NOTICIA de de Jessica Pascual

Tener acceso a Internet es imprescindible, tanto para trabajar como para el día a día en nuestras casas. Esto es así porque todo está en la red, desde el cine o la música por streaming hasta cualquier tipo de información. Por ello, saber cómo contratar Internet en casa es fundamental para acceder a buenas ofertas que nos permitan disfrutar de todas estas nuevas tecnologías.

Contratar Internet para tener wifi en casa

Lo primero y más importante a la hora de buscar ofertas de Internet para casa es comparar. Existen muchas compañías que nos ofrecen servicios muy variados, por lo que conocer qué ponen a nuestra disposición cada una de ellas es fundamental. Así podremos decantarnos por aquella oferta que te permita contratar Internet para tener wifi en casa que más se amolde a nuestras necesidades.

Movistar

Podríamos decir que Movistar es la empresa telefónica más grande de España. Con muchos años de experiencia a sus espaldas, por lo que se convierte en una de las opciones más solicitadas por los usuarios, debido a su indiscutible calidad.

Entre sus ofertas podrás encontrar paquetes de Internet en casa baratos gracias a ofertas que parten de los 15 €. Además, Movistar también pone a tu disposición paquetes promocionales en los que disfrutar de líneas móviles incluidas en tu factura, así como de televisión o canales de pago.

Si quieres contratar con Movistar móvil, fibra y Fusión, en esta otra información te explicamos cómo hacerlo y las diferentes ofertas que promocionales que hay.

Vodafone

Vodafone es otra de las grandes empresas de telefonía en España. En los últimos años ha centrado sus esfuerzos en la llamada VOZ IP. Gracias a esta tecnología es posible decir adiós a las líneas analógicas que se venían utilizando hasta el momento. Y de este modo, tanto la voz como los datos de Internet van por la misma línea. Entre sus ventajas, tenemos que decir que el precio es menor. En cuanto a sus desventajas, las llamadas telefónicas son de peor calidad.

Jazztel

Si bien ya llevan unos cuantos años en el mercado, Jazztel es una de las compañías de telecomunicaciones más recientes en España. Por ello, su estrategia de Marketing se centra en el lanzamiento de promociones muy interesantes. Además, en Jazztel centran sus esfuerzos en ofrecer a sus clientes alternativas económicas para la compra de terminales móviles, además de regalarlos en ocasiones puntuales.

Si algo tienen en común todas estas compañías es que disponen de una página web en la que se ofrece todo tipo de información sobre sus tarifas. Además, desde allí podrás contratar la que mejor se adapte a ti. Por otra parte, si eres de los que prefiere realizar las gestiones por teléfono o en persona, debes saber que las tres compañías ofrecen también estos servicios.

Condiciones importantes

Además de la variedad en las tarifas y los paquetes promocionales que oferten las compañías, existen otras muchas condiciones en las que fijarse cuando queremos contratar Internet en casa.

Sin permanencia

La famosa permanencia es la encargada de generar ofertas con precios tan atractivos. Así, todas las compañías ofrecen alternativas muy económicas en las que, entre su letra pequeña, se encuentra la permanencia. Con ella, te obligan a permanecer un tiempo determinado de meses en la compañía con la que contrates. Y, si te marchas antes del tiempo de finalización de este contrato, tendrás que abonar una penalización.

En la mayoría de los casos, la permanencia es de un año y la penalización es proporcional a los meses que resten hasta cumplir tu compromiso. Sin embargo, las cantidades suelen ser elevadas en casi todos los casos.

Por ello, nuestra recomendación es preguntar siempre por ofertas sin permanencia. Así te asegurarás de que si mañana quieres cambiar de empresa por el motivo que sea o incluso dar de baja el servicio, podrás hacerlo sin tener que pagar ninguna penalización.

Internet y televisión

En los últimos años, las empresas de telecomunicaciones han innovado, incluyendo servicios de televisión en sus ofertas. Así, muchas de ellas cuentan con acuerdos con ciertas plataformas digitales para que, si contratas con ellos el internet, puedas tener acceso a cientos de canales de televisión.

Así pues, si eres aficionado al mundo del cine, ésta puede convertirse en una opción muy interesante a tener en cuenta. Por ejemplo, Vodafone tiene acuerdos con HBO que te permitirán disfrutar de esta plataforma con condiciones muy ventajosas.

Sin línea telefónica

Hace ya un tiempo que los teléfonos fijos han pasado a mejor vida. Con la llegada de los móviles, todos hacemos nuestras llamadas por esta vía y esto nos hace preguntarnos: ¿podré ahorrar costes en mi factura de internet si prescindo del teléfono fijo? La respuesta a esta pregunta es que esto no siempre es así. Normalmente las compañías tienen ofertas por paquetes de servicios, en los que la línea fija siempre está incluida. En cambio, el hecho de quitarla no hace variar en absoluto el precio final.

En todo caso, cabe mencionar que sí existen algunas empresas que ofrecen servicios de Internet sin teléfono fijo. Entre ellos, la que ofrece una mejor alternativa en la actualidad es Lowi. Ésta utiliza la cobertura de Vodafone y entre sus tarifas existe la de Fibra óptica sin teléfono fijo. Eso sí, si lo deseas, tendrás la posibilidad de incluir una línea móvil en tu factura.

Internet sin teléfono fijo: línea 4G

Otra de las alternativas que existen a la hora de tener Internet en casa sin teléfono fijo es contratar una línea 4G, es decir, una red de datos móviles como la que encontramos en cualquier smartphone. Esta línea no solo dará Internet a toda la casa, también se puede llevar a otra residencia o a cualquier lugar sin pagar por su traslado.

Para disfrutar de este Internet sin cables, se necesita un router wifi 4G y contratar 4G en casa con una compañía telefónica. El router 4G se diferencia de un router normal es que no tiene que ir conectado a la roseta del teléfono o a la fibra óptica, sino que tiene una ranura para meter una tarjeta SIM 4G, como la de los móviles, que es la que proporcionará Internet.

Además de la movilidad de este sistema, el router 4G ofrece velocidades de entre 50 Mb y 300 Mb, por lo que no existen problemas de lentitud.

Eso sí, este tipo de router no tiene un alcance muy elevado, por lo que en algunas zonas de casa la cobertura puede ser escasa. Un problema que se soluciona a la perfección comprando un repetidor wifi. Las ofertas de este sistema para tener Internet sin pagar la línea telefónica, varían en función de la compañía.

Internet sin teléfono fijo: ¿Merece la pena?

A pesar de que, como hemos visto, los precios de contratar Internet sin línea telefónica son muy competitivos, no siempre son más baratos que la opción de fibra con fijo. Compañías como Yoigo o MásMóvil tienen tarifas muy interesantes que incluyen teléfono fijo. Por eso, es importante comparar todas las posibilidades antes de decidir.

Como conclusión, cabe destacar que el mundo de las telecomunicaciones avanza a pasos agigantados. Por ello, una vez que tengas claro que quieres contratar internet, nuestra recomendación es que hagas una comparación de los precios que te ofrecen las distintas compañías en ese momento. Así podrás optar por la oferta que mejor se ajuste a ti. En esta otra información te dejamos una comparativa con los servicios y precios de las mejores ofertas de fibra óptica para que puedas elegir la que mejor se ajuste a tus preferencias.

Además, con una línea de Internet puedes hacer llegar esta cobertura a otras personas si sabes cómo compartir Internet entre móviles. De esta forma si estás con alguien que no tiene Internet y necesita usarlo, puedes cubrir su necesidad de una forma sencilla.

Cómo contratar Internet en casa was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo contratar Internet en casa, te recomendamos que entres en la categoría de Internet y Online.