Análisis de las 50.000 viviendas de la Sareb prometidas por Pedro Sánchez

¿De dónde salen las 50.000 viviendas prometidas por el presidente del Gobierno? Pedro Sánchez ha anunciado que va a poner 50.000 viviendas en alquiler de la Sareb a precios asequibles. Un programa, que tal y como ha explicado, se dirige a las familias y jóvenes y cuya norma va a aprobarse en la celebración del Consejo de Ministros del martes. ¿Pero, dónde están estas viviendas? ¿Quién puede acceder a ellas o, cómo son? ¿Están ya disponibles para entrar a vivir de alquiler?

La realidad de estas viviendas se resume en que una parte de estos inmuebles ya tienen inquilino, otra parte está sin construir y, por último, el resto deben cederse o venderse en futuros acuerdos a los ayuntamientos para que los pongan en régimen de alquiler social.

Qué se sabe de las 50.000 viviendas de la Sareb

Sánchez ha realizado el anuncio a escasas semanas de la celebración de las elecciones de mayo, en un mitin de la campaña electoral celebrado en Valencia. Una noticia que llega tan solo 48 horas después del acuerdo alcanzado entre Gobierno de coalición y otras formaciones para sacar adelante la nueva Ley de Vivienda.

¿Pero, qué se sabe acerca de estas viviendas? Si soy un particular, ¿cómo puedo acceder a estos pisos de alquiler social de la Sareb?

Por el momento, los ciudadanos que no vivan en un piso de la Sareb, no pueden beneficiarse de las medidas anunciadas por el presidente. La explicación es sencilla. Con datos concretos, las 50.000 viviendas en régimen de alquiler que promete Sánchez pueden clasificarse de la siguiente manera:

21.000 viviendas tiene la Sareb en propiedad y están pendientes de formalizarse acuerdos con los diferentes ayuntamientos y municipios para cederlas mediante acuerdos y asignar un alquiler social a las personas que se ajusten a los requisitos para conseguir una vivienda en alquiler social.

y municipios para cederlas mediante acuerdos y asignar un alquiler social a las personas que se ajusten a los requisitos para conseguir una vivienda en alquiler social. 14.000 de las viviendas anunciadas por Sánchez ya tienen inquilinos , es decir, que ningún beneficiario nuevo va a poder disfrutar de estas viviendas porque ya están asignadas y otras personas en situación de vulnerabilidad las están disfrutando actualmente.

, es decir, que ningún beneficiario nuevo va a poder disfrutar de estas viviendas porque ya están asignadas y otras personas en situación de vulnerabilidad las están disfrutando actualmente. 15.000 viviendas están sin construir, es decir, que por el momento no existen. Se trata del anuncio de las expectativas del Gobierno sobre la construcción de esta cantidad de inmuebles en suelos que tiene disponible la Sareb.

Cuándo se podrá acceder a las viviendas prometidas por Sánchez

En resumen, no es posible decir tajantemente que nadie va a beneficiarse del anuncio de estas viviendas en alquiler de la Sareb porque ya hay 14.000 personas o unidades familiares viviendo en estas viviendas.

Sin embargo, sí es posible decir que cualquier persona que a día de hoy no viva en un piso de la Sareb, por el momento, no tiene posibilidades de acceder a estas viviendas. ¿Y cuándo podrá? Al menos y, como poco, tendrá que esperar a que se produzca la cesión de las 21.000 viviendas por la Sareb a los ayuntamientos o a que se finalice la construcción de las 15.000 viviendas restantes para llegar a la cifra prometida de 50.000. Lo que antes suceda, aunque, de momento, no hay fecha para ninguna de las dos actuaciones de las que se podría beneficiar un ciudadano a día de hoy.

