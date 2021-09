Sabías Que...

Trasplante capilar, precios y tratamientos

La edad y el estrés son dos de los peores aliados para nuestra salud capilar, aunque la alopecia ni respeta a jóvenes, viejos ni distingue por clases sociales. A partir de los veinte o incluso a veces antes, vemos a jóvenes con incipientes entradas mostrando el camino de lo que será una pronunciada alopecia.

Muchas veces, incluso, llegan a provocarnos casos de alopecia que pueden generar graves complejos en quienes la padecen. La buena noticia es que actualmente esto ya tiene solución, puesto que en los últimos años se ha perfeccionado enormemente la técnica del trasplante capilar. Si quieres conocer todos los detalles sobre las técnicas, en esta guía te explicamos qué es y en qué consiste el trasplante capilar, los precios y tratamientos.

¿Qué es?

El trasplante de pelo es una técnica médica que se encarga de recolocar el cabello de una zona que no sufre alopecia (donante) hacia otra en la que el pelo se está perdiendo (receptora). Así, se consigue que una vez realizado el trasplante, el cabello de la zona receptora se comporte igual que en su localización original, es decir, que no siga el proceso de calvicie.

Además, en los últimos años la técnica ha evolucionado enormemente, llegando a alcanzar su pico máximo con el llamado microtrasplante folicular. Con él, el proceso de trasplante capilar se realiza a base de microinjertos en los que se implantan folículos individuales. Una técnica que resulta muy trabajosa pero que, sin duda, garantiza unos resultados de gran naturalidad.

Tipos de trasplantes

Si nos centramos en la técnica de trasplante capilar con microinjertos foliculares cabe destacar que existen dos tipos fundamentales. Con cualquiera de los tratamientos el efecto es permanente, pero la operación tiene algunos riesgos asociados, como la foliculitis o las infecciones, y deja cicatriz en la zona donde se hayan sacado los pelos. Además, pueden ser necesarias varias intervenciones hasta conseguir la densidad deseada.

Técnica FUSS o de la tira

Es la más habitual en casos de alopecias extremas y consiste en la extracción de una tira de un 1 centímetro de ancho y unos 15 o 20 de largo de la parte de la nuca. Esta tira se fragmenta después en pequeños injertos que contienen de uno a cuatro folículos. La manipulación y el preparado de los injertos, es en este caso un proceso muy meticuloso que requiere el manejo de un microscopio estereoscópico. Una vez hecho este proceso de separación de los folículos, se implantan cada uno de ellos por separado en la zona donde se desea poblar de pelo.

Técnica FUE (Follicular Unit Extraction)

Se diferencia de la anterior en el modo de proceder para la extracción de los folículos. En este caso se realiza de manera individual. Y generalmente se utiliza en casos de alopecia común, cuando la pérdida del cabello es hereditaria. Consiste en obtener los folículos pilosos en pequeños grupos, de forma mínimamente invasiva y sin dejar cicatrices. Se realiza mediante un bisturí cilíndrico de menos de un milímetro de diámetro y mediante el cual se obtienen uno a uno los injertos capilares.

Es importante tener claro que no existe una técnica mejor que otra, sino que ambas son perfectamente válidas y proporcionan el mismo nivel de naturalidad en el resultado. Así pues, la elección de una u otra opción se hará en base al estado de cada paciente, así como de otros condicionantes médicos.

¿Los trasplantes duelen?

Una duda recurrente y muy preguntada en las consultas es si la intervención duele. No, no duele puesto que ambos procedimientos, tanto con la técnica FUSS como la FUE, se realizan con anestesia local. ¿Y el nuevo pelo será artificial? No, porque el nuevo pelo se comporta de forma similar al pelo natural. El nuevo cabello crecerá de igual forma que el no trasplantado y no necesitará cuidados especiales. Además, el cabello trasplantado es más resistente a las hormonas masculinas y, por tanto, es más resistente y no se cae.

Recuperación y cuidados después del tratamiento

El proceso del postoperatorio será sencillo y en cuestión de dos o tres días, te sentirás bien físicamente. En lo que a nivel estético respecta, es importante tener en cuenta que tras la operación la frente acostumbra a hincharse y aparecen algunas costras en las zonas en las que se han realizado los microinjertos. Por ese motivo, no se recomienda la reincorporación al mundo laboral, por ejemplo, hasta pasados siete u ocho días tras la cirugía.

Además, conviene tener en cuenta que no se suele observar la mejora hasta pasados seis meses tras el trasplante. Desde entonces, y hasta los doce meses, irás notando mejoría hasta alcanzar el resultado definitivo. Por otra parte, en el caso de las mujeres, es posible que éste no se consiga hasta pasados 18 meses.

Tras la intervención de trasplante capilar hay que acudir a consulta una vez a la semana para valorar signos inflamatorios. Luego al mes y a partir de allí, normalmente cada 3 meses, después a los seis y finalmente al año, que es cuando se hace la valoración final.

En hombres y mujeres

La técnica del trasplante capilar puede realizarse en cualquier persona, con independencia de su género. Esto es así porque lo único importante para poder llevar a cabo la cirugía será cumplir con ciertos requisitos médicos, como contar con una buena zona donante o tener un determinado tipo y extensión de alopecia, entre otros. De hecho, en los últimos años el número de mujeres que se han lanzado a esta operación ha ido creciendo.

Si los hombres apenas tienen miedo “al qué dirán” y a sentirse señalados por hacerse un trasplante capilar, tampoco ellas reparan en hacerse este tipo de tratamientos.

Contraindicaciones

La pérdida de cabello en muchas ocasiones provoca también problemas psicológicos y de autoestima, “sobre todo cuando la alopecia se produce a causa de enfermedades autoinmunes, como la denominada alopecia areata, incluso por alteraciones que destruyen los folículos pilosos, conocida en este caso como alopecia cicatricial que puede deberse a una dermatitis o, en estadios más graves a infecciones o tumores”, explica la doctora Betina Tiravanti, de Clínicas Dorsia. En estos casos, no se recomiendan los microninjertos capilares.

En Turquía

En los últimos años el trasplante capilar se ha puesto especialmente de moda en todo tipo de público. Aunque es una técnica cara que no todos se pueden permitir. Por este motivo, se han creado alternativas para conseguir someterse a esta intervención a un precio más económico. Entre ellas, destaca la opción de trasladarse hasta Turquía para realizar la operación. Allí, además de contar con una dilatada experiencia en el sector, los precios son más bajos, partiendo de los 2.000€ aproximadamente.

En Madrid

En España también hay clínicas que se dedican al injerto de pelo artificial. Si bien la opción de operarse en Turquía ha ganado mucha fuerza en los últimos años, también existe la posibilidad de someterse a la intervención en España. De hecho, si te lo puedes permitir, quizás sea lo más recomendable, puesto que para cualquier gestión sanitaria, los procedimientos serán mucho más sencillos y las opiniones por Internet también son más favorables.

En cuanto al precio, si optas por hacerte un trasplante capilar en Madrid debes saber que los precios partirán de los 5.000 euros y podrán llegar hasta los 8.000 €. La cifra definitiva dependerá de cada caso en concreto, ya que las tarifas se establecen en base al número de folículos que tengan que extraer, separar e implantar. En cualquier caso, si estás decidido, lo más importante será que dediques el tiempo suficiente a investigar la clínica y cirujano que más te convenga. Además, te recomendamos consultar casos de éxito para saber cómo te podrás llegar a ver pasados unos meses.

En relación con las clínicas especializadas con el tema, seguro que habéis oído hablar de las clínicas de injerto capilar Cristiano Ronaldo. El futbolista ha invertido en una conocida clínica capilar de Portugal que está abriendo clínicas por toda España y mucha gente se atreve a viajar a Turquía para hacerse un injerto capilar. Así que si eres de los que tienen este problema, te damos toda la información para que consideres la oportunidad de volver a lucir melena.

Los trasplantes de pelo han aumentado un 30 por ciento

Y es que verse joven y con pelo es, según un estudio, prioritario para el 68% de los jóvenes españoles, que se preocupan por la pérdida de cabello. Los hábitos alimenticios, el cuidado capilar y el factor genético destacan entre los principales motivos de pérdida de pelo antes de los 28 años. Los expertos aseguran que en el 80% de los casos entre 18 y 25 años existe una solución y en España, estamos a la cabeza en trasplantes capilares.

Un estudio realizado por la Clínica del Pelo del doctor Jiménez Acosta revela que el 68% de los jóvenes se preocupan especialmente por la pérdida de cabello antes de los 28 años. El cirujano capilar Francisco Jiménez Acosta explica que “uno de los principales motivos de la pérdida de cabellos entre los jóvenes está favorecida por los factores heriditarios. Este tipo de alopecia es la más frecuente. Se conoce como alopecia androgenética y lo que el paciente nota es que el pelo empieza a hacerse cada vez más fino y empiezan a notarse las primeras entradas y escasez en la coronilla. La alopecia androgenética es lentamente progresiva y es en estos paciente en los que el trasplante de cabello puede ser muy útil”.

Especialmente el tramo de edad entre los 18 años y los 25 es cuando empiezan a distinguirse los primeros síntomas para detectar este problema de pérdida de pelo que tiene solución en un 70-80% de los casos.

Por otro lado el estudio revela que a quien más preocupa la pérdida de cabello es a las mujeres, “Dado que muchos jóvenes varones optan por raparse la cabeza, manteniendo una imagen estética aceptable; sin embargo, la alopecia en mujeres no puede esconderse con el rapado, y por tanto el problema estético y su implicación psicológica tiene mayor importancia”, afirma el doctor Acosta.

Antes de realizar ninguna operación, se debe realizar un estudio personal. “El trasplante de cabello no está indicado en todo tipo de alopecias. Primero hay que diagnosticar el tipo de alopecia, y luego evaluar si el paciente es buen candidato a trasplante. Hay que valorar si la zona donante es suficientemente densa, y planificar el número de sesiones y el número de unidades foliculares que se precisan trasplantar en cada sesión. También explicarle cómo es el procedimiento para que el paciente tenga unas expectativas realistas sobre el resultado de la intervención”, afirma el doctor Jiménez Acosta.

Durante este año hasta octubre el número de pacientes ha aumentado un 30% más respecto al mismo periodo del año pasado. A pesar de la crisis los pacientes ven en el cuidado capilar y la solución a este trastorno una prioridad y no escatiman en ponerle una solución. En Navidades es una época del año cuando siempre aumenta este porcentaje porque los pacientes aprovechas los días de vacaciones para realizarse este tipo de intervención.

