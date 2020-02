Cómo contratar el mejor seguro del hogar

Vivienda

Estás en tu casa. Te encuentras seguro, feliz y a salvo. Tú cuidas tu hogar en la medida en la que las cosas están en tu mano. Pero existen muchas circunstancias que escapan a nuestro control y no dependen de nosotros. Un accidente, un incendio, un robo… Son situaciones que, afortunadamente no ocurren con frecuencia, pero que cuando suceden en nuestra vivienda, es mejor que no nos pillen desprevenidos. Así conseguiremos ahorrarnos muchos disgustos.

Seguro de vivienda

Los seguros de vivienda o del hogar no son obligatorios, aunque hay situaciones, como al pedir una hipoteca, en las que podemos vernos “instados” a contratar uno, para asegurarse el préstamo.

Continente y contenido

Para contratar el mejor seguro de hogar, debemos familiarizarnos con los términos ‘continente‘ y ‘contenido‘. El continente es la vivienda en sí, vacía, sin enseres. Cimientos, paredes, tuberías… Y en contenido es todo lo que está dentro, diferenciando entre joyas, mobiliario y objetos especiales, como cuadros, u obras de arte.

Seguro básico

Un seguro básico debe cubrir, como su propio nombre indica, unos daños básicos, como daños por fugas de agua, cobertura por rotura de cristales, vidrieras… Impactos de rayos o daños producidos por otros fenómenos atmosféricos como pedrisco o lluvia. En el caso de los incendios, incidente que también cubren los seguros básicos, está asegurado, por regla general el 100 % del importe. Pero es conveniente leerse siempre la letra pequeña, porque algunas aseguradoras ponen restricciones en este aspecto.

Este seguro básico puede ampliarse y que, en caso de daño en nuestro hogar, el seguro nos cubra el pago de un hotel mientras duran las reparaciones en nuestro hogar.

La responsabilidad civil

Este tipo de seguros cubren cualquier tipo de responsabilidad en el que se vea involucrado el asegurado, ocurran dentro de su vivienda o en zonas comunes. Algunas aseguradoras incluso incluyen y cubren los daños que puedan ocasionar los más pequeños de la familia, e incluso las mascotas. Y no sólo en el sentido de cubrir daños materiales, sino también defensa jurídica en caso de ser necesario, por lo que se pueden considerar uno de los mejores seguros de hogar.

¿Algo más que deba saber para tener el mejor seguro del hogar?

Se pueden contratar también ampliaciones sobre estos seguros que incluyan atracos en plena calle, rotura de placas vitrocerámicas o cerraduras que necesiten sustitución. Además, ningún seguro del hogar cubre los daños provocados de forma intencionada, situaciones que incluyan problemas con armas ni desastres ocasionados por la naturaleza, como los daños provocados por un terremoto.

Cómo ahorrar al contratar un seguro de hogar

1. Seguros de hogar: Comparar precios es la clave del ahorro

Actualmente hay cerca de 40 aseguradoras de hogar en España y cada vez es más complicado saber cuál es la mejor opción. Por eso es importante comparar las ofertas que hay en el mercado para conseguir un ahorro importante.

Ya estamos acostumbrados a comparar precios de vuelos u hoteles, y gracias a los comparadores de precio online, como un comparador de seguros del hogar, podemos incluir nuestros datos y en unos minutos y obtener las distintas ofertas del mercado. Pues lo mismo para los seguros, puesto que existen comparadores de precios de seguros del hogar, al igual que existen para los coches.

2. Personaliza tu póliza

Otro de los aspectos clave para el ahorro en el seguro de hogar es que la póliza se adapte perfectamente a las características de nuestra casa ya que no será lo mismo la ciudad en la que vivimos, si tenemos cuadros o joyas o si vivimos en una urbanización privada.

Todas estas variaciones son las que alteran el precio del seguro, de ahí la importancia de personalizar al máximo. Incluso algunas compañías ofrecen coberturas pensadas específicamente para los empleados del hogar o servicio de atención informática. Cada persona tiene unas necesidades concretas.

3. Aprovechar las ofertas

Debido a la gran cantidad de compañías de seguros del hogar, los precios de las aseguradoras ofrecen actualmente importantes ofertas al contratar una póliza de hogar. Opciones como unificar nuestras pólizas de Auto y Hogar con la misma aseguradora, aprovechar descuentos especiales a través de Internet o teléfono, o incluso formas de pago fraccionadas, pueden ayudar a la hora de ahorrar en el seguro de hogar.

4. Precauciones que abaratan el seguro.

Hay aspectos que mejoran la seguridad de nuestro hogar y además hacen que las aseguradoras nos ofrezcan un precio más bajo puesto que consideran que el riesgo es menor. Tener una puerta blindada, sistemas de alarma, cámaras de seguridad o una caja fuerte son aspectos que pueden abaratar el precio del seguro de hogar.

