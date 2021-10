Sabías Que...

Sequedad de boca, remedios naturales y tratamientos

La xerostomía, también conocida como síndrome de la boca seca o de la boca ardiente, es una patología bastante compleja, sobre todo, en lo referido a su diagnóstico y a su tratamiento. Además, es bastante desconocida y es probable que muchos de sus pacientes quizá no sepan ni que la tienen, puesto que, generalmente, se manifiesta en forma de molestias pasajeras. En la siguiente información, abordamos todo lo referido a la sequedad de boca.

Diagnóstico

En primer lugar, para que tu médico pueda establecer un buen diagnóstico, sus primeros pasos estarán relacionados con la revisión de tu historia clínica y los diversos medicamentos que estés tomando en ese momento, así como con un examen detallado de tu boca. En ocasiones, también podrá solicitar un análisis de sangre, exploraciones por imagen de las glándulas salivales e incluso, pruebas más específicas, que se centren en medir cuánta saliva produces.

El objetivo es encontrar los motivos y las causas de la sequedad de boca, síntoma de ello es tener la sensación de la boca pastosa. En este sentido, si existen sospechas de que puede tratarse del síndrome de Sjögren, que es un trastorno autoinmunitario que destruye las glándulas que producen las lágrimas y la saliva, lo más habitual es que se realice una biopsia de las glándulas salivales del labio.

Tratamiento farmacológico

Para comenzar a poner remedio a esta situación, es posible que tu médico de referencia opte por las siguientes alternativas:

Cambiar los medicamentos que producen esta sensación por otros carentes de este efecto secundario o ajustando la dosis de cada uno de ellos.

Probar con diversos productos para humedecer la boca, tales como enjuagues bucales, saliva artificial o humectantes específicos para lubricar la boca. Los más eficaces suelen ser los que contienen xilitol y que, a su vez, ejercen protección contra las caries.

Otras veces, si es el dentista el que se encarga de esta tarea, también puede decantarse por cubetas de flúor para aplicar sobre los dientes cada noche y enjuagues bucales con clorhedixina de utilización semanal.

Remedios naturales

Además de las recomendaciones y curas de profesionales de la medicina, también existen una serie de consejos que te pueden funcionar para acabar con los síntomas de la sequedad de boca. Los principales remedios son:

Ingiere pequeños sorbos de agua, bebidas sin azúcar o chupa trozos de hielo durante el día para humedecer la boca.

Bebe agua durante las comidas para que te resulte más sencillo masticar y tragar los alimentos.

Mastica chicles sin azúcar o caramelos duros sin azúcar, aunque no en exceso, puesto que pueden provocar gases o diarrea si se consumen en grandes cantidades.

Intenta respirar por la nariz y no por la boca. Durante la noche, si respiras mucho por la boca, es muy recomendable que investigues posibles soluciones contra los ronquidos, como operarte la nariz.

También durante la noche, humedece el aire de la habitación en la que te encuentres con un humidificador.

Utiliza pequeñas gasas húmedas para mantener tus labios bien hidratados, sin grietas.

Cepíllate los dientes con un dentífrico con flúor y usa hilo dental para neutralizar los ácidos que producen las bacterias en el interior de la boca.

Muchos de estos remedios se deben aplicar por la noche porque una patología muy común es tener la boca seca por la noche.

Productos perjudiciales

Para evitar la aparición de sequedad bucal, se recomiendo no consumir los siguientes alimentos o bebidas, o en su defecto, en muy pequeñas cantidades. Son los siguientes:

Alimentos muy azucarados o ácidos . Además, los excesos tampoco son buenos en las comidas muy picantes o saladas, ya que pueden causar irritación en la boca.

. Además, los excesos tampoco son buenos en las comidas muy picantes o saladas, ya que pueden causar irritación en la boca. Cafeína y alcohol . Son los dos grandes aliados de la aparición de la sequedad. Por ello, no es nada recomendable que uses enjuague bucal que contenga alcohol entre sus componentes.

. Son los dos grandes aliados de la aparición de la sequedad. Por ello, no es nada recomendable que uses enjuague bucal que contenga alcohol entre sus componentes. Cualquier tipo de tabaco . Tanto si fumas, como si mascas tabaco, debes evitarlo si deseas acabar con ella.

. Tanto si fumas, como si mascas tabaco, debes evitarlo si deseas acabar con ella. Antihistamínicos y productos descongestionantes. No son nada recomendables, puesto que pueden empeorar el estado de tu boca.

¿Cómo debes preparar la consulta con el médico?

Es muy importante que si sufres de sequedad de boca, acudas a un médico o profesional especialista en la materia. Previamente, te recomendamos que tengas en cuenta los siguientes aspectos:

Comenta todos los síntomas que tengas, incluso los de menor importancia para ti.

No olvides mencionar cualquier información relevante de tu vida que pueda guardar relación con la sequedad de boca, como por ejemplo, un cambio importante en tus rutinas diarias.

Cita todos los medicamentos que tomas a diario, incluyendo los que hayan sido exclusivamente prescritos por un médico, y también las hierbas y otros suplementos que tomes por libre.

Pregunta todas las dudas que tengas, no te quedes con nadie pendiente. Además, habla con tu médico sobre cómo intentar poner fin a este problema, ya sea un trastorno temporal o extensible en el tiempo.

¿Por qué se produce?

Prácticamente, todos hemos sufrido en alguno momento episodios de estrés o ansiedad, ya sea en el ámbito personal o en el profesional. En este sentido, todos nos hemos tenido que enfrentar a situaciones complicadas que nos han afecto psicológicamente.

Esta situación lleva varias consecuencias implícitas. Una de las más destacadas es la mencionada sequedad de boca. Por ejemplo, cuando nos encontramos nerviosos, tenemos la sensación de que la cantidad de saliva es bastante menor a la habitual. Este hecho es debido a que el estrés y el agobio afecta al sistema nervioso central y a las glándulas salivares, que no pueden desarrollar su función de manera correcta.

Lo más adecuado es que bebas agua constantemente para mantener la boca lo más hidratada posible. Sin embargo, como hemos comentado anteriormente, existen determinados productos, que han sido diseñados específicamente y te pueden ayudar a solucionar este tedioso problema.

Todos los problemas derivados de la zona bucal suponen gran molestia, como lo es la aparición de problemas infección de encías, más conocida como periodontitis. Por eso se recomienda acudir al médico o probar remedios naturales para que los dolores desaparezcan cuanto antes.

