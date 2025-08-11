Sabías Que...

Sociedad

Tenían alquilado un piso ‘patera’ y provocaron una infección de chinches, ahora tienen que pagar a los vecinos una indemnizacion

La Audiencia Provincial de Balears ha condenado a los propietarios de un piso arrendado a pagar un total de 15.925 euros—6.925 euros en concepto de gastos por la fumigación y 9.000 euros en indemnización— a sus vecinos de la vivienda inferior, quienes sufrieron los efectos de una grave infestación de chinches. Además, el tribunal ha dictado que los propietarios deben contratar los servicios de una empresa especializada para erradicar la plaga definitivamente, cumpliendo así con las obligaciones que les corresponden.

La resolución judicial establece que la plaga de chinches se originó en la vivienda demandada, situada en el piso superior y alquilada a múltiples arrendatarios. Este flujo de gente en el piso patera generó la acumulación de objetos, como colchones recogidos de la calle con chinches. Esto facilitó la proliferación de estos insectos infestantes de forma tan severa que afectó directamente a los inquilinos del piso de abajo.

Lo que hicieron los afectados

El fallo enfatiza que los demandantes no tienen responsabilidad en lo ocurrido. En busca de solucionar el problema, estos vecinos actuaron conforme a la normativa: informaron a la comunidad de propietarios, a través de su presidenta, gestionaron las fumigaciones necesarias a su propio costo y elevaron su denuncia ante las autoridades judiciales, aunque esta fue archivada. A pesar de sus esfuerzos y gastos, los perjudicados sufrieron un “innegable daño moral, además de económico”.

“La sensación de impotencia ante una situación como la que se describe en autos y padecieron los demandantes, que eran personas afectadas de enfermedades y sometidas a tratamiento por ellas, es la situación a la que la indemnización de daños y perjuicios por daño moral atiende jurisprudencialmente”, argumenta el tribunal, reafirmando la necesidad de valorar el sufrimiento interno de los afectados, más allá del aspecto económico.

Reacciones de los afectados tras la sentencia

Los vecinos han expresado su alivio por la condena, que consideran un paso necesario hacia la justicia. Esperan que esta decisión sirva de advertencia para otros propietarios que hagan caso omiso a las condiciones de alquiler y de convivencia.

En esta situación, la justicia ha considerado tanto el impacto económico como el daño moral que ha sufrido un grupo de personas ya afectado por enfermedades, lo que subraya la relevancia de ser responsables en la gestión de propiedades y el bienestar de todos los vecinos.

Los propietarios de este tipo de inmuebles deben tener en cuenta las obligaciones legales y las repercusiones que puede acarrear el incumplimiento de normativas sanitarias y de convivencia vecinal.