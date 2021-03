Vivienda

Ayudas

Tarifa Social de Orange: Internet y dos líneas de teléfono por 15 euros al mes

NOTICIA de de Jessica Pascual

Orange abre el 5 de abril de 2021 el plazo para solicitar la Tarifa Social, una iniciativa para que las personas con menos recursos puedan disponer de servicios mínimos de telefonía e Internet. La compañía ofrece fibra simétrica, una línea de móvil y otra de teléfono fijo por 14,95 euros al mes durante un año prorrogable. A continuación te explicamos en qué consiste esta tarifa, los servicios que ofrece y todo lo que tienes que hacer para solicitarla. La convocatoria para pedirla finaliza el 30 de abril de 2021.

A quién está dirigida

La Tarifa Social de Orange es un servicio que se dirige a los colectivos más vulnerables. El objetivo de esta iniciativa es que las personas con menos recursos no se queden atrás y puedan tener acceso a Internet y a una línea de teléfono a un precio más asequible que el resto de las tarifas.

Requisitos

Para poder solicitar y percibir la Tarifa Social de Orange es obligatorio que la persona solicitante sea beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital y lo pueda demostrar. También pueden solicitar esta tarifa las personas que sean beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción. En ambos casos se debe presentar el justificante de que se está percibiendo la ayuda.

La persona beneficiaria de alguna de estas ayudas es la que debe tramitar la solicitud de la tarifa. Además, otro de los requisitos es que tanto la fibra de Internet como la línea de teléfono fijo se instale en el domicilio en el que está empadronado la persona solicitante. Para ello se requerirá que presente el certificado de empadronamiento.

Por otra parte, todas las personas que quieran contratar estar tarifa tienen que hacerlo a título personal, no se aceptan contrataciones a nombres de empresa.

Plazos de solicitud

Orange ha anunciado que va a lanzar dos convocatorias anuales con un plazo de solicitud en cada una de ellas de un mes. En 2021 la primera comienza el 5 de abril y finaliza el 30 de ese mismo mes. Por tanto, todos los solicitantes que quieran pedir la Tarifa Social deben hacerlo en esas fechas del mes de abril.

Cuánto cuesta

Esta tarifa social tiene un coste mensual de 14,95 euros al mes durante un periodo de 12 meses renovables.

Qué incluye la Tarifa Social

La Tarifa Social de Orange ofrece fibra simétrica y dos líneas de teléfono por 14,95 euros al mes:

La cobertura de Internet que se ofrece a través de esta tarifa es una fibra simétrica de hasta 100 megas. La línea móvil dispone de 3 gigas y llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales. La línea fija ofrece llamadas ilimitadas a fijos nacionales.

Esta tarifa ofrece la posibilidad de contratar líneas de móvil adicionales en caso de ser necesario. Además, no tiene compromiso de permanencia.

¿Cuánto tiempo puedo recibir la Tarifa Social?

Se trata de una tarifa dirigida a las personas más vulnerables con las que pueden disfrutar de Internet y de estas líneas de teléfono durante 12 meses renovables.

¿Qué quiere decir esto? La duración de las condiciones de la tarifa es de 12 meses y una vez finalice este periodo, el cliente es el que debe ponerse en contacto con la compañía para renovar la documentación que acredita que cumple las condiciones que le permiten ser beneficiario de este servicio. Si se encuentra en esa misma situación y solicita la prórroga del servicio, se le renovarán las condiciones del contrato durante otros 12 meses.

En caso de no presentar la documentación o no cumplir las condiciones, podrá solicitar el cambio a otra tarifa del catálogo, solicitar la portabilidad a otro operador o pedir que le den de baja. Si transcurren los 12 meses de la tarifa y el cliente o se pone en contacto antes de que finalice la oferta de la tarifa se suspende el servicio y se le da de baja.

Cómo contratarlo

Para tramitar la solicitud y conseguir la Tarifa Social todos los interesados tienen que llamar al número de teléfono gratuito 900 909 228, a través del que los trabajadores de la compañía van a tramitarle la solicitud. Además, se les especificará la documentación necesaria que deben aportar y los canales para hacerlo. Los documentos que se van a solicitar son los siguientes:

Justificante de que la persona solicitante es beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Mínima de Inserción. Certificado de empadronamiento.

El beneficiario de la tarifa debe tener disponibles estos documentos durante los 12 meses que dura la tarifa social porque Orange puede requerírsela. Sólo se puede contratar la tarifa por teléfono, Orange no ha habilitado ningún otro canal.

¿Qué ocurre con mis números de teléfono?

El solicitante de la tarifa puede trasladar los números de teléfono que tenga en ese momento a esta compañía para beneficiarse de la Tarifa Social aunque los tenga con otros operadores. También se puede contratar el servicio con altas de nueva numeración en Orange.

¿Y si tengo otra tarifa contratada con Orange?

Si tienes alguna otra tarifa contratada con Orange puedes solicitar la Tarifa Social siempre y cuando cumplas además de los requisitos específicos de la tarifa, los siguientes:

Que lleves en la compañía mínimo 6 meses y los tres últimos recibos pagados. No tener contratados dispositivos en ventas a plazos en cualquiera de las líneas. No tener más de cinco líneas contratadas.

Tarifa Social de Orange: Internet y dos líneas de teléfono por 15 euros al mes was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Tarifa Social de Orange: Internet y dos líneas de teléfono por 15 euros al mes, te recomendamos que entres en la categoría de Ayudas.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES