Qué hacer si he comprado un producto y no hay stock

NOTICIA de Jessica Pascual

Muchas personas aprovechan para comprar ofertas del Black Friday para ir haciendo las compras de Navidad. Aunque en 2021, este periodo de rebajas está marcado por una gran incertidumbre debido a la crisis por la falta de suministros. Y, precisamente, este hecho puede provocar que se registren algunas incidencias por falta de stock en las compras por Internet de los productos más demandados, como pueden ser los artículos de informática, telefonía o los electrodomésticos. ¿Pero, qué hacer en estos casos? Te explicamos cómo puedes reclamar a un vendedor la compra de un producto que se ha agotado y no tiene disponibilidad.

Para evitar este tipo de incidencias, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), señala que la clave está en que las empresas tengan una total transparencia relacionada con la existencia y periodos de stock que se comprometen a cumplir con los clientes. No vender más productos de los que una empresa tiene en stock es la solución a todas estas incidencias.

De no ser así, si un cliente compra un artículo y, después de haberlo pagado, el vendedor le comunica que no tienen stock por el motivo que sea, la CECU recuerda al cliente que “falta de suministros no debe confundir al consumidor, quien debe conocer sus derechos y hacerlos valer, sobre todo en estas fechas”.

Por tanto, lo primero que hay que hacer antes de finalizar y procesar al pago de una compra es asegurarnos de la disponibilidad de ese producto. En la página de compra puedes comprobar si ese artículo que quieres comprar tiene stock o no. Si en la descripción de ese artículo aparece que hay stock, tendrás que recibirlo en el plazo exigido o que la empresa a la que le has comprado ese artículo te facilite una alternativa.

Cómo reclamar un producto comprado que se ha quedado sin stock

En el caso de que un cliente realice una compra por Internet y, después la marca le indice que no le queda stock, tiene dos posibilidades:

Reclamar y recibir el 100% del dinero que ha pagado por ese artículo . Y en caso de que esta devolución del importe se retrase, reclamar incluso el doble de lo abonado.

. Y en caso de que esta devolución del importe se retrase, reclamar incluso el doble de lo abonado. La segunda opción es que el vendedor ofrezca al cliente un producto alternativo de calidad igual o superior al que ha comprado, sin variaciones en el precio acordado. En este caso es el consumidor el que debe decidir si acepta esa oferta o prefiere no comprar el producto.

¿Puedo reclamar si un producto que he comprado se retrasa en la entrega?

Sí. Los vendedores están obligados a cumplir los plazos de entrega pactados, independientemente de la crisis o falta de suministros. Los plazos de entrega de cualquier tipo de producto, a no ser de que el vendedor dicte lo contrario, son de máximo 30 días.

Por este motivo y para evitar incidencias, el vendedor debe informar al cliente antes de que compre el producto de que la entrega puede sufrir retrasos. En caso de no hacerlo, el cliente puede finalizar el contrato de compra y pedir la devolución.

Por otra parte, si lo que quieres es cancelar un producto que has comprado por el motivo que sea, en la información que te hemos dejado enlazada te explicamos al detalle cómo devolver productos en Amazon.

