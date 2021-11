Ocio - Tecnología

Entretenimiento

Qué carnet se necesita para conducir una moto de agua

NOTICIA de de Jessica Pascual

Cuando llega el verano la imagen que se nos viene a la cabeza es clara: playa, sol, mar y deportes acuáticos. Es aquí precisamente cuando surge la idea de conducir una moto de agua. Cada año más gente se suma a esta afición. Sin embargo, todavía no es una disciplina muy conocida. Por ello, te contamos todo sobre las motos de agua para que estés preparado para las próximas vacaciones.

Motos de agua

Podríamos definir a las motos de agua como las motocicletas del mar. No usan hélice externa, sino interna, y las hay de muy diversos tipos y potencias. Sin embargo, la más utilizada por los principiantes es la moto de agua 55 cv, ya que su potencia es de las más bajas y resulta perfecta para iniciarse en la disciplina. Lo primero que debes saber sobre esta práctica es que hace falta carnet para moto de agua.

Normativa

¿Qué se necesita para conducir una moto de agua? En los últimos años ha crecido mucho la costumbre de practicar este deporte en las playas de la costa española. Como en todo, cuando se ha extendido esta práctica ha sido cuando se ha empezado a regular para que se realice de forma segura tanto para los conductores como para los bañistas. Por ello, a día de hoy es necesario tener más de 18 años y contar con las siguientes titulaciones para pilotar moto de agua:

Título de moto náutica A. Válido para conducir motos de una potencia igual o superior a los 110 cv.

Título de moto náutica B. Este permite la conducción de motos con una potencia inferior a los 110 cv.

Título de moto náutica C. En este caso, el título te capacita para conducir motos de agua con una potencia inferior a los 55 cv.

En todo caso, si tienes la titulación de Patrón de Navegación Básica podrás pilotar motos acuáticas de cualquier cilindrada. Además, conviene puntualizar que si solo vas a conducir una moto de agua en una excursión guiada no se te exigirá contar con un título específico. Eso solo será así cuando vayas a utilizar una moto de agua de manera independiente.

¿Cuánto cuesta el carnet de moto de agua?

¿Se necesita carnet para moto de agua? Llegados a este punto te estarás preguntando cuánto cuesta el carnet para moto de agua. Lo cierto es que la cifra varía dependiendo de la Comunidad Autónoma. En todo caso, podríamos estipular como precio medio el siguiente:

Examen teórico: 55€.

Examen práctico: 60€.

Total carnet moto de agua precio: 120€

Consejos para conducirla

Si es la primera vez que vas a montar en moto de agua y buscas algunos consejos para hacerlo de manera segura, toma nota de los siguientes consejos para pilotar una moto de agua:

No subáis más personas de las indicadas por el fabricante de la moto.

No remolques a otros objetos flotantes, puede ser peligroso.

Usa chaleco salvavidas y fíjate en que lleve un silbato de aviso.

Recuerda no conducir por tramos de costa que no tengan zona de baño balizada o a menos de 200 metros de la playa, salvo para pararlas.

Lleva contigo toda la documentación del vehículo.

¿Cómo se acelera?

El sistema de aceleración de las motos de agua es muy sencillo. Solo tendrás que apretar la palanca del manillar que te indique el instructor y la moto acelerará. El único detalle que has de tener en cuenta es que no existe el freno en estos vehículos, así que si quieres bajar la velocidad o frenar, solo tendrás que soltar la palanca de aceleración.

Trucos para conducirla

Existen muchos conductores experimentados y con título en propiedad que disfrutan haciendo trucos en la moto de agua. Entre ellos están el conducir de pie, de espaldas, dar saltos, derrapes etcétera. En todo caso, es muy importante puntualizar que este tipo de prácticas han de hacerse de forma controlada y bajo la estricta supervisión de un instructor.

En conclusión, si después de todo estás preparado para conducir una moto de agua, te aconsejamos que busques ayuda de instructores profesionales. Esto te valdrá tanto para aprender a pilotarla como para sacar el título y empezar a disfrutar de todo lo que puede ofrecerte la moto de agua.

Qué carnet se necesita para conducir una moto de agua was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Qué carnet se necesita para conducir una moto de agua, te recomendamos que entres en la categoría de Entretenimiento.