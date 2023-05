Sabías Que...

Qué máquina de gimnasio es mejor para adelgazar y quemar grasa

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Estás pensando en comprar una máquina de gimnasio para hacer cardio en casa? Desde las específicas para trabajar el tren inferior, incluyendo glúteos y piernas, hasta otras en las que se trabajan los músculos de todo el cuerpo de manera simultánea. Con diferentes niveles de trabajo, tamaños y funciones. El catálogo de máquinas para hacer deporte, quemar grasa y adelgazar sin salir de casa es amplísimo. ¿Pero, cómo saber cuál es mejor para ponerte en forma?

Bicis, cintas de correr o máquinas de remo son algunas de las opciones disponibles en el mercado. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no existe un modelo perfecto para cualquier persona, sino que la elección de esta máquina depende directamente de las preferencias y necesidades personales. Para ayudarte en la tarea, a continuación puedes consultar cuáles son las principales ventajas, inconvenientes y características de estos elementos de gimnasio en casa para que puedas adelgazar, perder grasas y aumentar tu rendimiento de la mejor manera posible.

Bicicleta estática

Comprar una bicicleta estática es una buena opción para principiantes que quieran empezar a hacer deporte en casa con el objetivo de perder peso y grasa. Es una máquina que sirve para mejorar la resistencia física a la vez que trabaja el ejercicio aeróbico, más conocido como cardio. Lo mejor de todo es que cada modelo permite regular la intensidad de trabajo para poder adaptarla a diferentes niveles.

Una de las ventajas de este tipo de máquinas es que permite trabajar lo que se conoce como el cardio sin impacto. A diferencia de lo que ocurre al correr, en el que cada zancada supone un impacto muscular, en la bici esto no ocurre. El resultado es que el riesgo de hacerte daño o de que aparezcan molestias durante el ejercicio es prácticamente nulo.

Además, entre las ventajas de la bicicleta estática también hay que destacar que es muy buen ejercicio para fortalecer las rodillas y trabajar toda la zona del tren inferior de pierna, así como los glúteos.

Bicicletas elípticas

Si buscas una máquina con la que trabajar más zonas del cuerpo que con la bicicleta estática, entonces lo que necesitas es comprar una elíptica. En la práctica, este tipo de máquinas tiene un sistema y funcionamiento similar al de las estáticas, pero con una diferencia clave: No tienen asiento y llevan incorporados dos manillares que sirven de agarre de las manos para que durante el ejercicio se trabajen tanto el tren inferior, como el superior.

Es otra de las máquinas de gimnasio específicas para quemar calorías y adelgazar a la vez que permite aumentar la resistencia cardiovascular y mantenerse en forma a través del ejercicio aeróbico. Al igual que la estática, no tiene un trabajo de impacto, pero es mucho más completa que las anteriores porque al estar de pie, trabaja de forma más intensa y completa todo el tren inferior. Y, además, al usar los mangos específicos para las manos, también permite trabajar los brazos y determinadas zonas de la espalda y el torso.

Es una máquina que pueden usar tanto principiantes, como personas acostumbradas a la práctica del ejercicio. Porque puede adaptarse a los diferentes niveles y ritmos de trabajo.

Por otra parte, si quieres iniciarte de manera profesional en el deporte, tener unas rutinas marcadas y comprobar la evolución y progreso diario, puede que te interese más invertir en una elíptica con entrenador cross trainer y conexión al teléfono. El funcionamiento es exactamente igual que las elípticas normales, pero en este caso llevan integrado un sistema de entrenamiento personalizado para seguir rutinas de deporte y comprobar la evolución del rendimiento físico.

Cinta de correr

Comprar una cinta de correr eléctrica es una de las opciones que más valoran los principiantes que quieren iniciarse en los entrenamientos desde casa. Hay una amplia variedad de opciones y productos en el catálogo, ¿pero, cuál elegir o cuál es mejor? Una cinta de correr es una máquina en la que es posible conseguir bajar de peso y eliminar grasa y calorías a la vez que se consigue un aumento del rendimiento cardiovascular, así como de la resistencia y rendimiento físico. Y no solo para correr, estas máquinas también son grandes aliadas para andar o caminar en el interior de casa y mantenerse activo.

Sin embargo, según lo explicado, la carrera es un deporte conocido como de impacto y hay que tener especial cuidado de practicarlo bien para evitar molestias musculares o lesiones. Para ello, es recomendable mantener una buena postura corriendo y, sobre todo, contar con un buen equipamiento.

Tanto si andas, caminas o corres en la cinta o lo haces en la calle, no te olvides de hacerte con un buen equipamiento y calzarte unas zapatillas para correr específicas que se adapten a la forma de tu pie. Contar con un buen calzado que amortigüe la pisada y te permita correr estable es fundamental para evitar dolores musculares o lesiones. Ayudan a sentirte más cómodo durante la práctica del ejercicio y el pie no se resiente tanto como con unas zapatillas normales que no estén diseñadas para este fin.

La cinta de correr es una máquina que puede utilizar tanto un principiante del deporte, como un experto. Pero siempre y cuando se haga bajo las recomendaciones específicas de la práctica de este ejercicio. Y siempre y cuando no existan problemas musculares o lesiones. En el caso de molestias de rodilla, por ejemplo, los especialistas recomiendan evitar correr o andar rápido por el impacto, mientras que animan a los pacientes a realizar bicicleta porque ayuda a reforzar la musculatura de la zona.

Por otra parte, si no tienes mucho espacio o te gustaría tener una máquina pequeña que poder usar, por ejemplo, durante reuniones o videoconferencias de trabajo para caminar un rato y no pasar tantas horas sentado, quizá te interese más comprar una cinta de correr para debajo de escritorio.

Máquina de remo

Comprar una máquina de remo para casa no es tan habitual como una cinta de correr, pero es mucho más completa a la hora del trabajo aeróbico y muscular. Con el remo se trabaja tanto la zona inferior, como superior y el tronco. Porque para realizar el ejercicio hay que trabajar de manera constante las piernas, los brazos y hacer fuerza con el abdomen para mantener una buena postura.

Ante todo, hay que tener en cuenta que quizá no es una máquina recomendada para principiantes o personas que no hayan hecho deporte porque requiere de cierta técnica y posición adecuada para hacerlo bien y evitar dolores en el lumbar.

Aun así, si has probado este tipo de máquinas alguna vez en el gimnasio, de todas las que se incluyen en esta guía, es una de las mejores en cuanto a quemar grasa y bajar de peso a la par que mejora de la resistencia muscular y rendimiento físico. Permite trabajar el cardio combinado con la fuerza y, además, hacerlo de manera simultánea en todo el cuerpo.

