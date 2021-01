Trabajos

6.159 nuevas plazas de empleo público en la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha aprobado una oferta de empleo público de 6.159 plazas para 2021, cuyos exámenes y convocatorias se ejecutarán a partir de este año. Todas las plazas están enfocadas a cubrir puestos en la Administración regional. Del total, 4.963 son de nuevo ingreso, 1.062 plazas son de promoción interna y las 134 restantes son para puestos de personal funcionario y laboral de la Administración y Servicios de la Comunidad de Madrid.

Empleo público en la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha aprobado un total de 6.159 plazas de empleo público para cubrir puestos de las tres áreas principales de trabajo de la Comunidad: Sanidad, Educación y Administración. Además se contemplan 134 plazas de estabilización y se reserva un 7% de plazas para que las cubran personas con discapacidad.

Se destinan un total 2.261 plazas para Sanidad, de 2.241 plazas para la Administración general y 1.657 plazas para Educación.

De momento siguen en curso ofertas de empleo público de convocatorias anteriores en la Comunidad de Madrid. En la actualidad no se conocen fechas de exámenes ni convocatorias de estos nuevos puestos.

Además de las plazas que se han publicado en 2021, en la página oficial de la Comunidad de Madrid existe un buscador de empleo público al que puedes acceder desde este enlace y en el que puedes consultar las convocatorias.

Puestos para la Administración General

Dentro de la Administración general, la oferta de empleo público se dirige a personal funcionario y a personal laboral.

Personal funcionario

Se ofertan un total de 69 plazas para personal funcionario de Administración y Servicios de la Comunidad de Madrid. Se incluyen en este apartado a los grupos A1, A1, C1 Y C2 que se corresponden con los puestos de administrativos, auxiliares, técnicos de gestión y superiores.

Se ofertan un total de 163 plazas en los Cuerpos, escalas y especialidades de personal funcionario de la administración especial en el que se incluyen los subgrupos A1, A2 y C1. En esta categoría se encuentran los puestos de empleo de técnicos superiores de la salud pública, ingenieros y arquitectos, especialistas, técnicos superiores medioambientales, inspección sanitaria, diplomados de la salud pública, subinspección sanitaria, bomberos y técnicos auxiliares de administración especial.

En total, de personal funcionario de nuevo ingreso se ofertan un total de 232 plazas.

En cuanto a la promoción interna, se ofertan 503 plazas para personal funcionario de Administración y servicios de la Comunidad de Madrid que incluye a los subgrupos A1, A2, C1 y C2 que se corresponden a técnicos superiores y de gestión, administrativos y auxiliares.

Para cuerpos, escalas y especialidades de personal funcionario de la Administración General se ofertan un total de 163 plazas repartidas en los subgrupos A1, A2 y C1. Corresponden a técnicos superiores especialistas, ingenieros y arquitectos superiores y agentes forestales y bomberos.

En total, de promoción interna se han publicado un total de 666 puestos de empleo para personal funcionario.

Se han ofertado además para la estabilización 63 plazas para el personal funcionario de Administración y Servicios de la Comunidad de Madrid que engloba a los subgrupos A2, C1 y C2 que se corresponde con los técnicos de gestión, administrativos y auxiliares.

Por otra parte, se ofertan 57 plazas para los cuerpos, escalas y especialidades de personal funcionario de administración especial en los subgrupos A1 y A2 que son los técnicos especialistas superiores e ingenieros y arquitectos superiores, técnico superior de Inspección Sanitaria y técnicos diplomados y especialistas.

En total 120 puestos de empleo de estabilización de personal funcionario.

Personal laboral

Para el personal laboral la Comunidad de Madrid ha ofertado 953 plazas de nuevo ingreso, más las 6 plazas para la Administración digital de la Comunidad de Madrid para cubrir puestos de ingenieros de sistemas y consultores de gestión. En total, de nuevo ingreso se ofertan 959 plazas de personal laboral.

De promoción interna se han publicado una oferta de 250 plazas de empleo.

Se ofertan un total de 14 puestos de empleo de estabilización en la categoría de personal laboral que se corresponde con los grupos I, II, III y IV. Los puestos de empleo que se ofertan son para:

Titulado medio

Oficial administrativo

Auxiliar administrativo

Titulado superior especialista

Titulado superior

Titulado medio

Técnico especialista en artes graficas

Sanidad

Se han publicado 2.090 plazas de nuevo ingreso para personal sanitario en el que se incluyen los grupos A1, A2, C2 y E. Estos grupos se corresponden con los siguientes puestos de empleo: Médicos de familia, enfermeros, fisioterapia, auxiliar farmacia, grupos auxiliares administrativos, celadores. Se distribuyen de la siguiente forma:

103 médicos de familia

618 enfermeros

632 auxiliares de enfermería

396 auxiliares administrativos

226 celadores

Dentro del área sanitaria se dedica a personal laboral e investigación un total de 6 plazas para cubrir puestos de Investigadores Biosanitarios.

Se publica además una oferta de 19 plazas de puestos para el Hospital Universitario de la Fundación Alcorcón en el que se ofertan puestos de técnicos superiores, técnicos medios, celadores y auxiliares de enfermería.

En total, se publican 2.115 puestos de empleo relacionados con la Sanidad de nuevo ingreso.

Para el área sanitaria se han publicado un total de 146 plazas de promoción interna dirigidos a cubrir puestos de fisioterapia, matronas, trabajadores sociales, técnicos de emergencia sanitaria y especialistas en laboratorio de diagnóstico clínico.

Educación

Para el área educativa se ha publicado una oferta de 1.657 puestos de nuevo ingreso dedicados a la enseñanza no universitaria.

Los puestos que se ofertan son para profesores de enseñanza secundaria, profesores de escuelas oficiales de idiomas, de música, de artes plásticas y diseño, inspectores de educación, maestros, profesores de talleres de artes plásticas y técnicos de formación profesional. Se distribuyen de la siguiente forma:

733 puestos de maestro

591 profesores de Enseñanza Secundaria

213 técnicos de Formación Profesional

64 plazas de profesores de música y artes escénicas

42 inspectores educativos

Para el área de Educación en esta convocatoria no se han ofertado puestos de promoción interna.

