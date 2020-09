22 muestras gratis para bebés

Sabías Que...

¡Enhorabuena mamá! Acaba de empezar una de las etapas más bonitas de tu vida. Es momento de disfrutar de tu pequeño y compartir todo con él. Pero tener un bebé, además de muchas alegrías, supone también muchos gastos. Los bebés recién nacido necesitan muchos cuidados lo que repercute directamente en el bolsillo.

En este artículo te contamos las marcas que dan muestras gratis para los bebés para que la economía familiar no se haga muy cuesta arriba. Presta atención a todo lo que tienes que hacer para conseguir muestras gratis para tu bebé.

Almiclub

Si eres cliente y por tanto un miembro del club Almimamá puedes solicitar las muestras gratis al registrarte.

La única condición para poder recibir las muestras es que tu bebé tenga al menos seis meses.

Desde Almiclub te envían las muestras a casa. Si quieres beneficiarte de esta ventaja que ofrecen desde Almiclub regístrate a través de este enlace.

Las muestras que envían son diferentes productos de la marca Almiclub.

Si te registras además de las muestras puedes hacer seguimiento de la nutrición de tu bebé, recibir consejos personalizados y descargarte el libro de recetas de la Nutrición temprana.

Supermercados Mas

Si te haces miembro del club Mas de los Supermercados MAS, puedes beneficiarte de una de sus ventajas si has sido papá o mamá. El supermercado regala una canastilla de M.A.S que incluye productos básicos del cuidado y alimentación del bebé.

Además de la canastilla desde los Supermercados MAS dan cheques descuentos y cheques regalo.

Para poder beneficiarte de estos regalos tienes que solicitar la canastilla antes de que el bebé cumpla un mes.

Para poder hacerte miembro del club MAS y solicitar la canastilla y beneficiarte de otros descuentos hay que rellenar el siguiente formulario a través de la siguiente dirección.

Dodot

La marca DODOT activa diferentes ofertas a lo largo del año para que los papás disfruten de diferentes descuentos y regalos.

En la actualidad tienen activa una oferta que regala 65 toallitas gratuitas.

Además cuenta con promociones activas en las que te ofrecen descuentos en paquetes de pañales.

Para beneficiarte de la promoción de las toallitas tienes que comprar un paquete de pañales Dodot seco buscar el código PIN que aparece en la parte superior del paquete y canjearla para la compra de las toallitas.

Alimerka

Alimerka regala a los papás y mamás una canastilla para el bebé durante el primer mes de vida del pequeño.

Para beneficiarte de este regalo tienes que llamar a la marca dentro del primer mes de vida del bebé y tendrás que dar los datos personales y el número de la tarjeta de Alimerka.

El número de atención al cliente de Alimerka es el 900 100 126.

En la llamada se acuerdan los datos de entrega de la canastilla que se compone de un neceser con productos infantiles.

Para poder beneficiarte del regalo de Alimerka tienes que tener una antigüedad de al menos 8 meses siendo socio, es decir, teniendo la tarjeta.

Si quieres hacerte cliente de Alimerka, rellena los datos que solicitan en el siguiente enlace.

Club Nutribén

Desde el club Nutribén regalan a los papás muestras gratuitas de la marca.

Para poder beneficiarte de los regalos tienes que ser miembro del Club Nutribén. Además de las muestras si te das de alta conseguirás un pack de bienvenida además de participar en concursos y promociones.

Las muestras gratuitas de productos Nutribén no se da a los bebés lactantes.

Para hacerte del club Nutribén, tienes que rellenar los datos del siguiente enlace.

Caprabo

Caprabo regala una canastilla para bebés a todos aquellos socios del supermercado. Para conseguir la canastilla sólo tienes que tener la tarjeta cliente de Caprabo y por tanto ser miembro de Mi Club Caprabo.

Para darte de alta en Mi Club Caprabo, entra en el siguiente enlace.

La condición necesaria para poder recibir la canastilla de Caprabo además de ser clientes es solicitarla antes de que el bebé cumpla los seis meses de vida.

Para solicitar la canastilla puedes hacerlo desde este enlace.

Una vez solicitada, tan sólo tendrás que ir en unos quince días a por ella en cualquier supermercado.

Mi bebé y yo

Mi Bebé y yo regala canastillas gratis a embarazadas y mamás.

La canastilla Futura Mamá cuenta con muestras de productos para embarazadas que se suelen distribuir en centros de preparación al parto y se suele entregar a las mamás en torno a los seis meses de embarazo.

Esta canastilla incluye pañales de recién nacido, protectores de lactancia cremas, chupetes, etc.

Por otra parte está la canastilla familias que se entrega a familias que acaban de ser papás e hospitales.

Contiene muestras de productos específicos para el bebé recién nacido.

Las cestas se reparten o bien en centros de preparación al parto o en hospitales. Que te toque es cuestión de suerte.

Mi bebé y yo Revista

Si te suscribes a la revista entras en un sorteo de una silla de paseo Scooner de Navington. Además podrás beneficiarte para recibir muestras gratis de la revista.

Si quieres darte de alta y suscribirte a la revista, entra en el siguiente enlace.

Bebé gadis

Bebé gadis también regala una canastilla a los papás y mamás.

Para poder conseguir este regalo tienes que acudir de forma presencial a cualquier centro Gadis y solicitar el folleto Bebé gadis.

En el interior del folleto hay un cupón que tienes que rellenar y entregar en los establecimientos junto con DNI y Libro de Familia.

Una vez hecho esto recibirás tu canastilla.

Club Enfamamá

Desde el club Enfamamá regalan a los recién nacidos un año de pañales gratis.

Para poder beneficiarte de este regalazo tienes que ser miembro del Club Enfamamá.

Además podrás conseguir cupones de descuentos, lotes de productos y contenido personalizado.

Si quieres darte de alta en el club Enfamamá y entrar en el sorteo para conseguir un año gratis de pañales además de otras muestras gratuitas, entra en el siguiente enlace.

Kiabi

Si te unes y te conviertes en miembro de la Cuenta Bebé de Kiabi podrás beneficiarte de descuentos durante un año y si tienes la tarjeta de fidelidad se asociarán las dos cuentas.

Si quieres crear una cuenta bebé pincha en el siguiente enlace.

Hero

La marca Hero Baby cuenta entre sus promociones la de ser miembro del Club Hero Baby con el que puedes conseguir regalos.

El primero, un regalo de bienvenida. Además puedes participar en el sorteo para ganar un año de alimentación infantil gratis.

Para registrarte y poder beneficiarte de estos regalos rellena los datos que te solicitan en la siguiente página.

Desde Hero Baby te darán muestras de productos gratuitos y regalos específicos para tu bebé.

Una vez eres miembro del club tan sólo tendrás que hacer compras de productos, escanear el ticket en la app Hero Baby Club y disfrutar de regalos exclusivos.

Nestlé

Para poder beneficiarte de las ventajas de Nestlé tienes que formar parte del Club Nestlé Bebé.

Al hacerte miembro te harán un regalo de bienvenida y podrás disfrutar de muestras gratuitas y ahorrar mediante cupones de descuento.

Para unirte al club, pincha en el siguiente enlace.

Correos Sampling

Correos, la empresa de paquetería también hace regalos a los bebés.

En concreto para recibir las muestras gratuitas de las esponjas de jabón de un sólo uso de babybaño tienes que acceder al siguiente enlace y escribir toda la información necesaria para solicitar y recibir en tu domicilio el paquete de la esponja.

Yogolino

Dentro de la empresa Nestlé destacan las promociones de Yogolino.

Yogolino ofrece tarrinas de lácteos infantiles, bolsitas de lácteos y yogures cremosos.

Los productos no son gratis pero en este enlace puedes encontrar diferentes cupones descuento para que te salgan más baratos.

Zeeman

La marca Zeeman regala un body gratis a tu bebé.

Para recibir el body tan sólo tienes que rellenar el formulario de la siguiente página y a continuación recibirás un email con el cupón.

Debes acercarte a la tienda con el cupón para recibir el body de forma totalmente gratis.

Supermercado Lupa

Los supermercados Lupa ponen a disposición de sus clientes una canastilla que incluye productos y cheques regalo.

Para solicitar la canastilla bebé tienes que ser cliente del supermercado y tener por tanto la tarjeta activada del Club Lupa.

Además para poder recibir el regalo de la canastilla debes hacer la solicitud durante el primer mes de vida del bebé.

La canastilla sólo se otorga en aquellas provincias en las que la marca tenga presencia.

Para hacerte miembro el club Lupa y solicitar la canastilla pincha en el siguiente enlace.

Grupo Hefame

El Grupo Hefame lanza la promoción de canastillas para embarazadas y mamás con niños de hasta un año.

Puedes solicitar la canastilla en cualquiera de las farmacias del grupo Hefame.

Drynites

Si quieres conseguir muestras gratuitas de pañales de Drynites tendrás que rellenar el formulario del siguiente enlace.

La marca envía muestras gratis de calzoncilos o braguitas absorbentes en un plazo de una dos semanas tras la solicitud.

Además de esta muestra recibes un cupón de descuento de 3 euros para utilizar en cualquier punto de venta.

Lestfamily

LestFamily regala canastillas de productos naturales para bebés y para mamás.

Para poder beneficiarte y recibir esta canastilla tienes que participar en el sorteo. Hay diferentes sorteos activos que puedes consultar en el siguiente enlace.

DKV

La marca DKV te ofrece como regalo una canastilla para tu bebé a cambio de que acudas a una de las charlas matronales que realizan.

Descubre si en tu localidad celebran alguna de estas charlas, apúntate y disfruta de la charla y del regalo.

Rik Rok Alcampo

El Club Rik Rok de Alcampo es para niños algo más mayores. Si tu hijo tiene entre 4 y 10 años podrás disfrutar de las ventajas del club Rik Rok.

Al hacerte del club te beneficiarás de regalos mensuales y de cumpleaños, además de otras ventajas.

Si quieres hacerte del club, pincha en el siguiente enlace.

