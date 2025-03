¿Te han rechazado la tasación? Descubre qué hacer para salvar tu hipoteca

Vivienda

Imagina que, después de meses buscando la casa de tus sueños, finalmente la encuentras. El proceso de comprar una vivienda puede convertirse en una experiencia estresante, especialmente cuando surge algún contratiempo inesperado. Por ejemplo, el rechazo de la tasación por parte del banco. Esta situación, aunque desconcertante, es más común de lo que parece. La tasación es el documento que intenta reflejar el valor real de un inmueble y es importante para obtener la financiación.

Entender las causas detrás de este rechazo y conocer las posibles soluciones es fundamental para retomar el control y avanzar en el proceso de compra. El Grupo Tecnitasa aborda de manera clara qué hacer ante esta situación, ofreciendo alternativas y consejos prácticos para continuar con el sueño de adquirir una vivienda.

A continuación, exploramos de forma ordenada las causas de este rechazo, las opciones disponibles y la importancia de contar con el apoyo adecuado para superar este obstáculo.

Por qué rechazan la tasación

Realizar una correcta tasación de la vivienda antes de comprarla es algo muy importante. El rechazo de la tasación se produce cuando el valor estimado por el tasador no se alinea con lo que el banco considera adecuado para respaldar el préstamo hipotecario.

Entre las causas más comunes se encuentran las siguientes:

Tasadora no homologada o no reconocida por el banco

Los bancos solo aceptan tasaciones realizadas por sociedades de tasación homologadas por el Banco de España. Además, algunas entidades trabajan con una lista específica de estas sociedades en las que confían. Si la tasadora no está en esa lista, existe la posibilidad de que el informe sea rechazado.

Informe de tasación emitido por una tasadora que no trabaja con ese banco

Cada entidad bancaria suele tener acuerdos con determinadas sociedades de tasación. Aunque la empresa elegida esté homologada por el Banco de España, si no está dentro de la red de tasadoras con las que trabaja el banco, es posible que rechacen el informe. En estos casos, pueden solicitar que se realice una nueva tasación con una empresa de su lista de confianza.

Tasación caducada

Las tasaciones inmobiliarias tienen una validez de seis meses desde la fecha de emisión. Si el informe presentado ha superado este plazo, el banco puede rechazarlo por considerarlo desactualizado. Esto se debe a que el mercado inmobiliario es dinámico y los precios pueden fluctuar con el tiempo. En estos casos, será necesario solicitar una nueva tasación para garantizar que el valor reflejado sigue siendo acorde a las condiciones del mercado actual.

El informe no cumple los estándares técnicos del banco

Cada banco tiene requisitos específicos sobre cómo debe estructurarse y presentarse un informe de tasación. Si la tasación no incluye los datos necesarios, presenta errores técnicos o no sigue la metodología exigida por la entidad financiera, es probable que sea rechazada. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si faltan detalles sobre la ubicación del inmueble, su estado de conservación o si la valoración no ha seguido los criterios establecidos por la normativa vigente.

Qué hacer si te rechazan

Si te encuentras en la situación en la que tu banco no ha aceptado el informe de tasación que le has entregado, considera las siguientes opciones:

Solicitar una segunda tasación. Acudir a otro tasador independiente puede ofrecer una perspectiva distinta que se ajuste mejor a las exigencias del banco.

Acudir a otro tasador independiente puede ofrecer una perspectiva distinta que se ajuste mejor a las exigencias del banco. Revisar la tasación inicial. Es importante analizar detalladamente el informe para identificar posibles errores o puntos de mejora que hayan podido influir en la valoración.

Es importante analizar detalladamente el informe para identificar posibles errores o puntos de mejora que hayan podido influir en la valoración. Renegociar el precio. En algunos casos, tanto el comprador como el vendedor pueden acordar ajustar el precio de la vivienda a partir de una valoración actualizada.

En algunos casos, tanto el comprador como el vendedor pueden acordar ajustar el precio de la vivienda a partir de una valoración actualizada. Consultar con un asesor. Recurrir a un profesional del sector puede ayudar a interpretar el informe y a definir la estrategia más adecuada para seguir adelante.

Consecuencias del rechazo de la tasación

En el supuesto caso de que el banco te haya negado la tasación de la vivienda que quieres comprar, es posible que también llegue a rechazarte por completo la hipoteca, especialmente si considera que el inmueble no es garantía suficiente para conceder el préstamo.

Por otro lado, aunque no sea lo más habitual, también es posible solicitar una revisión de la tasación con la entidad bancaria. Para ello, es recomendable aportar documentación adicional que respalde un valor más alto, realizar comparativas de mercado o pedir una segunda opinión a otra sociedad de tasación.

En cualquier caso, si la entidad bancaria ha rechazado la tasación y esta reduce el porcentaje de financiación, lo mejor que puedes hacer es buscar otro banco que tenga mejores políticas de riesgo, renegociar el precio de compra y explorar otras opciones de financiación.