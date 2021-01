Ocio - Tecnología

Smartphones

Así puedes recuperar las conversaciones borradas de tu WhatsApp

¿Has borrado sin querer, o en un arrebato de cabreo, una conversación de WhatsApp y ahora te arrepientes? Si te ha pasado algo así y necesitas recuperar a toda costa esa conversación de WhatsApp, en este artículo te explicamos cómo hacerlo.

Recuperar una conversación de hace 7 días

Una de las vías para poder recuperar las conversaciones de WhatsApp que se hayan producido en los últimos siete días y que has borrado es acudiendo a la copias de seguridad que realiza la aplicación.

Pero para poder hacerlo a través de esta vía es evidente que es imprescindible que previamente hubieras permitido a WhatsApp que guardara las copias de seguridad.

Si no es tu caso, más adelante explicamos otro método para recuperar conversaciones sin la copia de seguridad, aunque te recomendamos que sigas leyendo y actives la copia de seguridad en tu dispositivo para que no te vuelvas a ver en esta situación.

Cómo activar la copia de seguridad

En el caso de Android, tienes que abrir WhatsApp y seleccionar los tres puntos que abren el menú.

Después acceder a ‘Ajustes‘ y en concreto, en la pestaña que dice ‘Chats‘.

Dentro aparece la opción ‘Copia de seguridad‘, tienes que seleccionar sobre ella y activarla.

En el caso de un iPhone tienes que abrir la aplicación, acceder en la parte inferior del menú a la pestaña ‘Configuración‘, seleccionar la opción que dice ‘Chats‘ y una vez entro en la pestaña que dice ‘Copia de Seguridad‘.

La aplicación da la posibilidad de realizar una copia en ese momento y configurar si quieres hacer copias automáticas cada cierto periodo de tiempo y si quieres incluir vídeos en estas copias.

Recuperar la conversación a través de la copia de seguridad

A través de este método solo se pueden recuperar conversaciones que se hayan producido en los últimos siete días, aunque depende de la configuración de tu WhatsApp. Tomamos como referencia siete días, porque normalmente las copias de seguridad de la app se realizan cada semana, aunque también puedes configurar que tu WhatsApp realice copias de seguridad de forma mensual o incluso de forma diaria. En función de tu configuración, podrás recuperar conversaciones de hace un día, una semana, o de hasta hace un mes.

Si tenías la copia de seguridad activada y quieres recuperar alguna conversación que se haya producido en la última semana, los pasos son muy sencillos:

Borra la aplicación de WhatsApp. Descárgala de nuevo e instalarla. Abrir la aplicación y selecciona la opción que dice ‘Restaurar historial‘.

Cuando seleccionamos esta opción aparecen las conversaciones de WhatsApp tal y como estaban en el momento en el que se ha realizado la última copia de seguridad.

Por ejemplo si has hecho una copia de seguridad justo antes de eliminar la app no te servirá porque se queda guardada la última copia. Por el contrario, si la copia de seguridad se ha realizado en una o dos semanas, todas las conversaciones que hayas tenido en esta última semana se perderán.

Para eso es importante que tengas localizado el día que borraste la conversación y el día que se hizo la última copia de seguridad. Por ejemplo si borraste la conversación hace 4 días y la copia de seguridad se hizo hace 5, podrás recuperar la conversación perfectamente.

Recuperar las conversaciones de WhatsApp al cambiar de teléfono

Sí, es posible transferir tus datos de WhatsApp a un teléfono nuevo. Para ello tienes que restaurar la copia de seguridad con Google Drive (previamente tienes que realizar la copia de seguridad del teléfono a través de Google).

Abre WhatsApp e instala la aplicación. Introduce y verifica tu número de teléfono. Comprueba en la pantalla la información que te aparece sobre la fecha, la hora y el tamaño de la última copia de seguridad realizada. Selecciona ‘Restaurar’ y elige la frecuencia con la que se quieres que se guarden las copias de seguridad. Ahora debes introducir la dirección de Google en la que hiciste la copia de seguridad.

Recuperar conversación sin copia de seguridad

WhatsApp realiza copias de seguridad locales de los últimos siete días que se lanzan de forma diaria a las 2:00 de la madrugada y se guardan como archivo en el teléfono aunque no tengas la copia de seguridad activada.

Busca la carpeta de archivos Acude a alguna carpeta que se llame almacenamiento interno, almacenamiento principal o similar. Entra y selecciona WhatsApp y dentro, en ‘Databases’. Una vez dentro podrás ver las listas de las copias de seguridad de los últimos siete días. Cada carpeta tiene la fecha en la que se hizo la copia de seguridad. Selecciona el día que quieres restaurar y fíjate en el nombre del archivo. Cambia el nombre de la carpeta de la copia de seguridad que quieras recuperar. Puedes tan sólo eliminar la fecha. Ahora desinstala WhatsApp y vuelve a instalarlo. Abre la aplicación, selecciona la opción ‘Restaurar’ y listo.

Así puedes recuperar las conversaciones borradas de tu WhatsApp was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Así puedes recuperar las conversaciones borradas de tu WhatsApp, te recomendamos que entres en la categoría de Smartphones.

AUTOR Jessica Pascual es redactora en CasaCocheCurro.com. Periodista licenciada con estudios de postgrado y apasionada del entorno digital. "Disfruto aprendiendo cosas nuevas todos los días".







MÁS NOTICIAS INTERESANTES