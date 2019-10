Vivienda

Hogar Por qué no deberías guardar dinero en casa

Cada vez es menos frecuente encontrarse con alguien que tenga todos sus ahorros en casa, pero, con los rumores y amenazas económicas por parte de los bancos de empezar a cobrar comisiones por todo, la duda está en el aire. En lo que a dinero se refiere, podemos diferenciar dos tipos de personas: los que se fían de los bancos y quienes prefieren guardar sus ahorros debajo del colchón, a la antigua o vieja usanza. La pregunta en cuestión es si se puede guardar el dinero, como quien dice, debajo de la cama o en una caja de seguridad.

¿Se puede guardar dinero en casa?

La respuesta es sí. Pero, hay varios motivos por los que no deberíamos hacerlo. Si queremos dar buen uso a nuestros ahorros deberíamos seguir leyendo y coger algunas ideas.

¿Es legal guardar el dinero en casa?

No hay ninguna ley que nos prohíba guardar nuestro dinero debajo del colchón o en un armario. Tampoco hay una cantidad límite que podamos tener en casa.

Ventajas de guardar el dinero en casa

La única ventaja real de guardar nuestros ahorros en casa y no en un banco es a la hora de disponer de ellos, que tendremos siempre el dinero al alcance de la mano y no habrá que ir a ningún cajero a por los billetes.

En ocasiones extremas como catástrofes naturales como inundaciones y cortes de comunicaciones por carretera ante cualquier imprevisto, disponer de dinero en efectivo es bueno para no quedarte sin la capacidad de poder adquirir un producto o servicio.

En situaciones de este tipo, cuando se avisa que un temporal puede causar estragos durante varios días, es común que la gente haga acopio de dinero ante el previsible desabastecimiento de billetes en los cajeros automáticos de las entidades bancarias.

Al tener los billete en efectivo y bajo nuestra custodia, podremos hacer uso de nuestro dinero en el momento en que queramos, sin solicitarlo ni dar cuenta a nadie.

Tampoco nos afectará la situación económica a la hora de disfrutarlo, como las quiebras económicas ocurridas en el pasado, como el ‘corralito’ en Argentina o si nuestro banco necesita que lo rescaten.

Desventajas de guardar los ahorros en casa

Guardar nuestro dinero en casa nos garantiza una cosa: tenerlo siempre a mano cuando lo necesitemos, sin depender de la situación económica general ni la de nuestro banco en particular. Pero, también tiene grandes desventajas.

El dinero pierde valor

Al hablar de ahorros y dinero hay un concepto clave que deberíamos tener claro: inflación. La inflación no es ni más ni menos que la subida de los precios de manera general y sostenida, es decir, progresiva. Si comparamos el coste de la vida hace 10 años y ahora, vemos que hasta los productos más básicos han subido de precio.

Si tenemos nuestro dinero quieto, en casa, bajo el colchón, no es capaz de seguir el ritmo a la inflación y su valor disminuye. Pongamos un ejemplo: hace 10 años, con 10€ podíamos comprar leche, pan, huevos, unas galletas, un poco de chocolate y puede que nos sobrara algo de dinero. Si mantenemos esos 10€ bajo el colchón, sin que nos den rentabilidad, y salimos a hacer la compra 10 años después con ese dinero, podremos pagar algo de leche, pan y quizá unos huevos.

Es decir, el dinero no vale lo mismo, ha perdido valor. Mientras tanto la inflación ha seguido aumentando el precio de las cosas.

La mejor manera de evitar que esto ocurra es mover el dinero y que se revalorice. Y para ello podemos tener los ahorros en una cuenta remunerada en vez de guardado en casa. También existe la opción de invertir ya sea por nuestra cuenta, en inmuebles o a través de una cuenta o depósito de ahorro.

Perder el rastro del dinero

Si hacemos una retirada de efectivo y a los pocos días ingresamos esa misma cantidad, lo más probable es que nadie sospeche que no se trate del mismo dinero. Sin embargo, si retiramos una cantidad hoy y ese dinero reaparece en un plazo de tiempo medio (varios meses) o largo (varios años), Hacienda puede sospechar que se trate de un dinero diferente al retirado anteriormente y que no hemos declarado.

A los ojos de Hacienda puede perfectamente ser una ganancia, una herencia, un premio de lotería, etc., por el que no hemos tributado los impuestos correspondientes. Si esto llega a suceder, Hacienda podría hacernos pagar hasta un 50% en concepto de impuestos (más sanción y multa por no declararlo) por un dinero que hemos tenido todo el tiempo guardado en casa.

Para alegar que esa cantidad es la misma que hemos retirado con anterioridad tenemos que poder demostrarlo. Según la normativa de Hacienda, es deber del contribuyente demostrar el origen del dinero. Por ello, si decidimos retirar una gran suma de dinero, ya sea para guardarlo en casa o no, conviene ir al notario y dar cuenta de ese dinero.

Existe también la posibilidad de, al retirar una cantidad superior a 3.000 euros, notificar en caja el uso que se le va a dar a ese dinero, así, cuando ese dinero reaparezca, no nos resultará difícil demostrar para que lo hemos usado ni de donde sale. También es conveniente guardar las facturas, tiques y recibos relacionados con ese dinero.

Desprotección legal

El Fondo de Garantía de Depósito es una entidad que garantiza la seguridad de dinero guardado en un banco hasta un máximo de 100.000 euros por titular y cuenta. Te garantiza que, en caso de quebrar el banco, no pierdas tus ahorros.

Sin embargo, el dinero guardado en casa no goza de esa protección. En caso de pérdida, robo, desastres naturales, etc., perderíamos todo el dinero. Es muy probable que nuestro seguro del hogar tampoco lo cubra. Solo los más caros y completos lo hacen y no es el tipo de póliza habitual.

No es seguro

Los asaltos a casas aumentan año a año. En caso de robo nada cubre el dinero que tenemos guardado en casa. Pero, además del robo, se pueden dar muchas otras circunstancias como incendios, inundaciones, terremotos… Situaciones ante las cuales nuestro dinero no estaría protegido, con lo que lo perderíamos por completo.

Alternativas a guardar el dinero en casa

Si no queremos que nuestro dinero sufra el revés de la inflación hay varias opciones a considerar