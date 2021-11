Vivienda

7 ofertas para contratar el mejor seguro de hogar barato

Uno de los primeros requisitos que nos impone el banco a la hora de pedir una hipoteca para comprar un piso es tenerlo asegurado. Para hacerlo, podemos escoger entre infinidad de opciones. Sin embargo, no siempre resulta sencillo dar con un seguro de hogar barato que cumpla con todas nuestras expectativas. Te contamos todo lo que necesitas saber para conseguirlo.

Qué es un seguro de hogar

Los seguros de hogar se encargan de proteger nuestros bienes inmuebles para que, ante cualquier incidencia en ellos, estemos protegidos. Por ejemplo, si sufrimos una inundación, incendio o incluso un robo, éstos nos cubrirán gran parte de los gastos, sino todos. En todo caso, conviene puntualizar que se trata de un producto muy diverso, puesto que varía enormemente en función de la póliza contratada.

Tipos

Si bien no existen categorías formales para distinguirlos, podemos diferenciarlos en base al tipo de cobertura que apliquen. Así, existirían tres grupos:

Básico. Esta tipología hace referencia al seguro de casa barato por excelencia. Así, cubre únicamente daños por incendio, explosión, robo, inundaciones, rotura de cristales o rotura de la placa vitrocerámica. Además, en algunas ocasiones pueden llegar a cubrir la defensa jurídica, aunque limitada.

Intermedio. En este caso, a las anteriores se suman coberturas de responsabilidad civil, asistencia en la vivienda, daños estéticos e incluso defensa jurídica.

Multirriesgo. Es el más completo que se puede ofrecer. En él se incluyen coberturas de reparación de electrodomésticos, mantenimiento de equipos informáticos o incluso servicio de bricolaje.

De todos modos, conviene destacar que las distintas coberturas variarán enormemente en función de la correduría de coberturas elegida.

Seguros de hogar más baratos

Si quieres saber cuál es el seguro de casa más económico, lo primero que debes hacer es comparar entre las distintas opciones. Eso sí, no te fijes únicamente en el precio, sino en lo que necesitas para tu hogar y lo que te ofrece cada compañía. Esto es así porque no será lo mismo asegurar un piso pequeño en el centro de una ciudad segura, que una casa grande aislada en el monte. Dependiendo del tamaño de la parcela, los metros cuadrados del inmueble e incluso del riesgo de robo, los precios podrán ascender o bajar proporcionalmente.

De todos modos, si estás buscando uno barato, nuestra recomendación es recurrir a Internet para hacer una comparativa. Así en páginas como Rastreator.com, podrás obtener un resultado rápido de lo que ofrecen las distintas compañías con solo responder a unas sencillas preguntas. Asimismo, el comparador de la OCU te ofrece esta misma información para que puedas elegir un seguro de casa barato y que se adapte a tus necesidades particulares.

A continuación dejamos una lista de los siete seguros del hogar más baratos del mercado. Estas pólizas son las de la categoría básica porque son los más económicos de todas las compañías.

Si te metes en la página web de Línea Directa podrás obtener un presupuesto personalizado para tu seguro de vivienda con solo responder a unas sencillas preguntas. Además, esta compañía te ofrece infinidad de opciones y precios para que puedas escoger aquel que más te cuadre, tanto a nivel económico como a nivel de coberturas.

El seguro del hogar más barato es la póliza básica de Línea Directa que tiene un coste aproximado anual de 80 euros.

Las coberturas son las imprescindibles: Responsabilidad civil, daños ocasionados por el agua y coberturas en caso de robo o hurto.

El seguro de hogar de Verti más barato es de unos 90 euros al año aproximadamente. Las coberturas de este seguro son la responsabilidad civil, defensa jurídica y la asistencia en el hogar básica que cubre cristalería, fontanería o cerrajería entre otros. En el caso de Verti se llama la póliza S.

Onyx tiene un coste aproximado de 90 euros al año si contratas la póliza de servicios básicos. Tiene tres coberturas: Responsabilidad civil, daños por agua y el robo o hurto.

Axa en la póliza de hogar básica tiene un coste anual de unos 100 euros y las siguientes coberturas: Responsabilidad civil, asistencia en el hogar, defensa jurídica, daños por robo, rotura de cristales o daños estéticos.

Ocaso tiene un coste de 115 euros anuales aproximadamente que incluye las siguientes coberturas: Incendio, robo, atraco y hurto dentro de la vivienda, daños por agua, roturas, responsabilidad civil, asistencia básica y jurídica y legal.

Mapfre es una de las compañías aseguradoras más grandes y prestigiosas de España. Esto hace que puedan ofrecerte muy distintos tipos con diferentes coberturas. Además, en su página web oficial te dan algunos consejos para elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Entre ellos, podemos destacar los siguientes:

– Antes de contratar, calcula el valor de tu inmueble y lo que guardes dentro de él. Así podrás distinguir qué tipo de seguro te conviene más.

– Estudia la posibilidad de cerrar un acuerdo de seguro con ellos. Al hacerlo, existen descuentos aplicables a tu póliza que tal vez te interesen.

– No dupliques tus coberturas. A veces contamos con distintas pólizas, como el seguro médico, el de accidentes, el de vida o el de hogar. Fíjate bien en lo que cubre cada uno de ellos. Alguno puede llegar a repetir sus coberturas hacienda que pagues más de lo necesario.

Además de estos consejos, Mapfre pone a tu disposición una atención personalizada para ayudarte a seleccionar el que mejor se adapte a ti.

Carrefour

Carrefour es otra de las empresas que ofrecen este tipo de pólizas para el hogar. Además, pone a tu disposición muchas ventajas por hacer la contratación de sus productos online, como un 5% de descuento si lo contratas por esta vía.

Nuestra recomendación es buscar por su página web para descubrir las distintas opciones que ofrecen y así poder descubrir cuál es el que más te conviene.

Consejos

Como dijimos al principio, el consejo estrella para contratar un seguro de piso barato es comparar entre las distintas opciones. Así podremos conocer todo lo que el mercado puede ofrecernos y decantarnos por la opción que más nos convenga. Sin embargo, existen otras recomendaciones que debemos tener en cuenta antes de adquirirlo.

– No compares tu póliza con la de un amigo o conocido. Esto solo conseguirá confundirte. Piensa que cada inmueble es un mundo y en el precio final influyen muchas cosas. Entre ellas, pueden estar las últimas reformas, el año del inmueble, la ubicación del piso, la valoración económica del continente y del contenido etc. Son tantos los factores que influyen en el precio final que no conviene establecer comparativas con las pólizas de otras personas.

– Busca las diferencias en los seguros. Lo más habitual es fijarse en los conceptos en común que ofrecen las distintas pólizas entre las que dudas. Sin embargo, también resulta interesante observar las diferencia. Por ejemplo, la garantía de atraco fuera del hogar, los daños eléctricos o incluso las garantías complementarias. Así también darás valor a los extras que incluyan las distintas aseguradoras.

– Confirma lo que entiende cada compañía por el concepto “objeto codiciable”. Muchas veces surgen problemas a la hora de cubrir un siniestro o robo porque el asegurado y la correduría no interpretan de la misma manera el concepto “joyas”, por ejemplo. Por ello, si quieres proteger este tipo de objetos, confirma que tanto tú como la aseguradora os referís a lo mismo.

– Informa de tus protecciones contra robo. Si tienes alarma sin cuotas, puerta blindada, rejillas etc. puedes disfrutar de algunos descuentos en tu cobertura contra robos, así que informa de esto a tu correduría.

Por último, conviene concluir que junto al estudio exhaustivo de las distintas opciones del mercado, lo más importante será leer la letra pequeña de nuestro seguro. Así podremos plantear todas las dudas que nos surjan antes de firmar.

Aunque si lo que quieres es contratar un seguro para el hogar con las máximas coberturas para vivir tranquilo sin preocuparte por el precio, en este otro artículo te contamos cuáles son las mejores pólizas para el hogar.

