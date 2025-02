Trabajos

Trabajadores y Jefes

Soy abogado laboralista y este es lo que nunca debes hacer estando de baja

NOTICIA de de Cristian Pinto

Estar de baja laboral no significa estar de vacaciones. La baja implica un periodo de recuperación en el que el trabajador debe cumplir con una serie de responsabilidades conforme a las indicaciones médicas. De lo contrario, si el empleado incurre en en comportamientos inapropiados durante este tiempo puede derivarse en un despido procedente. Es decir, la empresa te puede despedir si estás de baja.

El abogado laboralista Juanma Lorente ha detallado en su cuenta de TikTok una serie de consejos para no perder tu trabajo mientras estas de baja laboral. Es esencial conocer qué acciones deben evitarse para proteger nuestros derechos laborales y asegurar una recuperación sin contratiempos.

No hagas esto estando de baja laboral

Cuando un empleado tiene la baja laboral, debe cumplir con las indicaciones médicas que se le indiquen. En función del motivo de la baja laboral, el trabajador podrá realizar o no algunas actividades. Concretamente, no podrá realizar ninguna actividad que sea incompatible con su estado de salud o que entorpezca la recuperación.

A continuación, te detallamos algunas actividades incompatible con una baja laboral y que pueden ser objeto de despido, tal y como detalla ‘@JuanmaLorente_Laboralista’ en su perfil de TikTok.

Actividades incompatibles con la recuperación

Llevar a cabo actividades que contradigan las recomendaciones médicas puede ser motivo de despido disciplinario. Por ejemplo, si un trabajador está de baja por una lesión lumbar y es sorprendido realizando esfuerzos físicos que agravan su condición, la empresa podría alegar transgresión de la buena fe contractual.

Un caso ilustrativo es el que propone el abogado laboralista Juanma Lorente: una persona que estaba de baja por una lesión en el codo fue pillada jugando al baloncesto por la empresa. Por lo tanto, en este caso se considera despido disciplinario y no hay indemnización para el trabajador.

Desempeño de otras actividades laborales

Emprender trabajos remunerados o no remunerados durante la baja, sin la debida autorización, puede interpretarse como un incumplimiento grave. Un ejemplo es el de un trabajador que, estando de baja por una operación de hemorroides, fue despedido tras ser descubierto realizando labores en su propio negocio, lo que evidenció una aptitud laboral incompatible con su situación de incapacidad temporal.

Uso indebido de beneficios de la empresa

Aprovechar recursos o beneficios proporcionados por la empresa durante el periodo de baja puede considerarse una falta grave. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avaló el despido de un empleado que utilizó la tarjeta restaurante de la empresa mientras estaba de baja, considerándolo un quebranto de la buena fe contractual.

Participación en actividades públicas o en redes sociales

Mostrar en redes sociales o participar públicamente en actividades que contradigan la naturaleza de la baja puede ser perjudicial. Un caso relevante es el de una trabajadora que, estando de baja por una operación de juanetes, publicó videos bailando en tacones, lo que llevó a la empresa a despedirla por considerar que dichas actividades eran incompatibles con su proceso de recuperación.

Derechos del trabajador durante la baja laboral

Es fundamental que los trabajadores conozcan sus derechos durante la baja.

La empresa no puede despedir a un empleado únicamente por el hecho de estar de baja médica . Sin embargo, si se cometen acciones que vulneren la buena fe contractual o incumplan las indicaciones médicas, la empresa podría justificar un despido disciplinario.

. Sin embargo, si se cometen acciones que vulneren la buena fe contractual o incumplan las indicaciones médicas, la empresa podría justificar un despido disciplinario. En caso de que la baja coincida con el periodo de vacaciones, el trabajador tiene derecho a disfrutar de esos días una vez obtenga el alta médica, siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses desde el final del año en que se originaron.

¿Se puede viajar estando de baja?

Pongamos el supuesto caso de que una persona está de baja por depresión. ¿Puede irse de vacaciones si está de baja laboral?

La legislación española no prohíbe explícitamente viajar durante una baja médica. Sin embargo, es crucial que el desplazamiento no interfiera con el proceso de recuperación y que sea compatible con las indicaciones médicas. Se recomienda obtener una autorización por escrito del médico que certifique que el viaje no perjudicará la salud ni retrasará la recuperación. Además, es aconsejable informar a la empresa y, en su caso, a la Seguridad Social o a la mutua correspondiente sobre el viaje, para evitar malentendidos o posibles sanciones.