Ocio - Tecnología

Viajes

Qué es el Travel Tuesday y cómo conseguir descuentos en viajes

NOTICIA de de Cristian Pinto

Black Friday, Cyber Monday… Seguramente te suenen estas fechas que cada vez están más asentadas en España. La última semana del mes de noviembre se caracteriza por tener grandes descuentos y ofertas en cientos de tiendas. Es el caso del Black Friday y el Cyber Monday. No obstante, además de estas dos fechas marcadas en rojo en el calendario por parte de los consumidores y vendedores, también llega el Travel Tuesday, con ofertas en viajes, vuelos de avión y alojamientos. En esta información te contamos la historia de esta fecha y cómo puedes ahorrar dinero de cara a la planificación de viajes futuros.

Qué es el Travel Tuesday

El Travel Tuesday sigue la tradición del Cyber Monday o el Black Friday. Es decir, este día los amantes de los viajes pueden encontrar descuentos en aerolíneas y hoteles para aprovechar al máximo las ofertas turísticas. El origen de esta celebración está en Estados Unidos y se celebra el martes posterior al día de Acción de Gracias. De esta manera, las compañías de viajes, las aerolíneas y los hoteles lanzan ofertas muy interesantes para viajar.

En la época del año entre el verano y la Navidad se reduce considerablemente el número de ventas de las empresas turísticas. Por ello, estas compañías lanzan ofertas especiales para aumentar la demanda.

Este martes 28 de noviembre encontrarás descuentos en la mayoría de aerolíneas, grupos hoteleros y agencias de viajes. Esta fecha no es tan conocida entre los consumidores como sí lo es el Black Friday o el Cyber Monday, por lo que si estás pensando en planificar un viaje, aprovecha las ofertas de este día para ahorrar dinero en tu compra.

Cómo conseguir descuentos en el Travel Tuesday

Para conseguir ofertas reales en vuelos deseados, es importante estar atento a las principales aerolíneas. Lo más recomendable es tener las ideas claras de qué quieres e ir preparado con los destinos preferidos en mente. Igual que sucede con el resto de rebajas, hay que estar rápido y atento antes de que se agoten las ofertas. Además, muchas empresas solo pueden ofrecer un número reducido de descuentos. Eso sí, por el momento, este día no es tan conocido por los consumidores, por lo que no es tan fácil que te quiten las ofertas de las manos, como si sucede con los productos rebajados en el Black Friday.

No te dejes llevar por las ofertas a destinos que no has considerado por muy rebajado que esté el precio del billete de avión. Aunque, si no tienes un destino fijo, quizás sí que sea buena opción dejarte llevar por las ofertas de las empresas.

Cómo encontrar vuelos baratos

Independientemente de la fecha del año en la que quieras viajar, es relevante saber algunos consejos para encontrar los vuelos más baratos a cualquier destino. Por ejemplo, existen formas para que te enteres cuando baja de precio el billete de avión que quieres comprar. Una herramienta muy importante a la hora de comprar un vuelo de avión es usar Google Flights. También, usar una VPN para comprar billetes de avión puede hacer que ahorres muchos euros a pesar de que no sea el Travel Tuesday.

Si quieres leer más noticias como Qué es el Travel Tuesday y cómo conseguir descuentos en viajes, te recomendamos que entres en la categoría de Viajes.