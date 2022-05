Trabajos

20 preguntas ilegales que no pueden hacerte en una entrevista de trabajo

de Jessica Pascual

¿Sabías que hay preguntas que no pueden hacerte en una entrevista de trabajo? Las cuestiones relacionadas con la edad, salud, vida familiar, ideología política o creencias religiosas no tienen cabida en estos procesos de selección. Son ilegales y, en el caso de que un entrevistador te las haga, estás en tu derecho de no responderlas.

En esta guía te dejamos algunos ejemplos de preguntas que son ilegales y qué hacer si te ves en esta tesitura durante una entrevista de trabajo. Y si lo que quieres es prepararte la entrevista como un profesional para destacar sobre los demás candidatos, aquí te dejamos una selección de 100 preguntas en una entrevista de trabajo que pueden hacerte y cómo contestarlas.

Por qué son preguntas ilegales

Hay preguntas que los entrevistadores no tienen que hacer a los candidatos porque no resultan relevantes para acceder a un determinado trabajo. También porque la respuesta a estas cuestiones puede ser discriminatoria para la decisión final. Por este motivo, toda la información relacionada con la vida privada de un candidato no tiene importancia para acceder a un puesto de trabajo.

20 preguntas ilegales en una entrevista de trabajo

A continuación te dejamos algunos ejemplos de preguntas que son ilegales. Aunque aquí las hemos expresado de una manera, pueden formulártela de otras muchas formas. Incluso, puede que la pregunta esté camuflada en un chascarrillo o en un comentario inocente, pero cuyo propósito es el mismo que si la plantean de manera directa.

Por este motivo, aunque es normal estar nervioso en estos procesos de selección, te recomendamos que estés vigilante a este tipo de preguntas. Si crees que no tienen relación para optar a ese puesto, estás en tu derecho de no contestarlas.

¿Qué edad tiene? ¿Tiene pensado quedarse embarazada? ¿Le gustaría tener hijos en un futuro? ¿Goza de buena salud? ¿Es fumador? ¿Bebe alcohol de manera habitual? ¿Tiene algún tipo de discapacidad? ¿Ha tenido alguna enfermedad anteriormente o tiene antecedentes familiares? ¿Cuánto es su peso? ¿Cuál es su altura? ¿Se sentiría cómoda trabajando solo con hombres? ¿Está casado? ¿Cuál es su orientación sexual? ¿Cuál es su situación familiar, tiene hijos o personas a cargo? ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Tiene creencias religiosas? ¿Cuáles son? ¿Practicas el Ramadán? ¿A qué partido has votado en las elecciones? ¿Cuál es su ideología política? ¿Con qué partido político simpatiza?

En resumen, las preguntas relacionadas con la vida personal, la edad, con la familia o estado civil, salud o discapacidades, nacionalidad, inclinaciones políticas, ideológicas, sexuales o de cualquier otro tipo.

Cómo actuar si te hacen una de estas preguntas

En el caso de que un entrevistador realice estas preguntas durante un proceso de selección, tienes varias opciones:

La primera y más evidente es no responder . Estas son preguntas irrelevantes para acceder al puesto de trabajo, por lo que puedes negarte a contestarlas de manera educada. Un “preferiría no responder a esa pregunta” debería ser suficiente. Como recomendación, a pesar de que la pregunta pueda haberte ofendido, lo mejor es mantener la calma y guardar la compostura. Puede que lo primero que te plantees es si quieres seguir con ese proceso de selección o no. En este caso, si ya no quieres optar a un puesto de trabajo, puedes parar la entrevista y señalar amablemente el motivo por el que no quieres continuar.

. Estas son preguntas irrelevantes para acceder al puesto de trabajo, por lo que puedes negarte a contestarlas de manera educada. Un “preferiría no responder a esa pregunta” debería ser suficiente. Como recomendación, a pesar de que la pregunta pueda haberte ofendido, lo mejor es mantener la calma y guardar la compostura. Puede que lo primero que te plantees es si quieres seguir con ese proceso de selección o no. En este caso, si ya no quieres optar a un puesto de trabajo, puedes parar la entrevista y señalar amablemente el motivo por el que no quieres continuar. Otra opción es eludir la pregunta y contestarla llevándote el asunto a tu terreno . Si te preguntan, por ejemplo, cuál es tu edad, puedes hablar acerca de tu experiencia y trayectoria profesional sin revelar el dato de tu fecha de nacimiento o edad.

. Si te preguntan, por ejemplo, cuál es tu edad, puedes hablar acerca de tu experiencia y trayectoria profesional sin revelar el dato de tu fecha de nacimiento o edad. Por otra parte, si te preguntan acerca de algo que no puedas eludir, como si quieres tener hijos, puedes plantearle al entrevistador el por qué de esa pregunta. Decir que te gustaría saber en qué influye la respuesta para optar a ese trabajo y ver como continúa la entrevista.

y ver como continúa la entrevista. Si quieres recurrir a la vía legal por considerar que han vulnerado tus derechos, puedes presentar una denuncia a Inspección de Trabajo por considerar que han vulnerado tus derechos.

