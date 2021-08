Vivienda

Ayudas al alquiler para jóvenes en Avilés de hasta 240 euros al mes

de Jessica Pascual

El Ayuntamiento de Avilés ha publicado una convocatoria de ayudas al alquiler dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años que quieran emanciparse y que se ajusten a una serie de requisitos. Estas ayudas, que consisten en el pago de una parte del importe del alquiler, con un máximo de 240 euros al mes, van a destinarse tanto a jóvenes que estén empadronados en el municipio como a aquellos que no lo estén, pero tengan intención de hacerlo.

Además, el ayuntamiento mantiene abiertas otras convocatorias para que ciertos colectivos puedan pedir una ayuda y hacer frente al pago del alquiler. Las dos convocatorias están abiertas. En el caso de los jóvenes, puede solicitarse hasta el 15 de noviembre de 2021 y la otra línea de ayudas permanece activa hasta el 29 de octubre de 2021.

Quién puede solicitar la ayuda para los jóvenes

La normativa de esta convocatoria, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), contempla que para ser personas beneficiarias, los solicitantes deben ajustarse a los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 35 años

Ser titular de un contrato de arrendamiento de una vivienda, tanto a título individual como co-arrendatario. Es decir, al compartir vivienda

La vivienda para la que el solicitante pida la subvención debe estar ubicada dentro del territorio de Avilés y debe destinarse a uso residencial. Además, debe haber un máximo de residentes, que no podrá ser superior a 2 personas por habitación o dormitorio. El salón no computa como habitación

El solicitante no puede ser propietario de ninguna otra vivienda

La vivienda objeto de la ayuda debe constituir el domicilio habitual y permanente del solicitante

La persona que solicite la ayuda debe estar empadronado en la dirección del inmueble o hacerlo, como máximo, en un plazo de 15 días desde que se formalice el contrato

Ni el solicitante ni cualquier otra persona que resida en la vivienda pueden mantener relación de parentesco de hasta tercer grado de consanguinidad o de afinidad con el arrendador

Para ser beneficiario de la ayuda el solicitante debe abonar el importe de la renta del alquiler mediante transferencia bancaria

Además, debe estar al corriente de pagos e impuestos así como tasas o sanciones con el ayuntamiento de la localidad y con el Principado de Asturias.

Límites económicos

Además de los requisitos que hemos detallado en el apartado anterior, para recibir esta ayuda el solicitante debe ajustarse a los siguientes requisitos económicos.

Si la ayuda es para una persona que vive sola, debe acreditar que sus ingresos del trimestre anterior deben estar comprendidos entre los siguientes parámetros: Ingresos inferiores a 2 veces el IPREM ponderado, pero superiores a 1,2 veces el indicador. Es decir, que los ingresos deben ser de entre 2.965,73 euros trimestrales y 4.942,88 euros.

Si la ayuda es para dos personas, debe acreditar unos ingresos inferiores a 3 veces el IPREM ponderado y superiores a 1,2 veces el indicador. Es decir, mínimo 2.965,73 euros al trimestre y un máximo de 7.414,31 euros.

Si la ayuda es para tres o más personas, los ingresos mínimos se mantienen pero los máximos no pueden superar 4 veces el IPREM ponderado, es decir, un máximo de 10.406,06 euros al trimestre.

Cuantía

Esta convocatoria de ayudas está dirigida a pagar una parte de la renta del alquiler de jóvenes que se ajusten a los requisitos y que vivan de alquiler en una vivienda libre ubicada en el municipio de Avilés. Para ser beneficiarios la renta que pagan por el alquiler no puede ser superior a 500 euros. En esta cantidad no se incluyen gastos asociados como los de la comunidad, plaza de garaje, trastero ni suministros.

Para saber la cuantía de la ayuda hay que tener en cuenta el número de personas que residan y estén empadronadas en la vivienda:

Si sólo es una persona, la ayuda es de 150 euros

Si viven dos personas, la ayuda es de 200 euros

Si vive una familia monoparental, la ayuda es de 200 euros

Si en la casa viven 3 o más personas la ayuda asciende a 240 euros

Este pago subvencionado lo realizará la Fundación San Martín en a las personas beneficiarias en los primeros 20 días de cada mes a través de transferencia bancaria. El primero de los pagos se realiza en un plazo de 10 días desde la concesión.

Plazo y resolución

El plazo de solicitud para pedir esta ayuda está abierto hasta el 15 de noviembre de 2021 o hasta que se acabe el crédito presupuestario.

La resolución de la ayuda se notificará en un plazo máximo de seis meses a contar desde la recepción completa de la documentación por la entidad. Si transcurrido este tiempo, el solicitante no ha recibido comunicación, puede entender desestimada la solicitud.

Solicitud

La solicitud de la ayuda para jóvenes debe estar debidamente cumplimentada y firmada por todas las personas mayores de 16 años que residan en la vivienda y debe presentarse en las oficinas de la Fundación San Martín. Aunque también puede presentarse por las siguientes vías:

A través de la sede electrónica del organismo competente

En las oficinas de correos

En las oficinas de asistencia de registro

Junto con la solicitud, hay que presentar la siguiente documentación:

DNI y volante de empadronamiento de todas las personas que residan en la vivienda. En caso de ser personas extranjeras, deben presentar el NIE.

Para justificar los ingresos, el solicitante debe aportar:

Si es empleado, el justificante de los ingresos líquidos percibidos en los tres meses naturales anteriores a la fecha de presentación. En el caso de los autónomos, debe presentar el justificante de las declaraciones a cuenta del IRPF donde aparezcan los ingresos del trimestre anterior a la presentación de solicitud. Si está divorciado, la sentencia que lo acredite y el extracto de la cuenta bancaria que acredite los ingresos de los tres meses anteriores. Si el solicitante está en paro tiene que presentar la certificación del SEPE de las prestaciones percibidas en los tres meses anteriores a la solicitud. Si es pensionista, el certificado del ente pagador del importe que reciba en 2021.

También tiene que presentar el contrato de arrendamiento en vigor de la vivienda objeto de la subvención.

Los recibos del contrato de alquiler desde enero de 2021 o desde la fecha de firma del contrato.

Si el solicitante es una familia monoparental, debe presentar el libro de familia para certificar la cantidad de hijos a cargo.

Otras ayudas al alquiler

El ayuntamiento también pone a disposición de los habitantes de la localidad otra línea de ayudas para hacer frente al pago del alquiler. En este caso la subvención es del 50% del importe de la renta, hasta un máximo de 150 euros o de 180 en caso de familia monoparental. La ayuda se concede por un plazo de 12 meses. Esta convocatoria de ayudas se dirige a personas que se encuentren en alguno de los siguientes colectivos:

Familias monoparentales

Mujeres víctimas de violencia de género

Menores de 30 años con cargas familiares

Mayores de 30 años

Pensionistas

Jóvenes que compartan vivienda

Para personas que reciban el Ingreso Mínimo Vital o Salario Social Básico de Asturias

Requisitos

Para beneficiarse de esta ayuda los solicitantes deben de ajustarse a los siguientes requisitos:

Ser mayores de 18 años o menores emancipados legalmente.

Deben estar empadronados en Avilés durante, al menos, seis meses

Ingresos trimestrales. Deben declara unos ingresos mínimos de 1,2 veces el IPREM ponderado. El máximo depende del número de miembros de la unidad familiar:

En el caso de una unidad familiar de uno o dos miembros, los ingresos no pueden superar los 2.965,73 euros. Para el caso de 3 miembros, un máximo de 3.121,82 euros trimestrales. Con cuatro miembros un máximo de 3.295,25 euros al trimestre Cinco miembros un máximo de 3.489,09 euros al trimestre Con seis miembros o más un máximo de 3.707,16 euros al trimestre.

Independientemente del nivel de ingresos, todas las personas deben estar al corriente del pago de impuestos o tasas con el ayuntamiento de la localidad y el Principado de Asturias.

con el ayuntamiento de la localidad y el Principado de Asturias. Y el importe que paguen por la renta no puede ser superior a 400 euros .

. Ninguno de los miembros que residan en la vivienda pueden tener una vivienda en propiedad

Solicitud de las ayudas

El plazo para solicitar las ayudas está abierto hasta el 29 de octubre de 2021. El modelo de solicitud tiene que presentarse en las oficinas de la Fundación San Martín o a través de las vías mencionadas para el caso de las ayudas a jóvenes. La documentación adicional a la solicitud es la misma que en la ayuda específica para jóvenes. Pero además, debe aportarse ésta otra en casos concretos:

Las mujeres víctimas de violencia de género deben presentar uno de los siguientes documentos: la resolución judicial que lo acredite, una orden de protección, un informe de la Consejería realizado en el año anterior a la fecha de la solicitud o el certificado de estancia emitido por una casa de Acogida de mujeres maltratadas o análogo.

En caso de ser un grupo de jóvenes que comparten vivienda, documento que acredite que están matriculados en estudios a la fecha de solicitud.

