Qué hacer en caso de tener un accidente de tráfico con el coche

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Has tenido un accidente y no sabes cómo actuar? Lo primero de todo, mantén la calma, es algo que le puede pasar a cualquiera. En ocasiones, hasta que no tienes un accidente no sabes qué es lo que hay que hacer. Por eso, tienes que tener claro que son momentos de alta tensión en los que no puedes pensar con suficiente claridad y te ves desbordado por la situación. Para tener la situación bajo control, recuerda la regla PAS: proteger, avisar y socorrer.

Consejos generales

En cualquier tipo de accidente de tráfico es muy recomendable seguir estos pasos para que la cosa no empeore, por ejemplo, para que no haya más accidentes y mantener la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Lo más crucial cuando tenemos un accidente de tráfico es mantener la calma. Es muy común que en estos casos los involucrados pierdan los papeles y no sepan hacer frente a la situación de manera correcta. Tener una actitud dialogante con el resto de implicados facilitará en gran medida superar con éxito este mal trago.

Antes de salir del vehículo, debes poner los intermitentes de emergencia para avisar al resto de usuarios de la vía que ha habido una colisión.

También es importante realizar la técnica PAS (proteger, avisar y socorrer) que recomienda la DGT. Esto significa proteger a los ocupantes de tu vehículo y al resto de usuarios de la vía, avisar al 112 en caso de que el accidente haya sido fuerte y socorrer si se sabe cómo hacerlo de manera correcta.⁣ Ten cuidado al salir del coche, es fundamental cerciorarse de que no puedes ser arrollado por ningún otro vehículo.

Una vez hecho lo anterior, debes ponerte el chaleco reflectante si vas a salir fuera del vehículo. Es obligatorio llevarlo a mano, como por ejemplo en la guantera y no en el maletero del coche, puesto que si está ahí tendrás que bajarte del vehículo para cogerlo y estarás sin él en el momento que pongas un pie en la carretera. Ten cuidado porque esto es motivo de sanción por las autoridades.

si vas a salir fuera del vehículo. Es obligatorio llevarlo a mano, como por ejemplo en la guantera y no en el maletero del coche, puesto que si está ahí tendrás que bajarte del vehículo para cogerlo y estarás sin él en el momento que pongas un pie en la carretera. Ten cuidado porque esto es motivo de sanción por las autoridades. A continuación, deberás poner obligatoriamente los triángulos de emergencia a un mínimo de 50 metros del vehículo accidentado y que sea visible a 100 metros.

Qué hacer en caso de accidente con otro coche

Uno de los accidentes más comunes es el choque por detrás con otro vehículo, también conocido como alcance. En estos casos, si hay dos o más vehículos implicados, es necesario llevar a cabo una serie de pasos para solventar adecuadamente el problema.

Una vez que tanto tú como el resto de pasajeros estéis a salvo, hayas avisado al servicio de emergencias y hayas socorrido a los heridos en el caso de que los haya, debes rellenar el parte amistoso del golpe.

Parte amistoso

El parte amistoso es un impreso que está compuesto por dos copias y en el que debe describirse detalladamente cómo ha sido el accidente, por lo que los implicados deben ponerse de acuerdo y reconocer quién tiene la culpa. Además, hay que realizar tantos partes como coches o personas estén involucradas en el accidente. Esta es la forma en la que la compañía aseguradora puede saber cómo ha sido el accidente y actuar en consecuencia de ello.

¿Qué pasa si los implicados no se ponen de acuerdo en quién ha tenido la culpa? En este caso, habrá que llamar a la Guardia Civil o a la Policía para que levante un atestado del accidente. Todas las partes expondrán su versión de los hechos y serán las autoridades quienes den el veredicto final. Este informe es el que prevalecerá a la hora de recurrir a la compañía de seguros.

Es muy importante que todos los implicados firmen el parte de accidente. Si no lo hacen no tendrá validez a la hora de reclamar al seguro.

Saca fotos del accidente

Es muy recomendable sacar fotografías del accidente siempre que sea posible. Estas servirán como prueba para determinar quién es el culpable de la colisión en el caso de que no haya un acuerdo entre los implicados. Te serán de gran utilidad para reclamar a la compañía de seguros.

Testigos

En muchas ocasiones, a la hora de dictaminar quién es el culpable del accidente, ha resultado clave la presencia de testigos del accidente. El testimonio de estas personas puede servir para corroborar la versión de los hechos de uno de los implicados. Además, el parte amistoso incluye un apartado llamado ‘testigos’ para rellenar sus datos.

Ni que decir tiene que, en caso de juicio por el accidente, tener una persona que testifique a favor de tu versión de los hechos será de gran ayuda para ganar el pleito.

Llamar grúa

Si el coche está tan dañado que no puede continuar la marcha después del accidente, es obligatorio llamar a una grúa para que lleve el coche al taller. El seguro del coche cubrirá los gastos de la grúa, el traslado al taller y el de los pasajeros del vehículo a su casa.

Llamar ambulancia e ir al hospital

Lo más importante cuando tenemos un accidente es que todos los ocupantes del coche se encuentren bien. Si el accidente ha sido demasiado fuerte hay que obviar todo lo anterior y priorizar la salud del conductor y pasajeros.

Notificar el parte a tu seguro

Cuando tengas rellenado y firmado el parte amistoso debes notificárselo a la compañía aseguradora. Es fundamental que tengas en cuenta las condiciones de la póliza que tengas contratada. Además, tienes que tener cuidado de que no se te pase el plazo para realizar la notificación. Por norma general, suelen ser siete días desde que se tiene el accidente.

Qué hacer si no hay terceras partes implicadas en el accidente

Si tu accidente no ha sido con otro vehículo y sí ha sido contra un árbol, farola u otro elemento de mobiliario urbano, debes saber una serie de cosas a la hora de acudir a tu seguro.

Dependiendo del tipo de seguro que tengas, tendrás más o menos cobertura de daños propios. Eso sí, independientemente de que el seguro cubra tu accidente o no, debes dar parte a la aseguradora porque, en realidad, sí que hay terceras partes implicadas en estos tipos de accidentes. Por ejemplo, si chocas contra un elemento de mobiliario urbano, la tercera parte involucrada es el ayuntamiento. En este caso podrían reclamarte una indemnización de daños causados y la tendrás que pagar por completo si no das un parte del accidente a tu seguro.

En este post te dejamos información interesante acerca de cómo evitar que te suban el precio del seguro del coche.

Lo ideal es hacer todo lo posible para evitar estas situaciones. En especial, es importante que tengas en cuenta algunos consejos para evitar accidentes durante las vacaciones como, por ejemplo, descansar lo suficiente, tener el coche a punto o no correr en exceso en la carretera. En el caso de que sufras un accidente, es crucial saber cómo actuar para que el mal trago no vaya a peor.

