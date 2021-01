Paneles solares de IKEA, cómo reducir a la mitad el consumo energético con una inversión de 4.170 euros

Vivienda

IKEA se lanza a la venta de paneles solares en España en el primer trimestre de 2021. La compañía sueca va a comercializar la venta de estos productos con la colaboración de la energética Contigo Energía por un precio base de 4.170 euros, que además del producto incluye la asistencia para el diseño del sistema que se adapte a las necesidades del cliente y a su vivienda, la instalación, los sistemas de montaje y garantías.

El objetivo de Ikea con la comercialización de este producto en España es facilitar a la población el autoabastecimiento energético y convertirse en la compañía que vende este tipo de productos y servicios a un precio más asequible. El precio base de estos paneles solares es a partir de 4.170 euros, presupuesto que variará en función del tamaño del sistema que se quiera adquirir. Este precio incluye no sólo el producto, sino también la instalación y montaje en la vivienda.

Las placas solares que comercializa la empresa sueca se instalan en los tejados de las viviendas. Ikea sólo vende el producto y su colaboradora, la empresa Contigo Energía perteneciente al Grupo Gesternova, es la encargada del estudio de la vivienda, de la instalación de los paneles, del mantenimiento y de la atención del servicio al cliente.

Cuánto cuestan los paneles solares de IKEA

La web sueca de IKEA tiene 2 tipos de kits de paneles solares a la venta, con precios para el modelo básico de paneles azules de 2.759 euros y de 3.159 euros para el de paneles negros. Además, ofrece interesantes descuentos del 15% por pertenecer a IKEA Family, la tarjeta de cliente.

Esta oferta llega a España y Portugal en la primavera de 2021 bajo el nombre ‘Home Solar’ con el que pretenden incentivar el autoconsumo en el hogar. No se trata de un lanzamiento exclusivo, puesto que Ikea ya vende paneles solares en otros nueve países. Este proyecto de venta de paneles solares se encuadra entre los objetivos de la compañía para luchar contra el cambio climático.

Junto con los paneles solares, existe la posibilidad de comprar una batería para almacenar los excedentes de electricidad producidos y poder tener reservas para la noche o para días en los que no haya apenas luz solar.

Apostar por las energías renovables, como lo hacen las personas que invierten en paneles solares, repercute en una serie de beneficios en el hogar siendo principalmente dos, el ahorro y un mayor cuidado del medio ambiente.

IKEA no es la única en vender placas solares, puesto que otras marcas de retailers como Leroy Merlin o Media Markt también lo han hecho ya, tal y como es posible comprobar en sus webs. Incluso Movistar está vendiendo paneles solares en algunas zonas del Levante español. No serán las únicas compañías que compitan por alcanzar al consumidor que quiera sacar partido al tejado y lograr el autoconsumo energético.

