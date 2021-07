Qué reformas puedes hacer en tu vivienda sin licencia de obra

Vivienda

No todas las reformas que hagas en casa necesitan una licencia de obras, pero este permiso sí es obligatorio para muchas de ellas, como las transformaciones que afecten a la estructura del edificio, a la seguridad y a la modificación de la superficie o de elementos comunes, entre otros. Aunque si lo que necesitas es pintar una pared, alicatar el suelo, lijar el parquet o levantar una pared de pladur, no necesitas pedir la licencia de obras.

¿En qué casos es necesario pedir una licencia de obras?

La licencia de obras es un permiso obligatorio que tiene que pedirse a las administraciones municipales antes de iniciar una obra en casa. El objetivo de la licencia de obra es verificar que la reforma que vas a hacer cumple con el Código Técnico de la Edificación (CTE). Hay dos tipos de licencias, las de obra mayor y las de obra menor.

Con la licencia el ayuntamiento se asegura de que las modificaciones que planteas se encuentran dentro de los planes de urbanismo y que tanto los materiales como el proceso cuentan con los estándares de calidad y seguridad exigidos. Algunos ejemplos de reformas en los que es necesario pedir esta licencia es para tirar un tabique, cambiar una ventana o hacer un porche como extensión de tu vivienda, entre otros.

Reformas que puedes hacer sin licencia

Si la reforma que necesitas hacer no afecta a a la estructura de tu vivienda, a los elementos comunes en el supuesto de vivir en un piso, al cambio de uso del establecimiento (como sucede para convertir un local en vivienda) o sean reformas que modifiquen la superficie, que afecten a la seguridad o a la protección de la casa, no tienes que pedir permiso y, por tanto, no tienes que pagar las tasas administrativas.

Te estarás preguntando qué tipo de reformas puedes hacer en tu vivienda que no se incluyan en ninguno de los casos mencionados en el párrafo anterior. Pues bien, las principales obras y reformas que puedes hacer en casa sin tener que pedir una licencia son:

Quitar el gotelé de las paredes

Pintar las paredes de otro color

Lijar y barnizar el parquet

Modificar cualquier aspecto del mobiliario, como lacar las puertas para quitarles años de encima o cambiar los muebles del baño o la cocina.

Alicatar el baño

Sustituir la instalación eléctrica

Cambiar el suministro de agua

Levantar una pared de pladur

Enyesar paredes

Cambiar un grifo de la cocina

Poner un enchufe

En cualquier caso, si tienes dudas, lo mejor es que acudas a tu ayuntamiento y consultes si la reforma que quieres llevar a cabo en tu vivienda necesita licencia o no. Ten en cuenta que cada municipio marca sus propias directrices sobre los permisos y licencias necesarias en función del tipo de obra o reforma. Por ello, lo mejor es que antes de ponerte manos a la obra pidas asesoramiento en tu ayuntamiento. Además, hay algunos ayuntamientos que para las obras que no necesitan licencia solicitan recibir una comunicación por parte del propietario.

A todo lo detallado hay que sumarle que, si vives en una comunidad de edificios, también tendrás que solicitar permiso al presidente y resto de propietarios. Pero sólo en algunos casos. Para evitar conflictos te recomendamos que lo consultes con el propietario de tu comunidad. De esta forma te evitarás posibles problemas con los vecinos y con las administraciones, que pueden sancionarte por realizar reformas en tu vivienda sin tener una licencia en vigor.

¿Qué sucede si hago una reforma sin licencia?

En caso de realizar algún tipo de obra sin licencia que la requiera, tanto el Ayuntamiento como tus vecinos pueden denunciarte y ponerte una multa. La cuantía de la multa dependerá directamente de la gravedad de los hechos, aunque en términos generales nunca es inferior al 2% del coste total de la reforma. Además, la sanción depende de si se trata de una reforma de obra mayor o menor. En el primer caso la cuantía de la multa es más elevada.

