Qué es el alquiler social: Requisitos y cómo solicitarlo a los bancos

Un alquiler social es, básicamente, una vivienda en la que se paga una renta mensual inferior que en el mercado libre y que está dirigida a personas que no tienen los ingresos suficientes para acceder a una vivienda en condiciones normales.

Los alquileres sociales en España están gestionados por el Fondo Social de Viviendas, por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) y por las propias entidades bancarias que poseen pisos y que comercializan también por su cuenta.

Solicitud

Si quieres solicitar alguna de las viviendas de alquiler social en España, tienes varias opciones:

En primer lugar tienes que elegir y comparar las convocatorias y listas de viviendas de alquiler social de todas las entidades bancarias. Puedes ver los pisos de alquiler social disponibles en estos enlaces:

Fondo Social de Viviendas. La entidad tiene viviendas de las siguientes inmobiliarias de bancos:

Por otra parte, también existen convocatorias de pisos de alquiler social a nivel autonómico. Te dejamos el listado completo de los programas de alquiler social que existen:

Alquiler social en Madrid

Alquiler social en Castilla-La Mancha

Alquiler social en Valencia

Alquiler social en Sevilla

Alquiler social en Córdoba

Alquiler social en Aragón

Después de realizar la búsqueda y encontrar el piso que más se ajuste a tus necesidades, tienes que iniciar la solicitud en la entidad concreta.

Para ello, tienes que completar un modelo de solicitud, tal y como te explicamos en cada una de las guías que te acabamos de enlazar, y entregar toda la documentación que te soliciten. También puedes concertar una cita para ver la vivienda y firmar el contrato de alquiler. En cada uno de los artículos que te hemos dejado enlazados unas líneas más arriba puedes informarte con detalle del proceso a seguir en cada una de las entidades bancarias y comunidades autónomas.

Además, durante 2021 el Gobierno ha prometido la cesión de viviendas de la SAREB para destinarlas al alquiler social.

Alquileres sociales en España

Los alquileres sociales son un programa del Gobierno que tiene como objetivo ofrecer viviendas a personas que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:

Haber perdido su vivienda por no poder pagar la hipoteca

Encontrarse en riesgo de exclusión social

Personas jóvenes o mayores de 60 años con pocos ingresos que se ajusten al resto de requisitos específicos en cada caso.

Cómo son los pisos de alquiler social

Las principales diferencias entre un alquiler social y un arrendamiento del mercado libre son:

La renta a pagar es inferior que en los alquileres del mercado libre

El pago del alquiler no puede suponer más de un porcentaje concreto de los ingresos anuales familiares

El contrato de este tipo de alquileres es de 2 años como máximo. Aunque puede existir opción a prórroga si el inquilino sigue cumpliendo las condiciones.

Requisitos

Los requisitos y condiciones para acceder a una vivienda de alquiler social dependen de cada entidad bancaria u organismo que gestione y publique las convocatorias de los pisos. Aunque en términos generales, los requisitos son los siguientes:

No puedes tener vivienda en propiedad

Los ingresos no pueden superar unos límites máximos

Hay que ser mayor de edad

No recibir ingresos ni prestaciones

