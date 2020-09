Trabajos ¿Me pueden despedir si estoy de baja?

Sí, pero no por el hecho de estar de baja. La situación de baja médica no se considera una razón justificada para que la empresa pueda despedirte por ello. Sin embargo, si tiene otra razón que pueda justificar y demostrar, aunque estés dado de baja médica, te pueden despedir.

Las diferencias entre un despido por parte de una empresa si tiene razones justificadas o no para hacerlo afecta directamente a la indemnización que puede recibir el trabajador.

En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber sobre las posibilidades que tiene tu empresa si estas de baja médica. Damos respuesta a la pregunta, ¿me pueden despedir si estoy de baja?

Sí te pueden despedir, pero no por estar de baja

Una empresa puede despedir a un empleado mientras esté de baja médica justificada siempre y cuando demuestre otras razones para hacerlo. Es decir, una empresa no puede despedir a un trabajador por estar de baja, pero sí por otras razones mientras está de baja.

Las otras razones que puede utilizar la empresa para despedir a un empleado son: las razones para un despido objetivo y las razones para un despido disciplinario.

Un despido objetivo puede producirse por causas económicas, de organización o producción o técnicas, mientras que un despido disciplinario se produce cuando el trabajador ha incumplido gravemente el contrato.

Ejemplo despido disciplinario

Si un empleado está de baja médica pero la empresa descubre durante ese periodo que el empleado ha robado material o dinero de la propia empresa, pueden despedirle mediante un despido disciplinario. En este caso estamos ante un despido procedente en el que la empresa no tiene que pagar indemnización.

Ejemplo despido objetivo

Otra situación distinta es que el empleado esté de baja médica y en ese periodo la empresa sufra una caída económica de gran nivel y despida al trabajador por causas económicas, por ejemplo por falta de rendimiento del trabajador. En este caso se trataría de un despido objetivo. Pero no se despide al empleado por la baja, si no por la falta de rendimiento. Además en este caso el despido se consideraría improcedente y al trabajador le corresponde una indemnización.

Antes sí podían despedirte por estar de baja

Hasta febrero de 2020 las empresas podían despedir a un empleado que estuviera en situación de baja médica aunque fuera en periodos cortos de tiempo pagándole una indemnización a causa de un despido objetivo, siendo menor la cantidad que el despido improcedente.

Sin embargo el gobierno en febrero de 2020 derogó este artículo, denominado despido por baja médica del Estatuto de los Trabajadores, y ya no pueden producirse despidos objetivos por causa de baja médica aunque sí por otras causas justificadas.

El artículo amparaba el despido procedente de trabajadores por incapacidad temporal, es decir, mientras estaban de baja médica justificada. En otras palabras, este artículo permitía a las empresas despedir a trabajadores que estaban en situación de baja médica justificada de forma procedente, sin indemnización.

Tras la derogación de este artículo, las empresas pueden despedirte estando de baja, siempre que exista una razón objetiva para hacerlo, pero tienen que indemnizarte.

Indemnizaciones por despido

Por derecho de los trabajadores la empresa debe indemnizar a sus empleados con 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 meses. Pero hay excepciones en las que la empresa no está obligada a indemnizarte como es el caso de justificar un despido por causas disciplinarias. Este tipo de despido se produce cuando el trabajador incumple de forma grave el contrato.

En caso de existir una razón justificada, la empresa puede despedirte estando de baja médica justificada, pero debe indemnizarte. Por ley, la empresa tiene la obligación de pagar 33 días de sueldo por año de servicio.

Si quieres saber más >> Calcular despido

En estos casos te pueden despedir

Si las faltas de asistencia superan el 20% de los días hábiles en dos meses consecutivos si el total de faltas de asistencia en el último año llega al 5% de las jornadas hábiles o el 25% en 4 meses alternos.

Sin embargo no entran en esta situación las bajas por tratamientos de cáncer o enfermedades graves. Estas no computan como faltas de asistencia.

En defintivia si la empresa justifica el despido y se considera válido, sí te pueden despdir estando de baja. El disciplinario no se da en estas situaciones, suele ser el objetivo. A no ser de que se trate de una baja falsa y se demuestre.

En estos casos no te pueden despedir

No te pueden despedir si la empresa quiere hacerlo por alguna de las siguientes causas:

Ante situaciones de excedencia o reducción del contrato por tener que cuidar a familiar o a menores con enfermedades graves.

Durante el embarazo, la maternidad o reducción de jornada por cuidado de hijos hasta los 12 años.

Por haber reclamado a la empresa de forma judicial.

Por violación de los derechos fundamentales del trabajador.

¿Y si tengo un contrato temporal?

¿Y si estoy de baja pero mi contrato temporal acaba en esas fechas?

En estos casos, si se trata de una incapacidad temporal, es decir, de una baja médica, existen varias opciones. Si el contrato es de formación no pueden despedirte. La duración del contrato queda paralizado hasta que el trabajador se incorpora de nuevo a la empresa y en ese momento continúa el tiempo restante. En caso de despedirte, se considera improcedente.

En caso de estar en una situación de prueba se puede interrumpir el cómputo del contrato siempre que haya acuerdo entre las partes. Aunque en estos casos la empresa puede despedirte alegando que no has superado el periodo de prueba y no requiere de indemnización.

Requisitos para que me puedan despedir

Para despedirte si estás de baja, la empresa debe notificarte mediante un documento la causa del despido y ofrecerte la indemnización de 20 días por año trabajado.

La notificación del despido debe notificarse al empleado mediante burofax 15 días antes de la fecha de finalización a excepción de tratarse de un despido por causa disciplinaria. En este caso no hace falta preaviso ni indemnización.

Además de la notificación de la empresa que debe realizarse mediante burofax, si tienes el teléfono registrado en la Tesorería de la Seguridad Social te avisan por mensaje de texto si te han dado de alta o de baja de forma inmediata.

¿Me pueden despedir al volver de una baja?

Sí pueden hacerlo siempre y cuando demuestren razones objetivas o disciplinarias para hacerlo.

¿Me pueden despedir estando de baja por depresión?

No te pueden despedir alegando como causa la baja médica ni la depresión pero sí pueden hacerlo si demuestran otras razones objetivas o disciplinarias mientras dure la baja médica por depresión.

¿Me pueden despedir estando de baja por ansiedad?

No te pueden despedir por ansiedad ni por la situación de baja pero si pueden hacerlo por otras razones objetivas o disciplinarias mientras dure la baja por ansiedad.

¿Me pueden despedir si estoy de baja por accidente laboral?

Te pueden despedir siempre y cuando la razón del despido no sea el accidente ni la baja médica causada por el mismo. Si la empresa alega otras razones objetivas o un despido disciplinario sí puede despedirte.

¿Quién me paga si estoy de baja?

A pesar de que es el Estado quien abona el pago mensual del trabajador mientras está de baja, la empresa tiene que seguir pagando las cotizaciones del empleado. Por tanto el empleado de baja supone un coste para ambas partes, Estado y empresa.

¿Qué tengo que hacer si me echan estando de baja?

Una empresa sólo puede despedirte estando de baja si demuestra otra razón justificada para que se realice el despido objetivo o el despido disciplinario. Si el trabajador no está de acuerdo con la razón que alega la empresa para despedirle tiene un plazo de 20 días hábiles desde la notificación por parte de la empresa para reclamar el despido de forma judicial.

