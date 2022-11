Coches

Recambios y Mantenimiento

Qué hacer si te quedas atrapado en el coche durante una nevada

NOTICIA de de Jessica Pascual

Las temperaturas empiezan a bajar drásticamente y la llegada de las lluvias y las primeras nevadas de final de año están al caer. Para evitar cualquier tipo de imprevisto en carretera, lo ideal es no coger el coche si hay riesgo y previsión de nevadas.

Mejores ofertas Black Friday durante el sábado 26 en Amazon

Sin embargo, puede pasar que ante un pequeño descuido te veas atrapado en medio de una carretera, sin poder mover el coche y completamente aislado. Para estas situaciones, desde Protección Civil han elaborado una serie de consejos y pautas preventivas para que los ciudadanos sepan cómo actuar y garantizar así la seguridad de todos los miembros del interior del coche. Aspectos que hay que tener en cuenta junto con otros de los consejos para conducir en invierno de forma segura y evitar accidentes.

❄️ ¡Con previsión de nevadas evita viajar en coche! Pero si es imprescindible recuerda llevar siempre: ⛽️ Depósito lleno ⛓️ Cadenas 📱 Teléfono móvil y cargador 🧥 Ropa de abrigo Y si te quedas atrapado, sigue estas recomendaciones de @proteccioncivil ⤵️ pic.twitter.com/HcDvds7Mp6 — Ministerio del Interior (@interiorgob) November 19, 2022

Los 7 consejos a tener en cuenta si te quedas atrapado en una nevada

Protección Civil establece una serie de pautas generales sobre cómo actuar si durante una nevada te quedas atrapado en la carretera y el coche se queda inmovilizado. Mantenerse en el interior del coche, no apagar la calefacción, renovar el aire, avisar a emergencias y estar pendiente de los distintos avisos son algunos de ellos.

1. Avisar a emergencias

Es lo primero que hay que hacer. Llamar al 112 y avisar a los distintos servicios de emergencias cuanto antes. La rapidez de la realización de la llamada puede acelerar el proceso y conseguir que estos organismos puedan ir a recogeros antes de que el temporal empeore.

Además de para intentar salir de allí cuanto antes, es fundamental avisar para que los servicios de emergencia sepan que hay gente atrapada en carretera y acudan en cuanto el temporal se lo permita para sacaros de allí.

2. Señaliza el vehículo

Una vez que has avisado a emergencias, hay que señalizar la ubicación del coche. Para ello, es importante que se baje solo una persona del coche con el chaleco reflectante a colocar los triángulos. Aunque si te has quedado atrapado en medio de la nevada, lo más probable es que no circulen coches por allí, sí que hay que señalizar el coche para que los servicios de rescate puedan verte. Y evitar otros accidentes en el caso de que otro vehículo se encuentre por la zona. En estos casos se debe tomar precauciones al máximo, dado que con estos temporales lo más probable es que la visibilidad sea prácticamente nula.

3. No salir del coche

Una vez que has señalizado el coche, una de las cuestiones fundamentales a tener en cuenta es la importancia de no bajarse del vehículo. Es primordial quedarse en el interior si estás atrapado en la carretera. La única excepción que se contempla es en el caso de que haya un refugio o alojamiento cerca en el que puedas alojarte. En este caso, sí se permite que el conductor y acompañantes abandonen el vehículo.

Por otra parte, en el caso de estar en medio de una carretera sin ningún rastro de civilización alrededor, hay que quedarse en el coche y no apagar el motor. Aunque el coche parado va a consumir menos, es importante tener suficiente combustible, puesto que no sabes cuánto tiempo vas a tener que esperar. De ahí la importancia generalizada de por qué no es bueno circular con el coche en reserva en ningún caso, aunque mucho más en este tipo de circunstancias.

4. Mantén encendida la calefacción

Además del motor, hay que dejar el sistema de calefacción encendido, básicamente, para no quedarte congelado dentro del coche. A pesar de que la situación no es nada agradable, lo más importante es crear un espacio de confort y comodidad en el interior del coche. Para que la espera no sea tan tediosa.

5. Renovar el aire del interior del coche

Cada cierto tiempo hay que bajar un poco las ventanillas del coche para que el aire vuelve a circular del interior y se renueve el oxígeno. No es bueno tener el coche completamente cerrado durante un largo periodo de tiempo.

6. Estar informado de la evolución del temporal

En el caso de tener cobertura, lo ideal es estar pendiente de los distintos avisos y evolución del temporal para saber las circunstancias y soluciones que os esperan.

7. Vigilar el tubo de escape

Aunque la prioridad es no bajar del vehículo, hay que asegurarse de que el tubo de escape no se tapona para evitar la filtración de los gases al interior del coche. Para ello, el conductor debe bajarse del vehículo y revisar esta salida si el nivel de nieve empieza a ser considerable.

Otros consejos y recomendaciones generales

Además de todos los detallados en el apartado anterior, hay otros consejos y recomendaciones a tener en cuenta en el caso de verte envuelto en una situación de este tipo:

Ser previsor y tener siempre a mano unas cadenas para las ruedas . En el caso de que haya poca nieve, quizá puedas salir por tu cuenta de esa carretera al usar las cadenas.

. En el caso de que haya poca nieve, quizá puedas salir por tu cuenta de esa carretera al usar las cadenas. Llevar siempre algo de agua o de comida en el interior del coche , ya sea unas piezas de fruta, de picoteo y agua. Por si la espera es demasiado larga.

, ya sea unas piezas de fruta, de picoteo y agua. Por si la espera es demasiado larga. Tener el teléfono con batería al salir de casa o llevar el cable para cargarlo en el interior del coche. Siempre buscando el equilibrio entre el uso que hagas del coche y el nivel de combustible que te quede.

En resumen, si te quedas atrapado en el coche durante una nevada, hay que mantener la calma y seguir los consejos detallados para evitar cualquier otro incidente. Y, sobre todo, para evitar llegar a esta situación o que se repita, no hay mejor consejo que planificar el viaje y, en el caso de que tengas que atravesar zonas de montaña o de alta dificultad, informarte sobre las previsiones meteorológicas.

Si quieres leer más noticias como Qué hacer si te quedas atrapado en el coche durante una nevada, te recomendamos que entres en la categoría de Recambios y Mantenimiento.