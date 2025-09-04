Amazon lanza una solución habitacional asequible en España: casa prefabricada por menos de 8.500 euros

NOTICIA de de Javi Navarro

En un momento en que la crisis del acceso a la vivienda se agudiza, Amazon ha presentado una solución atractiva: una casa prefabricada de dos habitaciones que se ofrece por 8.483,86 euros —IVA incluido—. Este coste ha captado la atención de muchos españoles que buscan independizarse sin enfrentarse a hipotecas elevadas o alquileres prohibitivos.

No es la primera vez que este tipo de casas se popularizan —sin duda por su coste— tal y como ya detallamos en una casa prefabricada de un creador de contenido que se hizo viral o en esta otra de tres habitaciones.

Una vivienda al alcance de todos los bolsillos

La casa, disponible en el catálogo de Amazon, se caracteriza por su diseño optimizado para la rapidez de instalación. La estructura se entrega casi lista para ser habitada, requiriendo únicamente la expansión de paneles y la fijación de anclajes, lo que permite que esté lista para habitar en cuestión de días. Según Generic, el fabricante, los materiales son ligeros y resistentes, lo que facilita la reubicación de la vivienda, convirtiéndola en una alternativa interesante para quienes buscan flexibilidad.

Detalles del interior

Con unas dimensiones de 6,22 x 6,14 x 2,49 metros, esta vivienda incluye:

Dos dormitorios independientes.

Un baño completo.

Cocina equipada.

Un pequeño balcón, ideal para disfrutar del exterior o como espacio adicional para almacenar.

Además, ofrece la opción de personalización de acabados y diseños —algo poco común en este rango de precios—, lo que permite a los compradores adaptar la vivienda a sus gustos personales. También la opción de pedir una hipoteca.



Materiales duraderos y fiables: La construcción utiliza marcos de acero galvanizado y paneles sándwich ignífugos e impermeables, asegurando una vida útil prolongada en diversas condiciones climáticas.

Diseños personalizables: Las casas tienen diversas configuraciones, de una o dos plantas y de 1 a 5 habitaciones, permitiendo a los compradores adaptar el espacio a sus necesidades.

Versatilidad en el uso: Esta vivienda contenedor también es adecuada para otros usos, incluyendo dormitorios del personal, oficinas temporales, e incluso como cocheras o puestos comerciales.

Consideraciones logísticas

Sin embargo, existen puntos críticos a tener en cuenta. La casa tiene un peso total de 6.350 kilos, lo que requiere de un terreno firme para su instalación, preparando previamente un buen encofrado para la base. Y en la mayoría de los casos será necesaria una grúa para colocarla. Aunque se promociona como una solución rápida, los costes adicionales de preparar la parcela —como la cimentación y los anclajes para garantizar la estabilidad— no deben subestimarse.

Normativa de las casas prefabricadas

Otro aspecto relevante es la normativa urbanística en España. Las casas prefabricadas están sujetas a regulaciones, lo que implica que necesitan una licencia de construcción. Recientes sentencias han dictaminado la retirada de viviendas por carecer de los permisos necesarios, convirtiendo lo que podría parecer una opción económica en un potencial foco de problemas legales. Por ello, los expertos aconsejan que, antes de proceder, se consulte en el ayuntamiento correspondiente, se solicite la licencia adecuada y se presente una memoria técnica con planos y medidas.

A pesar de estas barreras, el interés por este modelo habitacional es evidente. Aunque no reemplazará a una vivienda tradicional ni resolverá, de manera definitiva, el problema del acceso a la vivienda en España, sí refleja una tendencia creciente hacia modelos alternativos de vivienda —como las tiny houses y casas modulares— capaces de adaptarse a un mercado inmobiliario cada vez más restrictivo.