad cerebral conocidas como depresión cortical propagada, que se cree responsable de la migraña con aura –migraña precedida por una distorsión en la visión–. Es más, al igual que los pacientes con este tipo de dolor de cabeza, los animales también eran más sensibles a la luz y el ruido.

Para los autores, el tratamiento de los ratones con medicamentos para la migraña pareció disminuir algunos de estos síntomas. Los resultados sugieren que las mutaciones de caseína quinasa pueden desempeñar un papel en esta enfermedad. “Entender los genes y rutas moleculares implicadas en la migraña puede ayudar a desarrollar tratamientos genéticos individualizados”, concluye Charles.

Las mujeres sufren más migrañas

Los dolores de cabeza de tipo migrañas parecen ser causados en parte por cambios en el nivel de una sustancia química que el cerebro produce llamada serotonina. La serotonina juega muchos papeles en el cuerpo y también puede ejercer efecto sobre los vasos sanguíneos. Cuando los niveles de serotonina están elevados los vasos sanguíneos se constriñen; es decir se hacen más estrechos. Cuando los niveles de serotonina disminuyen los vasos sanguíneos se dilatan, es decir se hinchan y como consecuencia de dicha hinchazón se desencadena el dolor u otros problemas.

Muchos son los factores que pueden influir en el nivel de serotonina, puesto que puede afectar el nivel de azúcar sanguínea, ciertas comidas y cambios en el nivel de estrógeno en el caso de la mujer.

Un misterio por desvelar

La migraña es un trastorno neurológico común, heterogéneo y hereditario, que afecta a cerca del 20% de la población y es más frecuente entre las mujeres, sin embargo, su fisiopatología no está del todo definida y las influencias genéticas que la provocan son un misterio para la comunidad científica. La también conocida como jaqueca es una enfermedad crónica, de causa no conocida que se manifiesta por crisis o ataques repetitivos de cefaleas, que suelen tener unas ciertas características en cuanto a su duración (entre 4 y 72 horas), tipo de dolor (pulsátil), asociación a náuseas, fotofobia (molestia a la luz) y fonofobia (molestia al ruido) o empeoramiento con la actividad física.

Genes femeninos asociados con la migraña

Un equipo internacional de científicos ha identificado tres genes asociados con la migraña, un trastorno neurológico que afecta a cerca del 20% de las personas y es más común entre la población femenina. El hallazgo explica la relación más fuerte en las mujeres.

Los resultados muestran cómo uno de los genes identificados (TRPM8), que se expresa en neuronas y codifica un sensor para el dolor, se expresa solo en las mujeres. Por su parte, el segundo gen (LRP1) está involucrado en la detección del ambiente extracelular y las vías neurotransmisoras.

Los expertos analizaron las dolencias de 23.230 mujeres, procedentes del Estudio Sanitario del Genoma de la Mujer realizado en EE.UU. De ellas, 5.122 padecían migrañas. En los estudios de replicación, esta vez en ambos sexos, los científicos descubrieron que una de estas regiones mostraba una asociación más fuerte en las mujeres.

“Hemos avanzado en la comprensión biológica de la migraña al identificar tres genes relacionados con esta dolencia en la población general”, explica a SINC Markus Schuerks, autor principal del estudio e investigador del departamento de Neurología del Hospital Universitario Essen (Alemania).

El trabajo, publicado en Nature Genetics, revela que de las tres regiones genómicas asociadas con el trastorno, dos son específicas a este, en comparación con dolores de cabeza de menor intensidad que no llegan a ser migrañas.

Una nueva prueba clínica permite conocer las causas de la migraña

Sale a la luz Migratest, un test que ya puede realizarse en más de 45 laboratorios de toda España como Sabater Análisis, General Lab, Sanilab, Canga Arqueros y Bioclinic y que permite conocer si la causa de la migraña es de índole alimentario. Esto aporta una solución sin precedentes al tratamiento preventivo de esta enfermedad que afecta a entre un 12% y un 17% de la población y es una de las enfermedades más incapacitantes según la OMS.

Migratest es una novedosa prueba de diagnóstico clínico de la migraña, que permite descubrir si la causa de esta enfermedad está relacionada con la alimentación. Se trata de una prueba revolucionaria que abre la puerta a nuevas posibilidades de diagnóstico, prevención y tratamiento de la migraña, una patología frecuente que afecta a más de 5 millones de españoles – y sobre todo españolas – y es una de las más incapacitantes y de difícil solución según la Organización Mundial de la Salud.

Migratest analiza, a través de un simple análisis de sangre, el nivel de actividad de la enzima DiAminoOxidasa (DAO), que es la responsable de metabolizar la histamina, una molécula presente en mayor o menor grado en todos los alimentos. Un exceso de histamina en el cuerpo puede ser el desencadenante de una crisis de migraña.

Con Migratest, el paciente sabrá si tiene una actividad de la DAO reducida o normal, es decir, si su organismo produce la cantidad suficiente de esta enzima para metabolizar la histamina correctamente.

Si es reducida, la histamina se acumulará en exceso por lo que deberá tomar medidas para minimizar sus efectos, reduciendo el consumo de alimentos altos en histamina, como son los embutidos, pescados y mariscos, algunos quesos y cítricos, entre muchos otros, y de bebidas alcohólicas o ciertos medicamentos como analgésicos y antiasmáticos, que inhiben la actividad de esta enzima.

Esta prueba ya puede realizarse en 48 laboratorios españoles integrados en la mayor red europea de laboratorios de análisis clínicos, Labco, como son Sabater Análisis, General Lab, Sanilab, Bioclinic, Laboser, Canga Arqueros, Avivar, Lallemand y Laboratorio Dr. Vallejo, y que cuentan con más de 350 centros de extracción repartidos por toda la península.

Según Marta Carrera, Responsable en Medicina Preventiva Personalizada de Labco, “hay un alto porcentaje de pacientes que padecen migraña que no se siente satisfecho con el tratamiento que sigue por considerar que es insuficiente“. Y añade: “Migratest aporta una solución sin precedentes al tratamiento de la migraña ya que permite determinar si ésta se debe a una reducida actividad de la DAO y poder actuar en consecuencia, procurando limitar el consumo de alimentos altamente histamínicos o liberadores de histamina endógena, o restableciendo el déficit de esta enzima con DAO exógena en forma de complemento alimenticio”.

Migratest nace como resultado de un estudio realizado por la Cátedra de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Barcelona, que indica que el 95% de los migrañosos estudiados tiene un déficit de DAO, es decir que no produce esta enzima en la misma cantidad que las personas sanas, lo que a su vez provoca un exceso de histamina que no puede ser neutralizado y acaba generando migraña. En definitiva, lo que revela el estudio es que la histamina acumulada en exceso en el organismo es el desencadenante de un porcentaje muy elevado de migrañas. La acumulación de la histamina, que en términos médicos se conoce como histaminosis alimentaria, causa, además de la migraña que es el trastorno que más incapacita, otros trastornos como dolores esteopáticos, piel atópica o síndrome de colon irritable.

Según la Dra. Carrera: “El origen de la deficiencia de la enzima DAO se debe al menos a tres posibilidades. Puede ser genético – frecuentemente familiares de parentesco próximo tienen o producen DAO en cantidades insuficientes, lo que explicaría que en una misma familia pueda haber varios migrañosos. También puede ser de origen patológico, a causa de enfermedades inflamatorias intestinales, o bien de origen farmacológico, es decir, por la ingesta de ciertos fármacos que inhiben la DAO”. Y añade: “Este último es especialmente importante, ya que se han señalado del orden de 90 medicamentos capaces de inhibir la actividad de esta enzima”.

La relación que existe entre la migraña y la enzima DAO explica que esta enfermedad sea más frecuente en mujeres que en hombres, ya que la actividad de esta enzima suele ser más baja en las mujeres. También explica que las mujeres embarazadas tengan menos crisis de migraña, ya que durante el embarazo la actividad de la DAO puede aumentar hasta 500 veces, debido a la producción de esta enzima en la placenta.

