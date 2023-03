Vivienda

Qué hacer si el casero no devuelve la fianza del alquiler

Finaliza el contrato de alquiler, se produce la entrega de llaves, pero transcurren unos días y el ingreso de la devolución de la fianza del alquiler no llega. ¿Qué hacer si el casero de una vivienda se niega a devolver el dinero de la fianza? En el caso de que el inquilino haya cumplido con todas las obligaciones reflejadas en el contrato y no haya provocado daños en el piso que justifiquen la no devolución de la fianza, hay que iniciar el procedimiento correspondiente para reclamar.

A continuación puedes consultar los pasos a seguir para poner una reclamación si el casero no devuelve la fianza del alquiler y los aspectos a tener en cuenta sobre las diferentes vías para pedir el reintegro del dinero.

Cuánto tiempo puede tardar el casero en devolver la fianza

La legislación señala que el propietario de la vivienda tiene que devolver a su inquilino, en el plazo máximo de un mes desde que finaliza el contrato y se produce la entrega de llaves, el importe total de la fianza. Pero solo siempre y cuando el inquilino haya cumplido con todas las obligaciones y cláusulas firmadas en el contrato y no se haya producido ninguna de las circunstancias por los que un casero puede negarse a devolver la fianza del alquiler.

En el caso de que el propietario incumpla esta norma regulada en la Ley de Arrendamientos Urbanos, el inquilino puede proceder a reclamar la devolución del dinero más el pago adicional de unos intereses por demora.

Cómo reclamar la devolución de la fianza

La devolución del importe de la fianza no tiene por qué pedirse, sino que el propietario debe entregarla al inquilino una vez finalice el contrato y no más tardar en el plazo máximo de 30 días a contar desde que se produzca el fin de la relación contractual. En el caso de no ser así, el inquilino puede reclamar la fianza al propietario.

Lo primero es hablar con el dueño para solicitar la devolución. Puede que se le haya olvidado hacer el trámite, por lo que la primera vía de contacto para reclamar el dinero debe ser esta. Si tras esta petición, el dueño se niega a devolverla sin aparente justificación, el inquilino debe enviar un burofax solicitando la devolución del dinero. En última estancia, si lo anterior no funciona, hay que recurrir a la vía judicial y presentar una demanda.

Cómo reclamar por vía judicial

Si hay que recurrir a la justicia, hay que tener en cuenta el importe a devolver para valorar las distintas opciones. Por un lado, si el importe de fianza a devolver es inferior a 2.000 euros, desde los órganos administrativos de las diferentes comunidades autónomas ofrecen a los afectados modelos de reclamación de la devolución de la fianza sin que tengan que contratar los servicios de un abogado o procurador. Otra opción, si la cantidad es superior a 2.000 euros, es contratar los servicios de un abogado y procurador de oficio.

El motivo es que dado que las cantidades de fianza de alquiler no suelen ser muy elevadas, a la hora de valorar el presupuesto no siempre compensa económicamente contratar los servicios de estos profesionales para conseguir la devolución del dinero de la fianza. Porque en la práctica, el inquilino acabaría perdiendo dinero a pesar de conseguir la devolución.

Aspectos a tener en cuenta antes de reclamar

Si el propietario se niega a ingresar el dinero correspondiente de la fianza al inquilino sin que exista motivo o justificación aparente, hay que reclamar la devolución del dinero. En cualquiera de las tres opciones explicadas en el apartado anterior, hay dos aspectos fundamentales a tener en cuenta para que el proceso no se alargue de más y el inquilino pueda recuperar lo que le pertenece:

Actuar con rapidez para solucionar el problema cuanto antes. Reunir todas las pruebas posibles que acrediten que el casero no tiene motivo para quedarse la fianza y que, por tanto, está incumpliendo el contrato firmado.

Algunos de los documentos imprescindibles que hay que tener a mano en este tipo de procedimientos son el contrato de alquiler, donde aparezca la cláusula relativa a la fianza.

Recibos que demuestren que el inquilino ha abonado de manera periódica y en plazo las rentas del alquiler.

Fotografías que acrediten el buen estado de la vivienda.

Cualquier otro documento que acredite el incumplimiento por parte del propietario del contrato de alquiler.

