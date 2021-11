Vivienda

Cómo decorar la casa en Navidad, adornos y manualidades

NOTICIA de de Jessica Pascual

La Navidad regresa cada año cargada de luces, adornos y muchos villancicos. Por ello, te animamos a que apuestes por una decoración sostenible, reciclando objetos que ya no utilizas y creando originales adornos para hacer la decoración Navidad casera. A continuación, te mostramos diferentes ideas para saber cómo hacer decoración de Navidad casera para que puedas llevarlas a cabo de forma sencilla en tu casa.

Para hacer en casa

Puedes crear manualidades decoración de Navidad caseras y de este modo, dar vida a una decoración navideña totalmente personalizada para tu hogar. En este sentido, tienes un gran abanico de posibilidades para hacerlas con tus propias manos: desde las más vistosas coronas de Navidad, pasando por las bolas para el árbol, hasta llegar a luces y portavelas, por ejemplo. Además, todas ellas son aptas para encontrar nuevas formas divertidas para hacer con niños durante las vacaciones.

Manualidades

¿Te animas con unas curiosas coronas para hacer la decoración de Navidad? Tan solo necesitarán una estructura circular en la que deberás ir pegando diferentes tapones de vino, flores de pascua y los adornos navideños que más te gusten. Es una manualidad muy sencilla, basta con que pegues los corchos unos a otros en forma circular y añadas progresivamente el resto de complementos.

Además, en esta época del año tampoco pueden faltar las famosas luces navideñas. Una manera muy original y creativa de utilizarlas es reciclando una botella de cristal transparente. Únicamente, tienes que introducirlas en su interior y el resultado te sorprenderá por su singularidad y elegancia.

Y si lo que quieres es hacer la decoración de Navidad aún más completa, en tu casa no pueden faltar, bajo ningún concepto, las velas. Si te gustan los ambientes más vintage y retro, crea un divertido portavelas dando una segunda vida a latas de conservas recicladas. Fórralas con papel decorativo y envuelve todas ellas con una cuerda, dejando un trozo algo más largo para poder colgarlas en la pared.

Junto a todas ellas, otra opción sostenible, muy respetuosa con el medio ambiente, es reciclar los rollos vacíos de papel higiénico para confeccionar unas bonitas estrellas colgantes. Córtalos en cuatro trozos sin deshacer el cilindro. Posteriormente, únelos entrelazándolos y pega sobre ellos unas bonitas y brillantes lentejuelas de colores.

Adornos fáciles

A pesar de que en Internet puedes encontrar gran cantidad de tutoriales para hacer la decoración de Navidad, te mostramos algunas ideas para que crees adornos navideños caseros baratos y en muy pocos pasos. ¡Toma nota!

Bolas con encaje

¿No sabes bordar? No te preocupes, vas a poder hacer estas bolas de encaje con estos sencillos pasos para bordar. Para elaborar este adorno, tendrás que pintar de blanco, por completo, una bola de Navidad sencilla que tengas por tu casa. Luego, pega sobre ella diferentes trozos de telas de encaje que guardes de otras ocasiones o que hayas comprado.

Una vez hayas pegado estos elementos, podrás conseguir adornos originales y únicos. Finalmente, aplica un poco de barniz de tono oscuro y espárcelo por toda la bola con un paño, marcando las diversas formas y figuras en relieve. De este modo, podrás disfrutar de una decoración navideña casera barata y muy elegante.

Copos de nieve con pinzas

Estamos convencidos de que tienes por casa varias pinzas de madera para colgar la ropa que ya no utilizas. Pues bien, ahora puedes darles un nuevo uso y utilizarlas para hacer la decoración de Navidad. Para ello, tan solo tienes que separar las dos partes de cada pinza y pegarlas al revés, es decir, por su parte más lisa.

Después, fija varias de esas pinzas como si fueran un copo de nieve. A continuación, píntalo y decóralo con purpurina, lazos o cualquier otra cosa que se te ocurra.

Cupcakes de adorno

Esta tercera manualidad también es muy interesante, sobre todo, para hacer con niños y cuyo resultado será perfecto para colocar sobre tu árbol de Navidad. Para ello, pinta de cola blanca una bola de corcho y recúbrela con purpurina o confeti brillante. De este modo, conseguirás rápidamente un efecto muy luminoso.

Después, pégala a un papel de magdalenas y concluye el proceso adornándola como más te guste para conseguir tu cupcake personalizado. En definitiva, este detalle para hacer la decoración de Navidad es muy barato y perfecto para los más golosos y aquellos que quieran dar a su vivienda un toque de lo más original en estas fechas.

Para el árbol de Navidad

Si aún no tienes claro cómo decorar los diferentes elementos de tu casa y quieres hacer algunas manualidades divertidas con tus niños, es el momento de que te mostremos algunas ideas sobre cómo hacer adornos para el árbol de Navidad. Este año, si continúas leyendo, te ayudaremos a decorar este tradicional símbolo con tus propias manos.

Las opciones a la hora de decorar el árbol son infinitas: bolas, ángeles, muñecos, luces, guirnaldas, estrellas… Sin ninguna duda, todo un universo de posibilidades. Aunque una de las más aclamadas son las manualidades de ángeles.

Además, en cuanto a los materiales, también existe una gran variedad y entre ellos, puedes encontrar desde pequeños trozos de tela que puedes encontrar por tu casa, hasta diferentes tipos de papeles, con estampados y texturas originales, como pinocho, celofán y charol, entre otros muchos. En este sentido, también puedes servirte de materiales que están de plena actualidad, como el fieltro y la goma Eva para hacer la decoración de Navidad.

Por último, también es muy tradicional decorar el árbol con bolas de colores. Por regla general, suelen ser rojas y verdes, que son las tonalidades más típicas de estas fiestas, pero, ¿por qué no te arriesgas un poco y pruebas con una combinación diferente cada año? Funcionan muy bien los contrastes de rojo con plateado, o verde y dorado. Si decides dar un paso más en la decoración navideña, estamos convencidos de que el resultado será muy elegante y atractivo y todos tus invitados te preguntarán interesados sobre cómo ha sido el proceso para realizar cada detalle.

