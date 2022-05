Trabajos

SEPE y Paro

Paro acumulado: En qué casos conviene guardarlo y cuándo pedirlo para no perderlo

¿Se puede perder el paro acumulado? Sí. El derecho a cobrar la prestación por desempleo tiene fecha de caducidad. Por tanto, si te acabas de quedar en desempleo y no sabes si guardar el paro o pedirlo, a continuación resolvemos las dudas más frecuentes. En esta guía puedes consultar todos los detalles sobre las posibilidades para guardar o pedir el paro y en qué casos conviene hacerlo.

¿Puedo guardar el paro que he acumulado trabajando?

Sí, es lo primero que hay que tener claro para entender todo lo que se explica en esta guía. El paro que acumula un trabajador con sus cotizaciones se puede guardar, pero no de manera indefinida.

¿Durante cuánto tiempo se puede guardar el paro acumulado?

Un trabajador puede guardar el paro que ha conseguido trabajando y dejárselo para más adelante. En concreto, puede acumularlo durante seis años como máximo. Transcurrido este tiempo, si no lo utiliza, el paro que ha conseguido un trabajador caduca y, por tanto, lo pierde. Esto supone que cuando un trabajador solicita la prestación por desempleo, se tienen en cuenta las cotizaciones de los últimos seis años no utilizadas. Pero no las anteriores a esta fecha.

A la pregunta sobre si se puede perder el paro acumulado, la respuesta es que sí. Todo el paro que hayas acumulado con una anterioridad de más de seis años, si no lo has disfrutado, lo pierdes. Aunque estas cotizaciones anteriores a los seis años sí se tienen en cuenta a la hora de solicitar otras prestaciones, como la jubilación o por incapacidad.

Si finalizo la relación laboral con mi empresa y no pido el paro, ¿lo pierdo?

No. Los trabajadores no están obligados a pedir esta prestación cuando se quedan sin empleo. Por el contrario, tienen dos opciones:

Pedir el paro. En este caso, el trabajador tiene un plazo de 15 días hábiles para pedirlo desde que ha dejado de trabajar. No pedirlo y guardar las cotizaciones para un futuro. Lo único que hay que tener en cuenta es que el trabajador tiene un plazo de seis años para disfrutar de la prestación de esas cotizaciones.

En qué casos conviene guardar el paro acumulado para un futuro

Lo primero que hay que saber si quieres guardar el paro para más adelante es que no tienes que hacer ningún trámite en el SEPE. Como hemos explicado en el apartado anterior, ningún trabajador está obligado a pedir el paro, por lo que si quieres acumular el paro conseguido hasta la fecha, no tienes que hacer ningún trámite.

Si lo que te preguntas es en qué casos conviene guardar esta prestación para más adelante, hay determinadas situaciones en las que guardar el paro resulta más favorable.

Lo vemos con un ejemplo:

Una persona ha estado cuatro años trabajando para una misma empresa. Transcurrido ese tiempo, le han despedido. Este trabajador tiene derecho a cobrar el paro por esos cuatro años de trabajo, es decir, un total de 16 meses de prestación por desempleo. En el momento en el que se queda sin empleo, el trabajador tiene dos opciones:

Solicitarlo y recibir la prestación. No hacer ninguna gestión para que esos 16 meses de paro se queden guardados y disfrutarlos más adelante.

La primera opción suele ser la más recurrente, puesto que si una persona se queda en desempleo, este ingreso ayuda a que pueda salir adelante y cubrir sus necesidades básicas. Pero hay situaciones en las que interesa más guardar el paro y dejarlo para un futuro: Cuando la persona desempleada va a empezar a trabajar en poco tiempo.

Continuando con el ejemplo anterior, si este trabajador decide cobrar la prestación por desempleo durante 3 meses y, transcurrido este periodo, le sale una oferta de empleo y la acepta, pierde los 13 meses de paro restantes a los que tenía derecho y que no ha disfrutado.

Mientras que si este trabajador una vez se queda en desempleo, decide guardar la prestación, a los 3 meses empieza en otro trabajo nuevo durante medio año y, finalmente se queda en el paro, tiene la opción de pedir el paro que ha acumulado en cualquiera de las dos empresas. Ya sea en la más reciente o en la anterior. Aunque en este ejemplo conviene más coger el paro de la anterior, puesto que tiene muchos más meses acumulados. Y, en este momento, si no le sale ninguna oferta durante 16 meses, puede disfrutar de la prestación completa.

No hay que olvidar el límite de los seis años. Es decir, que si dejas mucho tiempo estos 16 meses de paro acumulado y superas los seis años de antigüedad desde que conseguiste la cotización, pierdes el derecho a cobrar esta prestación.

¿Se pierde el paro acumulado si vuelves a trabajar?

Solamente se pierde el paro que has acumulado si has empezado a cobrar la prestación por desempleo acumulada y empiezas a trabajar en otra empresa. En este caso, los meses que no has disfrutado de lo que te correspondía, se pierden.

¿Puedo cobrar unos meses de paro e interrumpir la prestación para guardar los meses que quedan para un futuro?

No. Una persona que tiene derecho a cobrar, por ejemplo, 8 meses de paro, no puede cobrar cuatro meses y solicitar al SEPE que interrumpa el cobro de la prestación para guardarse lo que le queda de paro para un futuro. En estos casos, el paro que el empleado solicitar no cobrar lo pierde.

Requisitos para cobrar el paro acumulado

Los trabajadores que guarden el paro para más adelante, tienen que ajustarse a dos requisitos básicos para poder recibir esta prestación:

Para cobrar el paro acumulado un trabajador tiene que encontrarse en situación legal por desempleo.

El segundo requisito indispensable es tener un mínimo de 360 cotizados dentro de los 6 años inmediatamente anteriores.

