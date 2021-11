Cómo darse de alta en el sistema RED para autónomos

Trabajos

Si estás pensando en hacerte autónomo debes saber que tendrás que estar dado de alta en el sistema RED de autónomos. Éste te permite realizar por Internet todo tipo de trámites relacionados con la Seguridad Social. Además, es obligatorio para todo tipo de autónomos, tengan o no personal a cargo. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber al respecto.

Sistema RED de autónomos

Actualmente, todos los trámites que deben realizar los autónomos con la Seguridad Social tendrán que hacerlos online a través de su Sede Electrónica (SEDESS) y del sistema RED de autónomos. Así pues, éste será el modo que tenga este tipo de trabajadores para solicitar un cambio en su base de cotización o incluso solicitar una prestación, por ejemplo. Por ello, en este artículo abordaremos sus funcionalidades y modo de acceso al sistema RED.

¿Qué es?

Se trata de una plataforma digital que habilitó la Seguridad Social en el año 2008 para la remisión electrónica de datos. Con ella, su objetivo era realizar todos los trámites obligatorios que tienen los autónomos con la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social por vía electrónica. Además, existe otra plataforma digital complementaria, que es la propia Sede Electrónica de la Seguridad Social (SEDESS).

Obligatoriedad

Hasta hace unos meses el uso del sistema RED de autónomos solo era obligatorio para aquellos que tuvieran personal a cargo. Sin embargo, esta situación cambió con la entrada en vigor de la Orden ESS/214/2018, publicada el pasado mes de octubre. Así pues, desde entonces se pautó la obligatoriedad al resto de autónomos de utilizar también este sistema para gestionar sus trámites con la Seguridad Social. Más concretamente, este grupo de trabajadores tendrá que hacerlo a través del SEDESS.

Por su parte, los autónomos con personal a cargo deberán utilizar de forma obligatoria el sistema RED de autónomos. Para ello, será importante que tengan en cuenta que esta plataforma se compone de dos modalidades con sus técnicas propias:

1. RED Directo. Ésta está enfocada a los autónomos y PYMES con menos de 15 trabajadores. Así, a través de ella podrán agilizar ciertos trámites tales como altas, bajas, incapacidades temporales, modificaciones de datos etc. El acceso a RED Directo para autónomos con menos de 15 trabajadores está explicado en el siguiente apartado.

2. RED Internet. Por su parte, esta modalidad se dirige a autónomos y PYMES de más de 15 trabajadores. El acceso al sistema RED online está detallado en el siguiente apartado.

Así pues, en función de cuál sea la opción apropiada para ti, tendrás que usar una u otra modalidad del sistema RED de autónomos.

Darse de alta

Llegados a este punto te estarás preguntando cómo conseguir el acceso sistema RED. Para ello, antes de nada habrá que darse de alta en el sistema RED de autónomos. Los pasos a seguir para conseguirlo son muy sencillos, pero difieren dependiendo de si tienes trabajadores a cargo o no.

– Autónomos sin trabajadores a cargo. La herramienta que habrá que utilizar en estos casos es el SEDESS. Para acceder a ella tendrás que contar con un DNI o certificado electrónico, o en su defecto, hacerlo a través del sistema clave. Si no dispones de ninguno de ellos, te aconsejamos pedir cita previa en tu Oficina de Empleo para gestionar la adquisición del sistema clave, ya que es un proceso sumamente sencillo. Una vez la tengas, solo tendrás que acceder a la plataforma del SEDESS e introducir la contraseña correspondiente.

– Autónomos con trabajadores a cargo. Hay dos opciones para gestionar el alta en estos casos. La primera de ellas es mediante un autorizado RED, que hará los trámites en tu representación. Esta opción está pensada para que tu asesoría pueda hacer estas gestiones, pero has de saber que solo podrá haber un único autorizado. Si decides que sea ella, ésta tendrá que cubrir y presentar el formulario 101 junto al certificado profesional colegiado. Para hacerlo podrán acudir a las oficinas de la Seguridad Social o hacerlo vía telemática a través del SEDESS.

La segunda alternativa para acceder al sistema RED de autónomos si tienes trabajadores a cargo será solicitar que tú mismo seas el autorizado. Has de saber que esta opción solo será válida si lo que quieres es gestionar los Códigos de Cuenta de Cotización de una compañía. Para gestionarlo tendrás que presentar tú mismo el formulario 101 junto a tu DNI y la documentación que acredite que se trata de persona física o jurídica.

Ahora solo te queda decidir por qué opción optas para gestionar tus trámites en el sistema RED de autónomos.

Trámites

Ahora que ya te has dado de alta conviene que conozcas qué tipo de trámites puedes realizar a través del sistema RED de autónomos. Estos son los siguientes:

– Afiliación. Es decir, altas, bajas y posibles cambios en tus datos como autónomo.

– Relación nominal con tus trabajadores, si los tienes.

– Ingresos de cuotas sociales. Éstas se harán mediante domiciliación bancaria o pago electrónico.

– Trámites con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Aquí se incluyen los partes de altas y bajas médicas y el envío de los certificados de maternidad o paternidad.

– Gestión del Código de Cuenta de Cotización a la Seguridad Social. Además, relacionado con esto también podrás gestionar el Número de Afiliación a la Seguridad Social.

– Sistema RED: avisos. Con él estarás al tanto de todas las comunicaciones que recibas por parte del Servicio de Notificaciones Telemáticas de la Seguridad Social.

Llegados a este punto, ya conoces el funcionamiento del sistema RED de autónomos. Ahora solo quedará que empieces a manejarte con él para sacarle el máximo partido. En todo caso, si te surge cualquier duda, puedes consultar la página web de la Seguridad Social para enterarte de más.

