Si has hecho la mili, te puedes jubilar un año antes

En cuanto a la solicitud de una jubilación anticipada de carácter involuntario los requisitos varían de forma mínima. Puesto que este tipo de jubilación es la que tienen que solicitar las personas que pueden haber sufrido un ERE u otro tipo de despido de forma prematura en el mundo laboral.

Este colectivo también puede beneficiarse de hasta un año de cotización por los servicios militares o de prestación social sustitutoria. En este caso para poder hacerlo deberá tener al menos 33 años cotizados y deberá solicitarla hasta un máximo de cuatro años antes de la edad exigida.

Pero si tu caso es que ya has cumplido los 60 años y tu empresa te hace un contrato de jubilación parcial para compaginar el cobro de tu empresa con el de la Seguridad Social, tendrás que tener un mínimo de 33 años cotizados para solicitar la compensación de hasta 12 meses de la mili o de haber sido objetor de conciencia como tiempo de cotización.

En resumen, independientemente del tiempo de cotización necesario que se exige en cada caso concreto, no hay requisitos específicos más allá de la entrega de una serie de documentación oficial y de la solicitud que detallamos en los siguientes apartados.

La mili también cotiza para los funcionarios

En el caso de los funcionarios, sólo computan los servicios prestados al Ejército o la prestación social sustitutoria cuando se haya producido de forma posterior a su incorporación a la Función Pública. En caso de no cumplir este requisito, sólo se convalidaría el servicio si sobrepasa el tiempo obligatorio de mili.

Excepciones en las que la mili cuenta como tiempo cotizado

Existen excepciones a la hora de solicitar la convalidación del tiempo prestado en la mili como tiempo cotizado. En concreto, nos referimos al colectivo denominado como los ‘reenganchados’ de la mili. Son personas que pueden acreditar además una prestación de servicios mayor del tiempo al obligatorio en ese momento.

Hay que recordar que el servicio militar obligatorio en sus inicios duraba dos años y que se fue reduciendo de forma progresiva hasta los nueve meses. Este periodo se mantuvo hasta su eliminación en el año 2001.

Resumen: ¿Qué personas pueden solicitar la convalidación de la mili como tiempo cotizado?

En resumen, en la actualidad son tres los perfiles que pueden solicitar la convalidación del tiempo que estuvieron en la mili o realizando la prestación social sustitutoria como tiempo cotizado de cara a su jubilación.

1. Personas que soliciten la jubilación anticipada de forma voluntaria.

2. Personas que soliciten la jubilación anticipada de forma involuntaria.

3. Personas que soliciten una jubilación parcial.

Estos tres grupos son los que actualmente pueden beneficiarse del tiempo prestado tanto en la mili como en la prestación social sustitutoria y convalidarlo como tiempo cotizado, siempre y cuando se ajusten a los requisitos que hemos detallado en apartados anteriores.

SOLICITUD mili jubilación anticipada PASO A PASO

El procedimiento para solicitar al Estado que los servicios prestados tanto en el caso de aquellos que hicieron la mili como en los que se declararon objetores de conciencia cuenten como tiempo de cotización es muy sencillo.

PASO 1: Cartilla Militar

Este documento debemos tenerlo ya, puesto que nos lo entregaron una vez cumplido el servicio militar. Es lo primero que tenemos que encontrar antes de realizar otros trámites. Aunque si no recordáis dónde lo habéis dejado, os explicamos cómo solicitar un duplicado.

¿Qué hacer si he perdido la cartilla militar?

Una de las preguntas frecuentes a la hora de tramitar esta solicitud es qué debemos hacer en caso de haber perdido la cartilla del servicio militar. Seguro que hay personas que la guardan como recuerdo, pero probablemente otras no sepan dónde está.

Si tu caso es el segundo, no te preocupes, porque la cartilla se puede recuperar. Podemos solicitar un duplicado en la subdelegación del Ministerio de Defensa, quien lo solicitará a otras unidades y archivos. Este trámite alargará el tiempo de nuestra solicitud.

PASO 2: Certificado Servicio Militar

Una vez tenemos la cartilla militar localizada, debemos solicitar el certificado que acredite que hemos prestado estos servicios al ejército o que hemos sido objetores de conciencia.

Este trámite se solicita en la Delegación del Ministerio de Defensa de la provincia en la que se hizo el servicio militar. En este momento nos dan el certificado que acredita la prestación de estos servicios, que solo contabilizará como tiempo cotizado si el periodo de prestación de estos servicios es superior a nueve meses.

Para conseguir el certificado tenemos dos vías:

1. A través de la página web del Ministerio de Defensa, que posee un modelo estándar de formulario para rellenar. En el siguiente enlace se puede descargar este modelo de solicitud.

Este certificado no se entrega de forma inmediata. Una vez lo hemos solicitado a través de alguna de las vías explicadas, debemos esperar durante unos días a recibirlo.

2. O acudir a la Dirección General de Personal Militar, en el Área de Pensiones, de la Delegación del Ministerio de Defensa del lugar donde residía la persona en el momento del ingreso en el servicio militar.

Subdelegaciones del Ministerio de Defensa por Comunidad Autónoma y provincia

A continuación detallamos las direcciones de las Delegaciones del Ministerio de Defensa por provincias y Comunidades Autónomas de España.

Canarias (CCAA)

Teléfono: 928 495 300

Dirección: Calle Pedro Castillo Westerling, 28, 35008 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas.

Tenerife

Teléfono: 922 293 900

Dirección: Av. de Veinticinco de Julio, 3, 38004 Santa Cruz de Tenerife.

Las Palmas

Teléfono: 928 432 666

Dirección: Calle Sierra Nevada, 35014 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas.

Andalucía (CCAA)

Teléfono: 954 988 520

Dirección: Av. Eduardo Dato, 5, 41018 Sevilla.

Algeciras

Teléfono: 956 657 457

Área de Patrimonio: 956 660 098

Dirección: Av. Virgen del Carmen, 65, 11202 Algeciras, Cádiz.

San Fernando

Teléfono: 956 881 702

Dirección: Calle Arenal, 15, 11100 San Fernando, Cádiz.

Cádiz

Teléfono: 956 228 606

Dirección: Paseo de Carlos III, 3C, 11003 Cádiz.

Málaga

Teléfono: 952 061 770

Dirección: Paseo de la Farola, 20, 29016 Málaga.

Huelva

Teléfono: 959 220 242

Dirección: Calle Sanlúcar de Barrameda, 2, 21001 Huelva.

Granada

Teléfono: 958 800 500

Dirección: Calle Sta. Bárbara, 13, 18001 Granada.

Almería

Teléfono: 950 232 103

Dirección: Calle Gral. Luque, 2, 04002 Almería.

Jaén

Teléfono: 953 221 833

Dirección: Calle Pintor Zabaleta, 2, 23008 Jaén.

Córdoba

Teléfono: 957 474 001

Dirección: Plaza de Ramón y Cajal, 14003 Córdoba.

Murcia (CCAA)

Teléfono: 968225 382

Dirección: Calle Gral. Sanmartín, 1, 30003 Murcia.

Cartagena

Teléfono área de Patrimonio: 968 502 647

Dirección: Calle Muralla del Mar, 12, 30202 Cartagena, Murcia.

Oficina Delegada en Cartagena

Teléfono: 968 523 504

Calle Real, 20, 30310 Cartagena, Murcia.

Comunidad Valenciana (CCAA)

Teléfono: Tfno. 961 963 500

Dirección: Passeig de l’Albereda, 28, 46010 València, Valencia.

Alicante

Teléfono: 965 252 590

Dirección: Carrer Colombia, 3, 03010 Alacant, Alicante.

Castellón de la Plana

Teléfono: 964 220 071

Dirección: Av. del Mar, 19, 12003 Castelló de la Plana, Castelló.

Cataluña (CCAA)

Teléfono: 933 040 940

Dirección: Plaça Portal de la pau, 2, 08001 Barcelona.

Tarragona

Teléfono: 977 249 457

Dirección: Rambla Vella, 4, 43003 Tarragona.

Lleida

Teléfono: 973 223 584

Dirección: Carrer Onofre Cerveró, 1, 25004 Lleida.

Barcelona

Teléfono de ACUARTELAMIENTO «EL BRUCH»: 932 804 444

Dirección: Carrer de González Tablas, Barcelona.

Girona

Teléfono: 972 200 128

Dirección: Carrer Emili Grahit, 4, 17002 Girona.

Aragón (CCAA)

Teléfono: 976 255 375

Dirección: Paseo del Canal, 1, 50007 Zaragoza.

Huesca

Teléfono: Tfno. 974 210 710

Dirección: Calle Rioja, 1, 22002 Huesca.

Teruel

Teléfono: 978 618 720

Dirección: Av. de Sagunto, 11, 44002 Teruel

Navarra (CCAA)

Teléfono: 948 207 610 / 948 207 600

Dirección: Calle Gral. Chinchilla, 10, 31002 Pamplona, Navarra.

La Rioja (CCAA)

Teléfono: Tfno. 941 208 535

Dirección: Calle Comandancia, 6, 26001 Logroño, La Rioja.

País Vasco (CCAA)

Teléfono: 945 252 166

Dirección: Calle de Postas, 52, 01004 Vitoria-Gasteiz, Álava.

San Sebastián

Teléfono: 943 471 650

Dirección: Aralar Mendia Kalea, 51, 20014 Donostia, Gipuzkoa.

Bilbao

Teléfono: 944 706 683

Dirección: Calle Urizar, 13, 48012 Bilbao, Vizcaya.

Cantabria (CCAA)

Teléfono: 942 212 023

Dirección: Glorieta Emeterio Velarde, 39009 Santander, Cantabria.

Principado de Asturias (CCAA)

Teléfono: 985 962 525

Dirección: Plaza de España, 4, 33007 Oviedo, Asturias.

Galicia CCAA

Teléfono: fno. 981 217 623

Dirección: Rúa Santo Domingo, 18, 15001 A Coruña.

Lugo

Teléfono: 982 264 445

Dirección: Ronda da Muralla, 142, 27004 Lugo.

Ourense

Teléfono: 988 212 200

Dirección: Rúa do Paseo, 35, 32003 Ourense.

Pontevedra

Teléfono: 986 851 873

Dirección: Paseo de Cervantes, 3, 36001 Pontevedra.

Ferrol

Teléfono área de Patrimonio: 981 330 587

Dirección: Rúa Cuntis, 26, 15403 Ferrol, A Coruña.

A Coruña

Teléfono área de Reclutamiento: 981 121 752

Teléfono área de Patrimonio: 981 126 637 / 981 126 638

Dirección: Av. Porto da Coruña, 7, 15006 La Coruña.

Castilla y León (CCAA)

Teléfono: 983 203 490

Dirección: Calle de Fray Luis de León, 7, 47002 Valladolid.

Zamora

Teléfono: 980 522 685

Dirección: Av. de Requejo, 14, 49030 Zamora.

León

Teléfono: 987 876 880

Dirección: Calle Gral. Lafuente, 9, 24003 León.

Salamanca

Teléfono: 923 223 697

Dirección: Calle de los Ingenieros Zapadores, Salamanca.

Palencia

Teléfono: 979 706 710

Dirección: Av. de Casado del Alisal, 2, 34001 Palencia.

Burgos

Teléfono: 947 226 706

Dirección: Calle Vitoria, 63, 09006 Burgos.

Soria

Teléfono: 975 212 191

Dirección: Calle Antolín de Soria, Soria.

Segovia

Teléfono: 921 466 200

Dirección: Calle Puente de Sancti Spiritu, 2, 40002 Segovia.

Ávila

Teléfono: 920 352 088

Dirección: Paseo San Roque, 9, 05003 Ávila.

Extremadura (CCAA)

Teléfono: 924 207 919

Dirección: Av. de Fernando Calzadilla, 8, 06004 Badajoz.

Cáceres

Teléfono: 927 625 371

Dirección: Av. de las Delicias, 10004 Cáceres.

Badajoz

Teléfono: 924 229 470

Dirección: Rafael Morales, 1, 06005 Badajoz.

Madrid (CCAA)

Teléfono: Tfno. 913 089 800

Dirección: Calle de Quintana, 5, 28008 Madrid.

Madrid

Teléfono gobierno militar: 913 083 676

Dirección: Paseo de la R. Cristina, 3, 28014 Madrid.

Alcalá de Henares

Teléfono: 918 891 696

Dirección: Calle Virgen de Loreto, 3, 28805 Alcalá de Henares, Madrid.

Castilla La Mancha (CCAA)

Teléfono: 925 283 269

Dirección: Calle Duque de Lerma, 6, 45003 Toledo.

Guadalajara

Teléfono: 949 211 708

Dirección: Calle Ing. Mariño, 58, 19001 Guadalajara.

Cuenca

Telefono: 969 241 870

Direccion Parque San Julián, 13, 16001 Cuenca.

Ciudad Real

Teléfono: 926 274 320

Dirección: Calle de Toledo, 60, 13003 Ciudad Real, Cdad. Real.

Albacete

Teléfono: Tfno. 967 550 932

Dirección: Plaza Gabriel Lodares, 2, 02002 Albacete.

Ceuta y Melilla

Melilla

Teléfono: 952 690 229

Dirección: Calle Gabriel de Morales, 1, 52002 Melilla.

Ceuta

Teléfono: 956 518 400

Dirección: Paseo de la Marina Española, 12, 51001 Ceuta.

PASO 3: Solicitud de jubilación Seguridad Social

El siguiente y último paso para poder jubilarnos un año antes por haber hecho la mili o la prestación social sustitutoria es acudir a la Seguridad Social para rellenar la solicitud correspondiente a través de la que el demandante pide que los servicios prestados se convaliden hasta máximo un año como tiempo cotizado en el momento en el que solicita la jubilación.

Esta solicitud debemos rellenarla y cumplimentarla con la cartilla militar, el certificado que acredita la prestación de estos servicios y su duración, y una fotocopia del DNI.

Recordamos que este beneficio por haber prestado los servicios militares sólo es efectivo en tres tipos concretos de jubilación.

Los trámites en la Seguridad Social podemos hacerlos a través de diferentes vías: de forma presencial, mediante cita previa con certificado o sin él, o a través de consulta telefónica. >> Pedir cita a la Seguridad Social

La mili no cuenta para una jubilación ordinaria

Sin embargo, haber realizado la mili o ser objetores de conciencia no tiene ningún tipo de repercusión ni beneficio en el tiempo de cotización para las personas que solicitan una jubilación ordinaria mediante pensión contributiva. Es decir, la mili no cotiza para aquellas personas que se jubilen a la edad de jubilación exigida.

¿Por qué la mili no cuenta como tiempo cotizado en una jubilación normal?

La gran polémica que gira en torno a este tema es por qué la prestación de los servicios tanto en la mili como la prestación social sustitutoria no cuentan para todo tipo de jubilaciones, sobre todo para la jubilación ordinaria, y sólo se permite convalidar en tres casos concretos.

Actualmente, el gobierno sigue postponiendo, lleva haciéndolo desde el año 2011, la aprobación de un proyecto de ley que establezca una compensación o beneficio a todas aquellas personas que interrumpieron su tiempo de cotización por verse obligado a realizar estos servicios.

Preguntas frecuentes sobre la mili y la jubilación

A continuación exponemos una serie de cuestiones o dudas que se plantea frecuentemente la población que está interesada en acogerse a este beneficio pero desconoce toda la información al respecto.

¿Cuánto tiempo de mili cuenta para la jubilación?

El servicio militar suma hasta en doce meses como máximo. Mientras estuvo vigente el servicio militar el periodo de prestación de servicios podía ser de un mínimo de 9 meses y de un máximo de entre 15 y 24 meses. Sin embargo, la Seguridad Social indica que la prestación de ambos servicios cuenta como máximo por un periodo de un año del tiempo de cotización, independientemente de haber permanecido más meses de forma obligatoria.

¿Cuenta la mili para la jubilación anticipada?

Sí, cuenta para la jubilación parcial y para la anticipada. Aunque como hemos explicado anteriormente, los requisitos en relación al número mínimo de años cotizados cambia en función del tipo de jubilación que solicitemos.

Así que si has hecho la mili y tienes pensado solicitar una jubilación parcial o anticipada, busca la cartilla militar porque puedes convertir el tiempo prestado al Ejército en tiempo cotizado hasta un máximo de un año.

¿Sirve haber hecho la mili para cotizar?

Sí, la mili sirve para cotizar. Pero solamente cuenta como tiempo de cotización hasta el máximo de un año. Sin embargo, no influye de ninguna forma en el cálculo de la base de cotización.

En definitiva, a la pregunta: ¿El tiempo de servicio militar cuenta para la jubilación? Se puede decir que la respuesta es: depende. Depende del tipo de jubilación y de los años a los que queramos jubilarnos tal y como hemos visto.

A continuación explicamos los diferentes tipos de jubilación:

¿Qué es la jubilación anticipada?

La jubilación anticipada consiste en retirarse del mercado laboral antes de la edad exigida para solicitar la pensión contributiva en la jubilación ordinaria a los 65 años. Existen dos tipos: Voluntaria e involuntaria.

Jubilación anticipada voluntaria

La jubilación anticipada voluntaria se solicita cuando una persona se retira del mercado laboral por sus propios intereses y sin verse obligado a ello. Para poder solicitar este tipo de jubilación hay que cumplir los siguientes requisitos:

1. Tener una edad dos años inferior a la que se exige para la jubilación ordinaria en cada caso.

2. Estar en situación de alta o asimilada de alta.

3. Tener acumulado un periodo de cotización efectiva de 35 años.

4. De estos 35 años cotizados, dos deben haberse realizado en los últimos 15 años antes de la solicitud.

La jubilación anticipada penaliza a todos los que la soliciten en la cuantía que tienen que percibir en comparación con la cuantía que se recibe al solicitar una jubilación ordinaria.

La cuantía que el interesado recibe de la pensión tiene que ser obligatoriamente superior a la cifra mínima que le correspondería por su situación personal. En caso contrario, no puede acceder a este tipo de jubilación.

¿Cómo se calcula la cuantía? Se aplica el porcentaje general correspondiente a los años cotizados junto con el coeficiente reductor que corresponda a la base reguladora.

Coeficientes según años de cotización:

1.Coeficiente del 2% por trimestre con una cotización inferior a 38 años y 6 meses.

2.Coeficiente del 1,875% por trimestre con una cotización comprendida entre el periodo igual o superior a 38 años y 6 meses y menor a 41 años y 6 meses.

3.Coeficiente del 1,750% con una cotización que sea igual o superior a 41 años y 6 meses y menor a 44 años y 6 meses.

4. Coeficiente del 1,625% con una cotización mayor o igual a 44 años y 6 meses.

Jubilación involuntaria anticipada

La jubilación anticipada de carácter involuntario es la que solicitan aquellas personas que se ven afectadas por un ERE de una empresa, y otro tipo de despido que provocan que deje su actividad laboral de forma prematura a sus intenciones.

Los principales requisitos para solicitar este tipo de jubilación son:

1. Tener un máximo de cuatro años menos de la edad exigida para jubilarse.

2. Estar inscritos en las oficinas de empleo como demandantes durante un periodo de seis meses anteriores a la fecha de solicitud.

3. Tener una cotización efectiva de 33 años.

4. Que la finalización del trabajo sea por una restructuración empresarial que no permita la continuación laboral. Las causas de la extinción del contrato pueden ser:

1. En caso de un despido colectivo por diferentes causas: técnicas, de producción, económicas u organizativas.

2. Ante un despido objetivo por las mismas causas que en el punto 1.

3. Extinción de contrato por resolución judicial.

4. El fallecimiento, jubilación o incapacidad del empresario individual.

5. Extinción del contrato por fuerza mayor corroborada por la autoridad laboral.

¿Cómo se obtiene la cuantía? Aplicamos a la base reguladora el porcentaje correspondiente según los años de cotización y el coeficiente reductor que corresponda en cada caso.

1. Coeficiente del 1,875% por un periodo de cotización inferior a 38 años y 6 meses.

2. Coeficiente del 1,750% por un periodo de cotización comprendido entre los 38 años y 6 meses y que sea inferior a los 41 años y 6 meses.

3. Coeficiente del 1,625% por un periodo de cotización igual o superior a 41 años y 6 meses y menor a 44 años y 6 meses.

4. Coeficiente del 1,500% por un tiempo cotizado igual o superior a 44 años y 6 meses.

¿Qué es una jubilación parcial?

Una jubilación parcial se puede solicitar una vez se alcancen los 60 años. Es una modalidad que permite tanto compaginarla con un contrato de trabajo a tiempo parcial como con un contrato de relevo o sin él.

Jubilación parcial sin contrato de relevo

En este caso debemos tener una reducción del trabajo de entre el 25 y el 50%, salvo alguna situación puntual en la que se puede alcanzar el 75%. Hay que tener además un mínimo de 15 años cotizados y dos de ellos deben haberse producido en los últimos 15 años.

No se requiere antigüedad en la empresa ni tampoco la realización de un contrato de relevo como sí es necesario en la siguiente opción.

Jubilación parcial con contrato de relevo

Este tipo de jubilación realiza un contrato de relevo a una persona desempleada o con contrato de duración determinada a cambio del cambio del contrato de la otra persona interesada por uno parcial.

El que solicita la jubilación parcial debe tener un contrato a jornada completa, la edad mínima exigida y la condición de mutualista.

Si has hecho la mili, te puedes jubilar un año antes was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Si has hecho la mili, te puedes jubilar un año antes, te recomendamos que entres en la categoría de Jubilación y Pensiones.

AUTOR Javi Navarro es periodista y el creador de CasaCocheCurro.com, un diario con información interesante que publica noticias prácticas para que les saques provecho en tu día a día. Puedes consultar cualquier duda contactando con Javi Navarro en su correo javi@casacochecurro.com. También puedes saber un poco más de su trayectoria profesional como periodista si echas un vistazo a su perfil en LinkedIn.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES