Qué son los grados de consanguinidad, de parentesco y de afinidad

Los grados de consanguinidad, de parentesco y afinidad hacen referencia a los distintos lazos que existen entre los miembros de una unidad familiar, incluidos los de la familia política.

Esta clasificación en grados es la vía legal que sirve para establecer una diferencia entre las relaciones familiares y que sirven para dar derecho a solicitar días de permiso en el trabajo ante situaciones sobrevenidas, como los días que corresponden por fallecimiento de un familiar. También para tener derecho a recibir una herencia o para calcular cuánto queda de pensión en función de las relaciones de unidad familiar con la que convivas, entre otros.

Para entender y distinguir cada uno de estos conceptos, a continuación puedes consultar qué significa cada uno de ellos, así como las principales diferencias que hay entre ellos.

Qué es el parentesco

Este es el término que se usa de una forma más habitual. El parentesco hace referencia al vínculo que mantienen las personas de una misma familia. Precisamente este es el término más utilizado porque, tal y como aparece detallado en el Código Civil, dentro de esta figura, hay que distinguir otras dos: la consanguinidad y la afinidad.

Es decir, que los grados de consanguinidad y los de afinidad son relaciones que se dan siempre entre los miembros de una misma familia porque la ley entiende que, además de por consanguinidad o afinidad, estas personas están unidas por parentesco. Por tanto, el parentesco engloba las relaciones de sangre, entre miembros de una misma familia, y aquellas legales, con los miembros de la familia política y el cónyuge.

Qué es la consanguinidad

La consanguinidad es un término que hace referencia a la relación que existe entre dos personas que comparten los mismos antepasados, es decir, que pertenecen al mismo árbol genealógico. Tal y como puede deducirse de su nombre, se trata de aquellas relaciones que tienen un vínculo de sangre.

Se incluyen aquí tanto las relaciones derivadas de los ascendientes o descendientes. En otras palabras, la consanguinidad hace referencia a las distintas generaciones de una misma familia.

Grados de consanguinidad

Los grados hacen referencia a las relaciones que existen entre las distintas generaciones en función a la distancia que existe entre cada uno de los miembros. De manera general, cada generación se corresponde con un grado, lo que da como resultado la línea de sucesión.

Esta línea puede ser directa, es decir, que esté compuesta por los ascendientes y descendientes (padres, hijos, entre otros). O puede ser colateral, es decir, que la familia esté compuesta por miembros que no son ascendientes ni descendientes directos (primos, tíos, entre otros).

GRADOS CONSANGUINIDAD Primer grado Padres

Hijos

Hijos adoptivos Segundo grado Abuelos

Hermanos

Nietos Tercer grado Tíos

Sobrinos

Bisabuelos

Biznietos Cuarto grado Primos hermanos

Tíos abuelos

Primer grado : Los padres y los hijos (también se incluyen los adoptivos)

: Los padres y los hijos (también se incluyen los adoptivos) Segundo grado : Los abuelos, hermanos y nietos

: Los abuelos, hermanos y nietos Tercer grado : Los tíos, sobrinos, bisabuelos y biznietos

: Los tíos, sobrinos, bisabuelos y biznietos Cuarto grado: Los primos hermanos y los tíos abuelos

Qué es la afinidad

La afinidad es un término que también hace referencia a las relaciones y lazos que se mantienen entre varias personas, aunque en este caso, unidas bajo un vínculo legal. Es decir, unidas por matrimonio. Pero no a las relaciones unidas por pareja de hecho. En estas situaciones, la ley no contempla que estas figuras tengan relación de afinidad y, por tanto, no tienen derecho a beneficiarse de ninguna de las ventajas contempladas en este tipo de relaciones.

Se incluyen en los distintos grados de afinidad tanto al cónyuge como a toda su familia, es decir, a la familia política. Esto quiere decir que se excluyen de la afinidad a todos los miembros de una familia que estén unidos por lazos de sangre.

Grados de afinidad

Al igual que en la consanguinidad, hay que distinguir diferentes grados de afinidad en función de la distancia entre las relaciones de los miembros de la familia.

GRADOS AFINIDAD Primer grado Cónyuge

Suegros

Yernos

Nueras

Cónyuge del padre o madre Segundo grado Cuñados

Abuelos del cónyuge

Hermanastro

Cónyuges de los nietos Tercer grado Cónyuges de los tíos

Cónyuges de los sobrinos

Tíos del cónyuge y sus cónyuges

Sobrinos del cónyuge y sus cónyuges

Primer grado : El cónyuge, los suegros, cónyuges de los hijos (yernos y nueras) y los cónyuges del padre o madre si son distintos de los padres biológicos o adoptivos.

: El cónyuge, los suegros, cónyuges de los hijos (yernos y nueras) y los cónyuges del padre o madre si son distintos de los padres biológicos o adoptivos. Segundo grado : Los cuñados, abuelos del cónyuge, hermanastros y cónyuges de los nietos.

: Los cuñados, abuelos del cónyuge, hermanastros y cónyuges de los nietos. Tercer grado: Los cónyuges de los tíos, los cónyuges de los sobrinos, los tíos del cónyuge y sus respectivos cónyuges, así como los sobrinos del cónyuge y sus parejas.

Diferencias entre grados de afinidad y consanguinidad

Una vez explicados todos los términos, así como sus grados, a continuación detallamos la principal diferencia entre la afinidad y la consanguinidad:

En resumen, la consanguinidad hace referencia a las personas de una misma familia unidas por los lazos de sangre y que comparten lazos familiares. También se incluyen a los miembros adoptivos.

Mientras que la afinidad hace referencia a las personas de una misma familia unidas por vínculo legal, pero que no comparten lazos de sangre. En la práctica, las relaciones de afinidad se dan con el cónyuge y su unidad familiar, es decir, la familia política.

