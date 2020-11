Trabajos

Calendario laboral 2021: fiestas y festivos por comunidades

¿Sabes qué días festivos tiene 2021? Consulta todos los festivos a nivel nacional y por comunidades que hay a lo largo del año 2021.

En total, son 11 días festivos a nivel nacional y dos grandes puentes.

Fiestas Nacionales en toda España durante 2021

A nivel nacional, en toda España, durante el año 2021 los empleados van a poder disfrutar de un total de 11 festivos nacionales.

De estos 11 días festivos, 8 se van a celebrar de forma conjunta en toda España y los otros 3 días festivos restantes pueden variar según las preferencias de las Comunidades Autónomas.

Los 8 festivos que se celebran en toda España el mismo día en 2021 son:

1 de enero (viernes): Año nuevo

(viernes): Año nuevo 2 de abril (viernes): Viernes Santo

(viernes): Viernes Santo 1 de mayo (sábado): Día del trabajador

(sábado): Día del trabajador 12 de octubre (martes): Fiesta Nacional de España

(martes): Fiesta Nacional de España 1 de noviembre (lunes): Todos los santos

(lunes): Todos los santos 6 de diciembre (lunes): Día de la Constitución Española

(lunes): Día de la Constitución Española 8 de diciembre (miércoles): Inmaculada Concepción

(miércoles): Inmaculada Concepción 25 de diciembre (sábado): Navidad

Los tres días festivos restantes que las Comunidades pueden desplazar a otros si lo prefieren son:

6 de enero (miércoles): Día de Reyes. Todas las comunidades lo han mantenido este mismo día 6.

(miércoles): Día de Reyes. Todas las comunidades lo han mantenido este mismo día 6. 1 de abril (jueves): Jueves Santo. Lo mantienen todas las comunidades el mismo 1 de abril excepto Comunidad Valenciana y Cataluña.

(jueves): Jueves Santo. Lo mantienen todas las comunidades el mismo 1 de abril excepto Comunidad Valenciana y Cataluña. 16 de agosto (lunes): Lunes siguiente a la Asunción de la Virgen. La festividad es el día 15 domingo pero se traslada al lunes 16. Este lunes 16 sólo será festivo en las siguientes comunidades: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias y Castilla y León. El resto de las comunidades prefieren trasladar este festivo a otros días del año.

Por otra parte el Día del Padre o San José, el 19 de marzo, sólo es festivo en las siguientes comunidades: Extremadura, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia, Navarra y País Vasco.

Puentes a nivel nacional

2021 cuenta con dos grandes puentes:

El del 12 de octubre porque cae en martes y por tanto se juntan hasta cuatro días festivos. El del 6 y 8 de diciembre porque caen el lunes y miércoles y por tanto se pueden encadenar hasta cinco días festivos.

Días festivos por comunidades autónomas 2021

Además de los festivos a nivel nacional explicados en el apartado anterior, cada Comunidad Autónoma cuenta con una serie de días festivos autonómicos. A continuación detallamos los días festivos comunidad a comunidad.

Andalucía

1 de marzo (lunes): Día de Andalucía

(lunes): Día de Andalucía 1 de abril (jueves): Jueves Santo

(jueves): Jueves Santo 16 de agosto (Lunes): Día trasladado de la Virgen de la Asunción

Aragón

1 de abril (jueves): Jueves Santo

(jueves): Jueves Santo 23 de abril (viernes): Día de Aragón

(viernes): Día de Aragón 16 de agosto (lunes): Día de la Asunción (trasladado del domingo 15)

Asturias

8 de septiembre (miércoles): Día de Asturias

Islas Baleares

1 de marzo (lunes): Día de las Islas Baleares

(lunes): Día de las Islas Baleares 1 de abril (jueves): Jueves Santo

(jueves): Jueves Santo 5 de abril (lunes): Lunes de Pascua

Islas Canarias

1 de abril (jueves): Jueves Santo

(jueves): Jueves Santo 2 de febrero (martes): Tenerife

(martes): Tenerife 3 de julio (sábado): El Hierro

(sábado): El Hierro 5 de agosto (jueves): La Palma

(jueves): La Palma 8 de septiembre (miércoles): Gran Canaria

(miércoles): Gran Canaria 15 de septiembre (miércoles): Lanzarote

(miércoles): Lanzarote 17 de septiembre (viernes): Fuerteventura

(viernes): Fuerteventura 4 de octubre (lunes): La Gomera

Cantabria

1 de abril (jueves): Jueves Santo

(jueves): Jueves Santo 28 de julio (miércoles): Día de las Instituciones de Cantabria

(miércoles): Día de las Instituciones de Cantabria 15 de septiembre (miércoles): Día de la Bien Aparecida<

Castilla y León

1 de abril (jueves): Jueves Santo

(jueves): Jueves Santo 23 de abril (viernes): Fiesta de Castilla y León

(viernes): Fiesta de Castilla y León 16 de agosto (lunes): Fiesta del Día de la Asunción. Trasladado del domingo 15.

Castilla-La Mancha

1 de abril (jueves): Jueves Santo

(jueves): Jueves Santo 3 de junio (jueves): Día Corpus Christi

(jueves): Día Corpus Christi 31 de mayo (lunes): Día de Castilla-La Mancha

Cataluña

5 de abril (lunes): Lunes de Pascua

(lunes): Lunes de Pascua 24 de junio (jueves): San Juan

(jueves): San Juan 11 de septiembre (sábado): Día de Cataluña

Comunidad Valenciana

19 de marzo (viernes): Día del padre

(viernes): Día del padre 5 de abril (lunes: Lunes de Pascua)

(lunes: Lunes de Pascua) 13 de abril (lunes): Lunes de Pascua

(lunes): Lunes de Pascua 24 de junio (jueves): San Juan

(jueves): San Juan 9 de octubre (sábado): Día de la Comunidad Valenciana

Extremadura

19 de marzo (viernes): Día del padre

(viernes): Día del padre 1 de abril (jueves): Jueves Santo

(jueves): Jueves Santo 8 de septiembre (miércoles): Día de Extremadura

Galicia

19 de marzo (viernes): San José

(viernes): San José 1 de abril (jueves): Jueves Santo

(jueves): Jueves Santo 17 de mayo (lunes): Día de las letras gallegas

La Rioja

1 de abril (jueves): Jueves Santo

(jueves): Jueves Santo 5 de abril (lunes): Lunes de Pascua

(lunes): Lunes de Pascua 9 de junio (miércoles): Día de la Rioja

Comunidad de Madrid

19 de marzo (viernes): Día del padre

(viernes): Día del padre 1 de abril (jueves): Jueves Santo

(jueves): Jueves Santo 3 de mayo (lunes): Día de la Comunidad de Madrid (Lunes siguiente)

Navarra

19 de marzo (viernes): Día del padre

(viernes): Día del padre 1 de abril (jueves): Jueves Santo

(jueves): Jueves Santo 5 de abril (lunes): Lunes de Pascua

(lunes): Lunes de Pascua 3 de diciembre (viernes): Día de Navarra

País Vasco

19 de marzo (viernes): Día del padre

(viernes): Día del padre 1 de abril (jueves): Jueves Santo

(jueves): Jueves Santo 5 de abril (lunes): Lunes de Pascua

Ceuta

1 de abril (jueves): Jueves Santo

(jueves): Jueves Santo 14 de junio (lunes): Traslado de San Antonio

(lunes): Traslado de San Antonio 2 de septiembre (jueves): Día de Ceuta

(jueves): Día de Ceuta 20 de julio (martes): Fiesta del Sacrificio-Eidul Adha

(martes): Fiesta del Sacrificio-Eidul Adha 5 de agosto (jueves): Nuestra señora de África

Melilla

1 de abril (jueves): Jueves Santo

(jueves): Jueves Santo 8 de septiembre (miércoles): Virgen de la Victoria

(miércoles): Virgen de la Victoria 17 de septiembre (viernes): Día de Melilla

(viernes): Día de Melilla 13 de marzo (sábado): Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla.

(sábado): Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla. 21 julio (miércoles): Fiesta del Sacrificio-Aid Al Adha.

