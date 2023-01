Trabajos

Sueldo Ahorramas: Lo que se cobra en cada puesto de trabajo

de Jessica Pascual

¿Cuánto cobran los empleados del supermercado Ahorramas? En el año 2022 y tras la última subida aplicada, el sueldo base de los trabajadores se sitúa en una horquilla de entre 988 euros y 1.300 euros brutos al mes. La remuneración más baja la reciben los empleados encargados de realizar tareas básicas, como reponer, atender en cajas o preparar pedidos, mientras que la más alta la perciben los jefes de sección y otros cargos responsables de la compañía.

A diferencia de lo estipulado en otros supermercados, como en los sueldos de los trabajadores de Mercadona, los salarios en Ahorramas no están fijados por antigüedad, sino que se establecen diferenciaciones directas según el puesto de trabajo a cubrir, independientemente de la trayectoria laboral en el supermercado.

Cuánto cobran los empleados de Ahorramas

El sueldo de los empleados de Ahorramas está regulado por convenio y publicado en el Boletín Oficial del Estado. En concreto, en este documento aparecen detalladas las cifras de salario base por grupos del año 2020, que son las que puedes consultar en la tabla que se encuentra a continuación.

Para entender el salario que recibe cada empleado de la compañía en función al puesto de trabajo que realiza, hay que tener en cuenta los distintos grupos establecidos en el convenio. En apartados posteriores de esta misma información puedes consultar qué empleados pertenecen a cada uno de los grupos de la tabla.

Grupo Profesional Salario Base de Grupo

(Mensual a 15 pagas) Salario Base de Grupo

(Anual) 1.º 960,00 14.400 2.º 1060,80 15.912 3.º 1.264,80 18.972

960 euros de salario base mensual por 15 pagas para el grupo 1 . En este sector se incluyen a los reponedores, carretilleros, dependientes, administrativos o cajeros.

. En este sector se incluyen a los reponedores, carretilleros, dependientes, administrativos o cajeros. El grupo 2 tiene un sueldo base distribuido también en 15 pagas y en cada una de ellas perciben un total de 1.060,80 euros . Este es un grupo compuesto por ayudantes, responsables y jefes.

. Este es un grupo compuesto por ayudantes, responsables y jefes. El grupo 3 recibe un sueldo de 1.264,80 euros, también distribuido en 15 pagas. Se incluyen en este grupo a los altos mandos de la compañía y jefes de sección.

Estas son las cifras reguladas por convenio, documento en el que se señala que para el año 2021, 2022, 2023 y 2024 el incremento anual es de 1,5 % del salario base. Y un 0,50 % adicional en función del incremento de las ventas. Es decir, que para 2022 el salario base de los grupos es un 3 % más que las cifras señaladas anteriormente. Lo que significa que, en 2022, el sueldo base para cada uno de los grupos quedaba de la siguiente manera:

Para el grupo 1 en 2022 es de 988,80 euros al mes en un total de 15 pagas, lo que, en términos anuales, asciende a 14.832 euros brutos.

en un total de 15 pagas, lo que, en términos anuales, asciende a 14.832 euros brutos. Para el grupo 2 es de 1.092,62 euros al mes distribuidos en 15 pagas, lo que en términos anuales, asciende a un total de 16.389,30 euros brutos.

distribuidos en 15 pagas, lo que en términos anuales, asciende a un total de 16.389,30 euros brutos. Para el grupo 3 es de 1.302,74 euros al mes, cantidad que al año asciende a 19.541,10 euros brutos.

En el caso de recibir el complemento de ventas del 0,50 % más, las cantidades de sueldo bruto que reciben son las siguientes:

Sueldo base de 993,6 euros al mes. En términos anuales la cantidad asciende a 14.904 euros.

Salario base de 1097,92 euros brutos al mes, que al año asciende a 16.468,80 euros.

Sueldo base de 1309,06 euros brutos al mes, que al año es igual a 19.635,90 euros.

Estas cantidades hacen referencia al salario base en términos brutos, que remunera tanto la jornada de trabajo pactada en el convenio, como los periodos de descanso legalmente establecidos.

Sueldo de los empleados de Ahorramas en 2023

De cara al año 2023, se produce nuevamente un incremento del 1,5 % del sueldo, tal y como estipula en el convenio. Lo que supone que a las cantidades descritas para el año 2020 hay que aplicarles una subida del 4,5 %. Al hacerlo, los sueldos base de los tres grupos quedan de la siguiente manera:

Los empleados del grupo 1 reciben un sueldo base bruto de 1.003,20 euros al mes distribuido en 15 pagas . En términos anuales, esta cantidad asciende a 15.048 euros.

. En términos anuales, esta cantidad asciende a 15.048 euros. Los trabajadores incluidos en el grupo 2 reciben un sueldo bruto base de 1.108,53 euros al mes , que en términos anuales asciende a 16.627,95 euros.

, que en términos anuales asciende a 16.627,95 euros. Por último, los trabajadores del grupo 3 perciben un salario base bruto de 1.321,71 euros al mes, que en términos anuales asciende a 19.825 euros.

Sin embargo, este no es el sueldo final que pueden percibir los empleados de esta cadena de supermercados, sino que a esta cantidad base pueden aplicarle distintos complementos salariales.

Complementos salariales

Los empleados de Ahorramas pueden percibir los siguientes complementos salariales:

Complemento por nocturnidad. Es un plus a recibir por los trabajadores que realicen su jornada laboral entre las 22:00 y las 06:00 de la mañana y que se cuantifica en un 25 % adicional sobre el salario base.

Complemento por trabajar en zonas frías. En concreto, se distinguen dos tipos de partidas en función de la temperatura:

Plus frío, que suma un total de 84,15 euros brutos al mes por la prestación de trabajo en plataformas logísticas refrigeradas de temperatura positiva de hasta 4 grados. Plus Frío 2, de 65,85 brutos al mes a percibir por los trabajadores que presten trabajo en plataformas logísticas de hasta 0 grados.

Complemento personal revalorizable. Este es un plus que solo pueden percibir las personas contratadas con anterioridad a la entrada en vigor del último convenio, que se produjo en el mes de julio de 2020. Se incluyen en esta partida los pluses por antigüedad consolidada, plus familiar, plus compensatorio y paga cultural, entre otros.

Complemento personal no revalorizable. Es otro complemento que solo tienen derecho a recibir los empleados contratados con anterioridad a la entrada en vigor del último convenio. En este caso se contemplan pluses por traslado y horario.

¿Cuánto cobra un empleado de Ahorramas a media jornada?

En el documento oficial no se detallan los sueldos que pueden percibir los empleados a media jornada en Ahorramas, sino que el sueldo final en este caso dependerá de las condiciones específicas del contrato, tanto de las horas semanales, como de los días en los que se pacte la jornada laboral.

Empleados que se incluyen en el Grupo 1

Todas las cifras descritas de salario para los trabajadores del Grupo 1 de Ahorramas se aplican a los empleados que cubran los siguientes puestos de trabajo:

Administrativo

Personal de almacén

Cocineros

Preparadores

Carretilleros

Conductores y repartidores

Personal encargado de las devoluciones, reparto y preparación

Maquinistas y recepcionistas

Operarios de almacén

Repartidores

Limpiadores

Reponedores

Auxiliar de caja, ayudantes

Reponedores

Vigilantes

¿Cuánto cobra un carnicero de Ahorramas?

En el convenio colectivo no aparece regulada la figura de carnicero, pero se entiende que forma parte del Grupo 1, dentro de la categoría de preparador o cocinero y, por tanto, el sueldo que recibe es el mismo que el que se aplica al Grupo 1.

Empleados del Grupo 2

Se incluyen en este grupo los siguientes puestos de trabajo:

Técnico de Mantenimiento

Ayudante de técnico

Segundo de sección

Dependiente

Cajero principal

Operador

Cocinero

Administrativo

Segundo de sección de tienda

Ayudante de comprador

Responsable de reposición

Técnico de mantenimiento

Segundo de tienda

Coordinador

Encargado de sección

Jefe de equipo

Jefe de sección

Programador

Monitor

Técnico

Empleados del Grupo 3

Los empleados y puestos de trabajo que pertenecen a este grupo son los siguientes:

Jefe de sección

Analista y programador

Jefe de tienda

Responsable de servicios auxiliares

Jefe de turno

Jefe de sección de mantenimiento

Jefe de almacén

Supervisor

Jefe de línea

Coordinador

Responsable de departamento

Director

